Ötmillió forintért bérelhetnek irodát Magyar Péterék a költségvetési csalással gyanúsított „önkéntesüktől”

„Én nem dolgozom, én önkéntes vagyok” – válaszolta Zelcsényi Miklós a Patrióta riporterének érdeklődésére Magyar Péter tavaszi országjárása során, arra a kérdésre, hogy mennyi pénzért végzi munkáját a Tisza Pártnak. A korábban az Ultrabalaton versenyt szervező üzletember egy másik alkalommal Bohár Dániel kérdéseire válaszolva azt is mondta, hogy azért tud önkéntesként dolgozni Magyar mellett, mert megtakarításaiból él, amelyek szerinte nem fognak elfogyni, mivel szerények az igényei. Majd miután mindezt kifejtette, Zelcsényi beszállt egy több mint 30 millió forintos terepjáróba, és abban hajtott el az interjú helyszínéről.

Ötmilliós bérleti díj ütheti az „önkéntes” markát havonta

A lapunk birtokába került információk alapján azonban úgy tűnik, hogy mégsem tisztán önkéntes alapon segíti Magyar Pétert a „szerény igényű” üzletember. A Tisza Párt belső köreiből ugyanis megtudtuk, hogy a párt III. kerületi irodáját Zelcsényi egyik – nemrég a fiai nevére átíratott – cégétől bérlik nem kevesebb mint havi ötmillió forintért. Ezzel kapcsolatban kérdést küldtünk Magyar Péterék sajtóosztályára. Amennyiben választ kapunk, frissítjük a cikkünket.

Egy biztos: az ominózus 336 négyzetméteres ingatlan, ahol a Tisza pártirodája található, valóban Zelcsényi Miklós korábbi cégének, a Balatonman Triatlon Kft.-nek a tulajdonában áll. Az ingatlan pedig egyben az évente több mint 100 millió forintos nyereséget termelő cég székhelye is.

Bérleti szerződésekkel papírozzák le a kifizetéseket a Tiszánál?