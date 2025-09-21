Ft
NAV korrupció Tisza Párt Zelcsényi Miklós Magyar Péter

Ötmillió forintért bérelhetnek irodát Magyar Péterék a költségvetési csalással gyanúsított „önkéntesüktől”

2025. szeptember 21. 07:31

A Tisza Párt megvédte Zelcsényi Miklóst, akit nemrég kihallgatott és rabosított a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága, és akár 5 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A busás terembérleti díj mellett egyéb érdekek is fűzhetik tehát Magyar Péter sikeréhez a milliomos rendezvényszervezőt.

2025. szeptember 21. 07:31
null
Béres Sándor
Béres Sándor

Én nem dolgozom, én önkéntes vagyok” – válaszolta Zelcsényi Miklós a Patrióta riporterének érdeklődésére Magyar Péter tavaszi országjárása során, arra a kérdésre, hogy mennyi pénzért végzi munkáját a Tisza Pártnak. A korábban az Ultrabalaton versenyt szervező üzletember egy másik alkalommal Bohár Dániel kérdéseire válaszolva azt is mondta, hogy azért tud önkéntesként dolgozni Magyar mellett, mert megtakarításaiból él, amelyek szerinte nem fognak elfogyni, mivel szerények az igényei. Majd miután mindezt kifejtette, Zelcsényi beszállt egy több mint 30 millió forintos terepjáróba, és abban hajtott el az interjú helyszínéről.

Ötmilliós bérleti díj ütheti az „önkéntes” markát havonta

A lapunk birtokába került információk alapján azonban úgy tűnik, hogy mégsem tisztán önkéntes alapon segíti Magyar Pétert a „szerény igényű” üzletember. A Tisza Párt belső köreiből ugyanis megtudtuk, hogy a párt III. kerületi irodáját Zelcsényi egyik – nemrég a fiai nevére átíratott – cégétől bérlik nem kevesebb mint havi ötmillió forintért. Ezzel kapcsolatban kérdést küldtünk Magyar Péterék sajtóosztályára. Amennyiben választ kapunk, frissítjük a cikkünket.

Egy biztos: az ominózus 336 négyzetméteres ingatlan, ahol a Tisza pártirodája található, valóban Zelcsényi Miklós korábbi cégének, a Balatonman Triatlon Kft.-nek a tulajdonában áll. Az ingatlan pedig egyben az évente több mint 100 millió forintos nyereséget termelő cég székhelye is. 

Bérleti szerződésekkel papírozzák le a kifizetéseket a Tiszánál?

Mindez – az egyértelmű túlárazáson kívül – azért is lehet érdekes, mert nem most merül föl először, hogy a Tisza Párt egy ingatlanbérlési ügyleten keresztül „fizethet ki” valakit. 

Ugyanez a konstrukció került szóba 2024 nyarán is, amikor Hanzel Henrik a Tisza Párt pénzügyese, és Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi barátnője arról alkudoztak, hogyan fizethetnék ki azt az összeget, amelyet Vogel állítása szerint Magyar Péter megígért neki a Tisza Párt felépítésében végzett munkája ellenértékeként. Az egyébként – a Tisza Pártban megszokott módon – mindkét fél által rögzített beszélgetés során Hanzel a következőket mondta: „De most mondom, hogy kedden itt vagyok az első havi pénzzel. Tehát hétfőn átutalja, szólok a Dezsőnek és… nem a párt oldja meg, mert a pártnak ehhez semmi köze, én megkapom, mint terembérlet vagy fizetés, vagy valami, és akkor megpróbálom így összerakni a dolgot”. 

Magyar Péter pénzügyese tehát úgy kívánta kifizetni Vogelt a pártkasszából, hogy egy fiktív terembérleti szerződésen keresztül veszik ki a pénzt a számára. Hasonló konstrukcióról lehet szó Zelcsényi Miklósék esetében is.

Költségvetési csalással gyanúsították meg a milliomos tiszást

A Tisza Párt rendezvényeinek „önkéntes” főszervezőjének azonban egyéb komoly érdekei is fűződhetnek ahhoz, hogy hatalomba segítse Magyar Pétert, ugyanis nemrég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás gyanúja miatt hallgatta ki és rabosította. Amennyiben a gyanú beigazolódik, Zelcsényire akár több éves szabadságvesztés is várhat. 

Az ügyről, amelyben a rendezvényszervező érintett, nemrég a 444.hu közölt részletes cikket, amelyből kiderült, hogy a gyanú szerint Magyar Péter „önkéntese” az egyik cége által 2017 augusztus végén a Budapestman Triatlon Országos Bajnokság néven rendezett versenyre kapott közel 200 milliós állami támogatásból oszthatott vissza pénzeket a Magyar Triatlon Szövetség akkori elnökének, úgy, hogy fiktív szerződéseket kötött annak köréhez tartozó cégekkel.

Erre Hadházy Ákos is felhívta Magyar Péter figyelmét, aki azonban nem lépett az ügyben. Zelcsényiről annak meggyanúsítása után Hadházy ezért azt írta a Facebookon, hogy annak ellenére játszhat szerepet az ellenzék jelenleg legnépszerűbb pártjában, hogy a viselt dolgaira korábban többen figyelmeztették a pártot. A független képviselő úgy fogalmazott: „óriási hiba lenne ismét abba a hibába esni, hogy a mieink bűneit elnézzük arra hivatkozva, hogy amazok nagyságrendekkel többet lopnak. Persze az ellenzéki szavazók többsége egy darabig meghozza ezt a kompromisszumot, de szerintem az MSZP sorsa jól mutatja, hogy hova vezet ez!

Magyar Péter valamiért megvédte „önkéntesét”

Hadházy bejegyzésére és a 444.hu megkeresésére reagálva a Tisza Párt azt írta, hogy Zelcsényi az önkéntesi pozíciójáról felajánlotta a lemondását, amit nem fogadtak el, „mivel minden embert, így őt is megilleti az ártatlanság vélelme”.

Ezt követően arra utaltak, hogy a hatóságok azért hallgathatták ki az üzletembert, mert „a korrupt Orbán-kormány leváltásában nyújt önkéntesi segítséget Orbán Viktor fő kihívójának”.

Magyar Péter tehát valamiért egyelőre védi a pártjának otthont adó Zelcsényit, kérdés azonban, hogy meddig tart ez az állapot, és nem lesz-e kénytelen hamarosan elengedni a zűrös hátterű milliomos kezét a Tisza Párt elnöke.

(Nyitókép forrása: A Maratonman Versenysorozat YouTube-oldala)

