Legfőbb embere Ruszin-Szendi Romulusz újságírókat lökdös, elmeséli, hogy neki minden eszköz tetszik, amivel ölni lehet, majd fegyverrel az oldalán jelenik meg egy nyilvános Tisza-rendezvényen. Az interneten mindennapos, hogy a Tisza-kommandó megjelenik jobboldali posztok alatt és nekitámad mindenkinek, aki egy rossz szót mer szólni Magyar Péterről. A másik főkolompos gyűlöletkeltő Hadházy Ákos, aki módszeresen hergeli a követőit a kormány és Orbán Viktor ellen. Eddig viszonylag békések voltak a kis tüncijei, de kedden már durvaságba torkollott a csődülete. Ő és a felhergelt néhány fős, vérszomjas követői rátámadtak egy ártatlan szerzetesre.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban elítélte Hadházy Ákosék keddi agresszív megmozdulását, amikor a Ferenciek terén azért támadtak egy ferences szerzetesre, mert harangozott.