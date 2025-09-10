Orbán Viktor elárulta: nekik szólt az a mondat, amiről Kötcse után mindenki beszélt

„Én támadhatatlan vagyok” – az év interjúját adta Orbán Viktor Hont Andrásnak, azt is elmondta, meddig tervez politizálni
Ukrajna EU-csatlakozása és Magyar Péter mellett a miniszterelnök arról is beszélt, mi történne, ha reggel elütné a villamos.
Gavra Gábor és Hont András kérdezi a miniszterelnököt a nemzeti konzultációról, Hatvanpusztáról, magánrepülőzésről és a végrehajtó-maffiával kapcsolatos állításokról.
Izgalmasan indul a szerda reggel, ugyanis az Öt YouTube-csatornájára felkerült egy exkluzív Orbán-interjú. Mint ismert, a kormányfő másodjára látogat el a csatornához, az első interjú hatalmas sajtóvisszhangot kapott, miután kendőzetlen őszinteséggel válaszolt a kérdésekre.
Hont András Orbán kötcsei beszédéről kérdezte először a miniszterelnököt, aki a hétvégén úgy fogalmazott, „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve” – az újságíró arról érdeklődött, ez az üzenet kinek szólt. Orbán Viktor úgy reagált, a kiemelt idézet előtt azt mondta, „mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek”, így világossá vált szerinte, kinek szólt az üzenet.
Aki nem rendel alá mindent a közös győzelemnek, annak ezt nem fogjuk elfelejteni”
– folytatta a kormányfő, aki szerint a szöveg magyarázza magát, Hont András közbevágására, miszerint van-e ilyen a Fideszben, Orbán Viktor határozottan reagált, a miniszterelnök szerint minden pártban van ilyen, a Fidesz sem kivétel.
Olyan közösséget még nem láttam, ahol mindenki 100 százalékban alárendelte volna magát a közös céloknak”
– mondta a miniszterelnök.
Szóba került az is, hogy 2018-ban a Békemeneten Orbán azt mondta, hogy a választások után erkölcsi, jogi és politikai elégtételt vesznek, Gavra Gábor megkérdezte, lett-e ebből valami, mire a kormányfő úgy reagált, az elégtétel szó a magyarban erősnek hangzik, de ez „egy fair kifejezés”.
Az elégtétel azt jelenti, hogy nem leszel durvább, mint amilyen durvák voltak veled szemben. Az elégtétel és a bosszú között van különbség, ha utóbbivá válik, az nem jó”
– szögezte le.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sosem korábbi érdemek alapján döntötte el, hogyan álljon fel a választások után a kormánya, mindig azt nézte, milyen kihívások állnak az ország előtt, hogyan lehet azokra jó kormányzati válaszokat adni, ezért volt az, hogy hol csúcsminisztériumok dolgoztak, hol pedig több tárca volt a kormányon belül.
Mi egy politikai luxusban éltük az életünket, mert nincs koalíciós kényszer, ha ez megtörténik, akkor ott nem lehet a jövőt elemezve kormányt kialakítani, ugyanis akkor egy belső feszültségrendszer kell kordában tartanod, mert nem egyedül vagy a kormányrúd mögött”
– elemezte Orbán Viktor.
Szóba kerültek a nemzeti konzultációt ért vádak is, miután a baloldalról olyan hangok érkezte, hogy ez a legsúlyosabb határátlépés a 2010 óta. Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője egyenesen választási csalásnak titulálta a Kötcsén bejelentett konzultációt. A miniszterelnök úgy reagált erre, hogy akkor érdemes ilyen súlyos vádakat megfogalmazni, ha már a most előre szaladó elemzők látják is a kérdéseket, amelyeket fel fognak tenni az embereknek.
Ebből is látszik, hogy az ész nem mindig szolgálja az ember javát”
– tette hozzá Orbán Viktor.
Megkérdezték a miniszterelnököt Hatvanpusztáról is, amely a kormányfő édesapjának, Orbán Győzőnek a gazdasága – Gavra Gábor arról érdeklődött, hogy nem lenne célszerű megnyitni a komplexumot a nyilvánosság számára, hiszen hatalmas az érdeklődés iránta. A kormányfő úgy reagált, az ő élete egy nyitott könyv, van adóbevallása, Felcsúton és a budai háza előtt is szoktak lenni újságírók, nincs ezzel semmi gond, de csak azt tudja megmutatni, ami az övé.
Az én tűréshatárom máshol van, mint az önöké. Ez a Hatvanpusztával való, propaganda célú nyesztetés sehol nincs ahhoz, amin én már többször átmentem, ez egy könnyű délutáni tea”
– reagált Orbán Viktor, majd példaként hozta fel, hogy az egyik választási kampányban egy olyan poszterrel plakátozták ki az országot, amelyben ő rabruhában volt. Hatvanpuszta szerinte egy gazdaság, mindig is az volt, most is az és reméli, hogy hamarosan üzembe is tudják helyezni.
Az egész Hatvanpuszta-ügyet habosító Hadházy Ákosról a miniszterelnök azt mondta:
mást nem tett le soha az asztalra, minthogy ő utána szaglászik, ráadásul korábban fideszes is volt.
Magyar Péterre áttérve Orbán Viktor elmondta, remek idézetek vannak abból az időből, amikor a Tisza elnöke még a Fideszhez tartozott és arról beszélt, milyen jól kormányoz a miniszterelnök. Ezzel Orbán egy pár évvel ezelőtti interjúra utalt, amelyben Magyar Péter azt mondta, soha nem volt ilyen jó fiatalnak lenni Magyarországon.
A minap berobbant Tisza-adóval és az ezzel járó botránnyal kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, nem szeretne szektorális különadót kivetni, eleve nem az adóemelések híve. „Ha valaki ránéz egy komolyabb gazdasági elemzésre, megnézi honnan jönnek a tőkéscsoportok, akkor láthatja, hogy 50-50 az arány” – emelte ki.
A kormányfő a tőkéscsoportokról szólva úgy látja, fontos megvizsgálni a rendszerváltás utáni Magyarországot és megnézni, a tőkéscsoportok melyik időszakból jönnek, nem tudja elfogadni, hogy ez kizárólag a jobboldalhoz köthető tevékenység.
Nem is szeretnék megnevezni olyan, baloldali időszakban felemelkedett tőkéscsaládokat, akik ebben az időszakban emelkedtek fel, de ez nem az én tisztem, hanem Hadházy úré. Én óvnám magunkat attól, hogy kivessünk valamilyen adódézsmát”
– jegyezte meg Orbán Viktor, mint mondta nem fognak engedni, hiszen megvesztegethetetlenek, eltéríthetetlenek, a gazdaságpolitikának a magyar emberek előnyét kell szolgálni. Kulcskérdésnek tartja, hogyan fogadja el a magyar társadalom, hogy átlépünk a „senkinek nincs semmije”-korszakból egy olyanba, ahol vannak gazdagabbak és szegényebbek.
Völner Pál korábbi államtitkárról szólva azt mondta: várja a bíróság ítéletét, amelyet természetesen el fog fogadni. Azt mondta a miniszterelnök, a Völnerrel szembeni bírósági eljárás cáfolja azt az állítást, hogy bizonyos emberek a törvények felett állnak. A Pegasus-ügyben Orbán Viktor szerint Varga Juditnak semmilyen felelőssége nincs. Erre a feladatra ugyanis nem a miniszter van kijelölve, hanem a helyettese. A kormányfő szerint vannak született és vannak tanult politikusok. Úgy véli, Varga Juditról lehetett látni, hogy erre született. Azt mondta: ha sikeres lett volna, a helyén marad. Tehetséges volt, de mégsem sikeres.
A politikus felvetette, hogy Magyar Péter édesanyja volt a bírói hivatal részéről a delegált, amikor a végrehajtókat kijelölték. Hont András mindezt furcsának nevezte, ugyanis Magyar Péter ezután rohant ki az utcára. A miniszterelnök szerint az pech, ha valaki ilyen emberhez megy férjhez. Orbán Viktor úgy vélekedett: budapesti liberális túlgondolásról van szó.
