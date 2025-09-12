Ft
09. 12.
péntek
Kossuth Rádiónak Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán: A határokat le kell zárni!

2025. szeptember 12. 11:14

A miniszterelnök szerint elég lett volna, ha hallgattak volna ránk 10 évvel ezelőtt Nyugaton.

2025. szeptember 12. 11:14
null

Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjújában – amelyet a Kossuth rádiónak adott – részletesen beszélt arról, hogy a migrációs paktum nem jelenti a határok lezárását, és nem oldja meg a bajt. 

 

Azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az EU területére engedély nélkül”

 – mondta a miniszterelnök. 

Szerinte ha ezt folytatják, akkor tönkre fognak menni a migránsokat szabadon beengedő országok. 

„Mi azért küzdünk, hogy ne legyen migráció, míg Nyugaton az a cél, hogyan lehet együtt élni a bajjal” – tette hozzá, majd úgy folytatta: „Elég lett volna, ha hallgattak volna ránk 10 évvel ezelőtt Nyugaton. Oda lesz a közbiztonság, és fel fog bomlani a jogrend”

A kormányfő úgy véli, jól láthatóan nem tudják megoldani a problémát, és a világ pénze nem elég a megoldásra. 

Ez visszacsinálhatatlan”

– jegyezte meg, majd felhívta a figyelmet arra is, hogy a szegényebb országokból nem lehet tömegeket importálni, mert az nem megoldás. „Mielőtt nagyon durvákat mondunk, akkor érdemes egy kicsit elgondolkozni.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ízisz
2025. szeptember 12. 11:26 Szerkesztve
Z. Nyugat Európának vége... Egy idő után nem fogjuk tudni megállítani az uniós papírokkak, segéllyel rendelkező migránsokat, ha elindulnának közép és kelet Európa irányába, mert telítődik a Nyugat... Olyan törvényt kellene már most hozni, hogy nyugatra papírok nélküli 2015 utáni hivatalosan betelepült migránsok nem léphetik át a magyar határt...💯❗
