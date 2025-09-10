Ft
Orbán Viktor kötcsei beszéde – Sajtókörkép

2025. szeptember 10. 14:38

A kötcsei Polgári Piknik immár hagyományosan a politikai szezon egyik nyitó eseménye, ahol Orbán Viktor miniszterelnök minden évben értékeli a helyzetet és kijelöli a következő időszak fő irányait.

2025. szeptember 10. 14:38
Ojim.hu

„A kötcsei Polgári Piknik immár hagyományosan a politikai szezon egyik nyitó eseménye, ahol Orbán Viktor miniszterelnök minden évben értékeli a helyzetet és kijelöli a következő időszak fő irányait. Az idei alkalom azonban rendhagyó volt: a beszédet nem zárt körben, hanem nyilvánosan közvetítették, így az ország közvéleménye közvetlenül követhette a miniszterelnök gondolatait. A háború, az Európai Unió jövője, valamint a választások tétje is hangsúlyosan megjelent, miközben a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is külön felszólalással próbálta tematizálni a hétvégét. Elemzésünkben tíz online hírportál – a Telex, az Index, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, az Origo és a HVG beszámolóit hasonlítottuk össze, sajtókörkép következik.

A Telex részletesen idézett Orbán Viktor kötcsei beszédéből, külön kiemelve, hogy idén a hagyományoktól eltérően élőben közvetítették az eseményt. A portál hangsúlyt fektetett az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos kijelentésekre: Orbán szerint Oroszország áll nyerésre, Ukrajna felosztása pedig a Nyugat hallgatólagos beleegyezésével zajlik. A Telex stílusa informáló volt, de a válogatott idézetek gyakran a legvitatottabb részeket emelték ki, így a hangsúly inkább a provokatív megfogalmazásokon volt. Külön videós anyagban Menczer Tamás szereplését is közölték, valamint a két politikus, Orbán és Magyar Péter párhuzamos jelenlétét is bemutatták egy élő bejelentkezésben.

Az Index Orbán Viktor legerősebb kijelentéseit emelte ki, köztük az EU jövőjéről és a választások tétjéről szóló részeket. A cikk idézte a miniszterelnök figyelmeztetését, hogy »ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni«, illetve a hangsúlyos ígéretet, hogy a Fidesz minden vállalását betartja. A portál külön elemzést is közölt Nagy Attila Tibor politikai kommentátortól, aki szerint a két beszéd közül Orbáné volt »nagyságrendekkel érdekesebb és izgalmasabb«. A cikk értelmezése szerint a miniszterelnök intellektuális fölényét mutatta, míg Magyar Péter kifulladtnak tűnt. Az Index tehát összességében pozitívabb színben látta Orbán fellépését.”

Nyitókép: ojim.hu

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

