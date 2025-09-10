Orbán Viktor elárulta: nekik szólt az a mondat, amiről Kötcse után mindenki beszélt

Izgalmasan indul a szerda reggel, ugyanis az Öt YouTube-csatornájára felkerült egy exkluzív Orbán-interjú. Mint ismert, a kormányfő másodjára látogat el a csatornához, az első interjú hatalmas sajtóvisszhangot kapott, miután kendőzetlen őszinteséggel válaszolt a kérdésekre.

Hont András Orbán kötcsei beszédéről kérdezte először a miniszterelnököt, aki a hétvégén úgy fogalmazott, „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve” – az újságíró arról érdeklődött, ez az üzenet kinek szólt. Orbán Viktor úgy reagált, a kiemelt idézet előtt azt mondta, „mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek”, így világossá vált szerinte, kinek szólt az üzenet.

Aki nem rendel alá mindent a közös győzelemnek, annak ezt nem fogjuk elfelejteni”

– folytatta a kormányfő, aki szerint a szöveg magyarázza magát, Hont András közbevágására, miszerint van-e ilyen a Fideszben, Orbán Viktor határozottan reagált, a miniszterelnök szerint minden pártban van ilyen, a Fidesz sem kivétel.