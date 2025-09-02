Ft
09. 02.
kedd
Orbán Balázs elárulta, miért titkolóznak Magyar Péterék a Tisza-adóról (VIDEÓ)

2025. szeptember 02. 09:32

A miniszterelnök politikai igazgatója a Harcosok órájában kijelentette, hogy mivel a Tisza Párt egy nemzetközi liberális hálózat budapesti lerakata, ezért ők is abban gondolkodnak, hogy adókat vessenek ki.

2025. szeptember 02. 09:32
null

Szeptember 2-án, kedden Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt Németh Balázs vendége a Harcosok órájában. Egyik fő témájuk a Tisza-adó volt, amely minden család pénztárcáját érzékenyen érinthetné a kiszivárgott információk alapján. Először kibeszélték a két eredeti videó ügyét, ezek egyikének fő üzenete az volt, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”, míg a másodikban az a mondat hangzott el Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől, 

„nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Ennél a pontnál a műsorvezető kijelentette, hogy a két videórészlet alapján álhír az, hogy a Tisza jót akar a magyar embereknek, mert ha jót akarna, akkor nem kellene titkolni például az adóemeléssel vagy adóváltoztatással kapcsolatos terveiket.

Erre a felvetésre Orbán Balázs úgy reagált, hogy 

a napnál is világosabb, hogy a Tisza-adó valóság, adókulcsokat szeretnének emelni”.

Majd hozzátette, hogy a legújabb álhír, hogy ez egy összevágott, hamisított felvétel, miközben az igazság az, hogy a Tisza Párt töltötte fel az etyeki fórumon készült felvételt az internetre. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint érdemes a hosszabb változatot is meghallgatni, melyből kiderül, hogy 

Magyar Péterék azt szeretnék, hogy az adókulcsok magasabbak legyenek,

mert véleményük szerint ez így „igazságos”. 

„Mindig azzal takaróznak, hogy ez a nagyon gazdag embereket érintené, de a nap végén ki szokott derülni, hogy a középosztályt is súlyosan megsarcolná” – mutatott rá a kormánypárti politikus.

Orbán Balázs arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt megpróbálta ezt az adóelképzelést letagadni, pedig korábban arra hivatkoztak, hogy nem ők fogják meghatározni, hogy milyen adórendszer legyen Magyarországon, hanem a szakértőik. Az is elhangzott, hogy még a brüsszeli dokumentumokban is szerepelt ez az adóváltoztatás. Majd jöttek ezek a beismerő mondatok Tarr Zoltántól, aki azt is elárulta, hogy tisztában vannak azzal, hogy amire készülnek az népszerűtlen. „Akárcsak azt, hogy, 

amit meg szeretnének csinálni, az rosszul érintené a magyar munkavállalóknak a jelentős részét, és ezért nem szeretnének beszélni róla, és el szeretnék titkolni az ezzel kapcsolatos terveiket.

Emiatt eregetik a képzeletbeli füstbombákat, és össze-vissza mindenféle elterelő műveletet indítanak el”. Orbán Balázs a beszélgetés során kiemelte, hogy ez most azért kulcsfontosságú, mert ez nem egy ideológiai ügy, hanem valamennyi ember mindennapját érintő dolog. 

A kormányfő politikai igazgatója arra is kitért, hogy minden országban megszorításokra készülnek a liberálisok. Példaként a német kancellárt, Friedrich Merzet hozta, aki a maga „őszödi beszédével” roadshow-zik már napok óta. Mindenhol az adóemelések mellett érvelnek, mert nem tudják finanszírozni azokat a politikákat, amelyeket elindítottak, és több pénzt kell begyűjteni. 

A Tisza Párt egy nemzetközi liberális hálózat budapesti lerakata, nyilván ők is ugyanebben gondolkodnak. 

De az a véleményem, hogy ezt ne hagyjuk. Ne hagyjuk, hogy az emberek fizessék meg az ilyen politikák árát” – szögezte le Orbán Balázs.

Így érintené az emberek büdzséjét a Tisza Párt intézkedése

Mint arról a Mandiner is beszámolt, múlt héten kiszivárgott a Tisza Párt adóprogramja, amelyben a háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolják.

Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő elemzése szerint a Magyar Péterék által bevezetni kívánt rendszerben csupán havi bruttó 417 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15 százalékos adókulcs, 417 ezer és 1 millió 250 ezer forint között már 22 százalékkal kellene adózni, 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33 százalékkal.

A szakértő azt is kiszámolta, hogy a jövő évi várható havi bruttó átlagkereset nettója 23 ezer forinttal csökkenne, ha Magyar Péterék kerülnének kormányra.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Héja
2025. szeptember 02. 10:39
A "liberális" már jóideje szitokszó.
Válasz erre
0
0
gyozobakancsa
2025. szeptember 02. 10:33
Szemét tisza 0-15 millióig 9% os szjat akanakr kivetni.15-25 ig meg 15% ot Rohadékok hol élnek ezek?
Válasz erre
1
2
kimirszen
2025. szeptember 02. 09:35
Orbán Balázs elárulta, miért titkolóznak Magyar Péterék a Tisza-adóról A nemlétező dokumentumról nem kell titkolódzni.
Válasz erre
0
3
