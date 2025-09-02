Orbán Balázs elárulta, miért titkolóznak Magyar Péterék a Tisza-adóról (VIDEÓ)

Szeptember 2-án, kedden Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt Németh Balázs vendége a Harcosok órájában. Egyik fő témájuk a Tisza-adó volt, amely minden család pénztárcáját érzékenyen érinthetné a kiszivárgott információk alapján. Először kibeszélték a két eredeti videó ügyét, ezek egyikének fő üzenete az volt, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”, míg a másodikban az a mondat hangzott el Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől,

„nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Ennél a pontnál a műsorvezető kijelentette, hogy a két videórészlet alapján álhír az, hogy a Tisza jót akar a magyar embereknek, mert ha jót akarna, akkor nem kellene titkolni például az adóemeléssel vagy adóváltoztatással kapcsolatos terveiket.

Erre a felvetésre Orbán Balázs úgy reagált, hogy

a napnál is világosabb, hogy a Tisza-adó valóság, adókulcsokat szeretnének emelni”.

Majd hozzátette, hogy a legújabb álhír, hogy ez egy összevágott, hamisított felvétel, miközben az igazság az, hogy a Tisza Párt töltötte fel az etyeki fórumon készült felvételt az internetre. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint érdemes a hosszabb változatot is meghallgatni, melyből kiderül, hogy

Magyar Péterék azt szeretnék, hogy az adókulcsok magasabbak legyenek,

mert véleményük szerint ez így „igazságos”.

„Mindig azzal takaróznak, hogy ez a nagyon gazdag embereket érintené, de a nap végén ki szokott derülni, hogy a középosztályt is súlyosan megsarcolná” – mutatott rá a kormánypárti politikus.