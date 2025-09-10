Örömhírt közölt a legenda: ismét kamerák előtt Demjén Ferenc (VIDEÓ)

Hazaengedték a kórházból Demjén Ferencet – derült ki az énekes új Facebook-videójából.

Rövid kórházi kezelés után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, ha veletek találkozhatom”

– fogalmazott a sztár.

A Kossuth-díjas előadó biztosította a rajongókat arról, hogy folytatódik a turnéja és, hogy az év végi Papp László Arénában tartott nagy koncertje sem marad el.