09. 08.
hétfő
Orbán Balázs Magyar Péter állapot Varga Judit

Orbán Balázs szívmelengető részletet árult el Varga Juditról: „Örömömre szolgál, hogy ő és a családja is jól vannak” (VIDEÓ)

2025. szeptember 08. 21:02

„Sokszor föl szoktam hívni, hogy megtudjam, hogy van” – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

2025. szeptember 08. 21:02
null

Orbán Balázs a minap Varga Judittal folytatott beszélgetéséről mesélt, akivel jó kapcsolatot ápol. „Varga Judittal volt egy beszélgetésem. Jóban vagyunk, sokszor föl szoktam hívni, hogy megtudjam, hogy van, és néha tudunk is beszélni” – mondta. A politikus örömmel számolt be arról, hogy Varga Judit és családja jól vannak: 

Örömömre szolgál, hogy ő maga és a családja is jól vannak, jól érzik magukat, nyugodtak, békések és vidámak.”

Ugyanakkor kiemelte, hogy ez éles ellentétben áll a múltbéli állapottal, amikor Magyar Péter része volt a családi életüknek. „Ez azonban éles ellentétben áll azzal az időszakkal, amikor Magyar Péter része volt a családi életüknek, hiszen akkor állandó feszültség, káosz, zűrzavar, agresszió és erőszak jellemezte a mindennapjaikat” – mondta.

Orbán Balázs hozzátette, hogy Varga Judit „őszintén sajnálja, hogy most a magyar társadalomnak kell szembesülnie ezekkel a jelenségekkel.”

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
makapaka2
2025. szeptember 08. 23:22
Örüljön Varga Judit, hogy megszabadult a családbántalmazó pszichopata férjétől! Nélküle csak jobb élete lehet!
llnnhegyi
2025. szeptember 08. 23:00 Szerkesztve
Nincs jobb kampány ötletem. Előhúztam Juditot. Örök kampány szerelem... ===============✓ Illetlen tett.
Emzeperix
2025. szeptember 08. 22:48
Nagyon remélem, h visszatér. Alkalmas lenne az első női minelnöki pozícióra. Persze nem most, de a 30-as választást már elvihetné. Addig lesz újra idő felépíteni.
haxima
2025. szeptember 08. 22:46
A faszért szabadítottad ránk ezt a debilt Juci? Most nagyon komolyan, hogy lehetett ezzel összejönni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!