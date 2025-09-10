Ft
09. 10.
szerda
Papp László Arénában felsőcombtörés kórház énekes Demjén Ferenc

Örömhírt közölt a legenda: ismét kamerák előtt Demjén Ferenc (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 15:11

Demjén Ferenc még augusztus közepén szenvedett felsőcombtörést. Most térhetett haza a kórházból.

2025. szeptember 10. 15:11
null

Hazaengedték a kórházból Demjén Ferencet – derült ki az énekes új Facebook-videójából

Rövid kórházi kezelés után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, ha veletek találkozhatom”

– fogalmazott a sztár.

A Kossuth-díjas előadó biztosította a rajongókat arról, hogy folytatódik a turnéja és, hogy az év végi Papp László Arénában tartott nagy koncertje sem marad el.

Demjén Ferenc még augusztus közepén szenvedett felsőcombtörést, ami miatt több koncertje is félbeszakadt. A baleset kapcsán kapott imákért és jókívánságokért háláját fejezte ki videójában az énekes.

Nyitókép: Facebook / Demjén Ferenc

***

 

 

konzekvencia
2025. szeptember 10. 17:36
Demjén Rózsi a valaha élt egyik legnagyobb alakja, a Magyar popzenének. A mai napig szívesen hallgatom.
regi-nyarakon21
2025. szeptember 10. 15:51
Gyors, teljes gyógyulást kívánok!
llnnhegyi
2025. szeptember 10. 15:44
Egész eddig életem,szinte romokban hever. " felsőcombtörés! Mijalófasza lehet az! Demjén Ferenc különleges anyagból van gyúrva? Aki tudja, írja meg!-:))))
