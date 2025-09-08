Orbán Balázs szívmelengető részletet árult el Varga Juditról: „Örömömre szolgál, hogy ő és a családja is jól vannak” (VIDEÓ)

Orbán Balázs a minap Varga Judittal folytatott beszélgetéséről mesélt, akivel jó kapcsolatot ápol. „Varga Judittal volt egy beszélgetésem. Jóban vagyunk, sokszor föl szoktam hívni, hogy megtudjam, hogy van, és néha tudunk is beszélni” – mondta. A politikus örömmel számolt be arról, hogy Varga Judit és családja jól vannak:

Örömömre szolgál, hogy ő maga és a családja is jól vannak, jól érzik magukat, nyugodtak, békések és vidámak.”

Ugyanakkor kiemelte, hogy ez éles ellentétben áll a múltbéli állapottal, amikor Magyar Péter része volt a családi életüknek. „Ez azonban éles ellentétben áll azzal az időszakkal, amikor Magyar Péter része volt a családi életüknek, hiszen akkor állandó feszültség, káosz, zűrzavar, agresszió és erőszak jellemezte a mindennapjaikat” – mondta.

Orbán Balázs hozzátette, hogy Varga Judit „őszintén sajnálja, hogy most a magyar társadalomnak kell szembesülnie ezekkel a jelenségekkel.”