Örömhírt közölt a legenda: ismét kamerák előtt Demjén Ferenc (VIDEÓ)

Demjén Ferenc még augusztus közepén szenvedett felsőcombtörést. Most térhetett haza a kórházból.
Hazaengedték a kórházból Demjén Ferencet – derült ki az énekes új Facebook-videójából.
Rövid kórházi kezelés után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, ha veletek találkozhatom”
– fogalmazott a sztár.
A Kossuth-díjas előadó biztosította a rajongókat arról, hogy folytatódik a turnéja és, hogy az év végi Papp László Arénában tartott nagy koncertje sem marad el.
Demjén Ferenc még augusztus közepén szenvedett felsőcombtörést, ami miatt több koncertje is félbeszakadt. A baleset kapcsán kapott imákért és jókívánságokért háláját fejezte ki videójában az énekes.
