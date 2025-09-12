Orbán: A határokat le kell zárni!

Orbán Viktor: A Tisza-adó több százezer forintot venne el az emberektől! – (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, miért fontos a következő nemzeti konzultáció.
A miniszterelnök szerint elég lett volna, ha hallgattak volna ránk 10 évvel ezelőtt Nyugaton.
Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjújában – amelyet a Kossuth rádiónak adott – részletesen beszélt arról, hogy a migrációs paktum nem jelenti a határok lezárását, és nem oldja meg a bajt.
Azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az EU területére engedély nélkül”
– mondta a miniszterelnök.
Szerinte ha ezt folytatják, akkor tönkre fognak menni a migránsokat szabadon beengedő országok.
„Mi azért küzdünk, hogy ne legyen migráció, míg Nyugaton az a cél, hogyan lehet együtt élni a bajjal” – tette hozzá, majd úgy folytatta: „Elég lett volna, ha hallgattak volna ránk 10 évvel ezelőtt Nyugaton. Oda lesz a közbiztonság, és fel fog bomlani a jogrend”.
A kormányfő úgy véli, jól láthatóan nem tudják megoldani a problémát, és a világ pénze nem elég a megoldásra.
Ez visszacsinálhatatlan”
– jegyezte meg, majd felhívta a figyelmet arra is, hogy a szegényebb országokból nem lehet tömegeket importálni, mert az nem megoldás. „Mielőtt nagyon durvákat mondunk, akkor érdemes egy kicsit elgondolkozni.”
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök közölte, miért fontos a következő nemzeti konzultáció.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán