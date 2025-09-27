Óvodák, bölcsődék, utak – számot adott a képviselő eddigi munkájáról Budakörnyékén (VIDEÓ)

Solymár megmenekült a főváros agglomerációját érintő vízhiánytól
Tavaly súlyos, több ezer embert érintő vízhiány lépett fel a településen.
„Sok mindent elvégeztünk, de sok feladatunk van még” – jelentette ki Menczer Tamás, aki egyúttal köszönetet mondott a budakörnyéki embereknek is.
„Soha nem ígérgetek összevissza. De mindig tartom a szavam” – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki egyben Budakörnyékének országgyűlési képviselője egy választókerületi rendezvényen.
A fideszes politikus elmondta, hogy nagyon büszke arra a munkára, amit közösen el tudtak végezni, és hálás a támogatásért és a segítségért, mert mint fogalmazott a hallgatósága előtt, sok esetben „történelmi adósságokat” dolgoztak le, és olyan eredményeket tudtak elérni, amelyekre nem is gondoltak korábban.
Menczer felidézte, hogy a solymári vízhiányt is megoldották, és 800 millió forint értékben építettek egy vezetéket, amelynek óriási szerepe van abban, hogy 2022 óta nem volt az agglomerációban található településen vízhiány – húzta alá.
Továbbá ugyancsak Solymáron és Szentivánon pedig százmilliós kárpótlási ügyeket is elrendeztek.
Piliscsabán, Perbálon, Pátyon és Zsámbékon óvodákat és bölcsődéket építettek az elmúlt három évben. Míg a 102-es út forgalmát azzal enyhítették, hogy megnyitották a 103-as utat.
Valamint Piliscsabán megépült a Klarissza-ház is, és a szennyvíz beruházás első lépését is megtették.
Menczer Tamás ezt a hosszú felsorolást azzal zárta, hogy bár sok nagy beruházást végrehajtottak 2022 óta de még messze nincsenek a célnál.
Menczer Tamás