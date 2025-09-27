Óvodák, bölcsődék, utak – számot adott a képviselő eddigi munkájáról Budakörnyékén (VIDEÓ)

„Soha nem ígérgetek összevissza. De mindig tartom a szavam” – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki egyben Budakörnyékének országgyűlési képviselője egy választókerületi rendezvényen.

A fideszes politikus elmondta, hogy nagyon büszke arra a munkára, amit közösen el tudtak végezni, és hálás a támogatásért és a segítségért, mert mint fogalmazott a hallgatósága előtt, sok esetben „történelmi adósságokat” dolgoztak le, és olyan eredményeket tudtak elérni, amelyekre nem is gondoltak korábban.

Pátyon többek között megépítették a lehajtót az autópályáról a Covid alatti, utáni legnehezebb helyzetben, ez mintegy 6 milliárdos beruházás volt.

De ott építettek egy elkerülőt is,

most pedig megépítik a Pátyot Telkivel összekötő utat.

Menczer felidézte, hogy a solymári vízhiányt is megoldották, és 800 millió forint értékben építettek egy vezetéket, amelynek óriási szerepe van abban, hogy 2022 óta nem volt az agglomerációban található településen vízhiány – húzta alá.

Továbbá ugyancsak Solymáron és Szentivánon pedig százmilliós kárpótlási ügyeket is elrendeztek.