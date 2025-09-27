Ft
beruházás Menczer Tamás Budakörnyék fejlesztés segítség munka Fidesz-KDNP

Óvodák, bölcsődék, utak – számot adott a képviselő eddigi munkájáról Budakörnyékén (VIDEÓ)

2025. szeptember 27. 15:18

„Sok mindent elvégeztünk, de sok feladatunk van még” – jelentette ki Menczer Tamás, aki egyúttal köszönetet mondott a budakörnyéki embereknek is.

2025. szeptember 27. 15:18
null

„Soha nem ígérgetek összevissza. De mindig tartom a szavam” – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki egyben Budakörnyékének országgyűlési képviselője egy választókerületi rendezvényen.

A fideszes politikus elmondta, hogy nagyon büszke arra a munkára, amit közösen el tudtak végezni, és hálás a támogatásért és a segítségért, mert mint fogalmazott a hallgatósága előtt, sok esetben „történelmi adósságokat” dolgoztak le, és olyan eredményeket tudtak elérni, amelyekre nem is gondoltak korábban.

  • Pátyon többek között megépítették a lehajtót az autópályáról a Covid alatti, utáni legnehezebb helyzetben, ez mintegy 6 milliárdos beruházás volt.
  • De ott építettek egy elkerülőt is,
  • most pedig megépítik a Pátyot Telkivel összekötő utat.

Menczer felidézte, hogy a solymári vízhiányt is megoldották, és 800 millió forint értékben építettek egy vezetéket, amelynek óriási szerepe van abban, hogy 2022 óta nem volt az agglomerációban található településen vízhiány – húzta alá.

Továbbá ugyancsak Solymáron és Szentivánon pedig százmilliós kárpótlási ügyeket is elrendeztek.

Piliscsabán, Perbálon, Pátyon és Zsámbékon óvodákat és bölcsődéket építettek az elmúlt három évben. Míg a 102-es út forgalmát azzal enyhítették, hogy megnyitották a 103-as utat.

Valamint Piliscsabán megépült a Klarissza-ház is, és a szennyvíz beruházás első lépését is megtették.

Menczer Tamás ezt a hosszú felsorolást azzal zárta, hogy bár sok nagy beruházást végrehajtottak 2022 óta de még messze nincsenek a célnál.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Menczer Tamás Facebook-oldala

 

nyugalom
2025. szeptember 27. 16:10
Remek! Pöti megint idegben!
frogi
2025. szeptember 27. 15:44
Megrendelték a Páty Telki közti út felújítását közel 1,5 mrd -ert. Majd Lázár leállította,és a legkedvezőbb ajánlatot adó cégnek 500 mill. alatt adta. Ez megjelent a sajtóban, de semmilyen visszhangja nem volt. Az építkezésre még nem vonult fel a vállalkozó. Az autópálya lehajtó 8 éves téma volt, amikor a Futó féle cég megépítette hatalmas raktárakat, lehajtó a csarnokok átadására kész is lett. Ennyit a helyiek érdekképviseletéről
