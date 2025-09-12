Orbán: A határokat le kell zárni!

„Mi azért küzdünk, hogy ne legyen migráció, míg Nyugaton az a cél, hogyan lehet együtt élni a bajjal” – tette hozzá, majd úgy folytatta: „Elég lett volna, ha hallgattak volna ránk 10 évvel ezelőtt Nyugaton. Oda lesz a közbiztonság, és fel fog bomlani a jogrend”.

A kormányfő úgy véli, jól láthatóan nem tudják megoldani a problémát, és a világ pénze nem elég a megoldásra.

Ez visszacsinálhatatlan”

– jegyezte meg, majd felhívta a figyelmet arra is, hogy a szegényebb országokból nem lehet tömegeket importálni, mert az nem megoldás. „Mielőtt nagyon durvákat mondunk, akkor érdemes egy kicsit elgondolkozni.”