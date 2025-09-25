Ft
Hadházy Ákos Rákay Philip szerzetes Magyar Péter Ferenciek tere

Normális vagy, ember? Hadházy kihúzta a gyufát, Rákay Philip keményen kiosztotta

2025. szeptember 25. 06:36

Elég volt!

2025. szeptember 25. 06:36
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt ígérte Magyar Péter, hogy elhozza a szeretetországot. Látjuk, mi lett belőle: gyűlölködés, erőszak és félelemkeltés. Az uszító, sértődött zsebdiktátor, aki a saját szimpatizánsait és embereit is lenézi, szétszórta a gyűlölet morzsáit.

Legfőbb embere Ruszin-Szendi Romulusz újságírókat lökdös, elmeséli, hogy neki minden eszköz tetszik, amivel ölni lehet, majd fegyverrel az oldalán jelenik meg egy nyilvános Tisza-rendezvényen. Az interneten mindennapos, hogy a Tisza-kommandó megjelenik jobboldali posztok alatt és nekitámad mindenkinek, aki egy rossz szót mer szólni Magyar Péterről. A másik főkolompos gyűlöletkeltő Hadházy Ákos, aki módszeresen hergeli a követőit a kormány és Orbán Viktor ellen. Eddig viszonylag békések voltak a kis tüncijei, de kedden már durvaságba torkollott a csődülete. Ő és a felhergelt néhány fős, vérszomjas követői rátámadtak egy ártatlan szerzetesre.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban elítélte Hadházy Ákosék keddi agresszív megmozdulását, amikor a Ferenciek terén azért támadtak egy ferences szerzetesre, mert harangozott.

»Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani!«

Rákay Philip pedig a Facebook-oldalán osztotta ki nagyon a teljesen elszabadult, gyűlöletre szomjazó Hadházyt:

»Normális vagy, ember? Normálisak vagytok a szektáddal együtt, amikor egy idős papnak kórusban üvöltitek: ‘Milyen pap vagy te?’ és ezt: ‘Szégyelld magad!’? S mindezt a HARANGSZÓ miatt? Még jó, hogy nem szottyant kedvetek egy kis lincselésre, te ócska Lenin-fiú! Ja, azt majdnem elfelejtettem, hogy szerintem egy igénytelen, büdös proli vagy!«”

Nyitókép: Képernyőkép

istvanpeter
2025. szeptember 25. 08:36
Nos viszont, azért jó lesz vigyázni, mert gyűlölet és az erőszak csírái, már a bolsevik fasiszta rémuralom közeledtét jelzik. Mint láthatjuk, a globális háttérhatalmi maffia az emberi társadalom szétverése és uralma alá hajtása érdekében, szinte az egész világot lángba akarja borítani.
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 25. 08:31
Egyre rosszabb az idő Esik mindjárt Egy kis eső. 🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. szeptember 25. 08:26
Z. A büdös pofájú szektás recipracio-2, szorgalmasan készült mára az előre megírt hazug szarságainak a bemásolásával!!! A szaros gatyás, agresszív Brüsszel sorosista poloska dicséret képpen, ma nem fog beléd rúgni!!! 💯👍😆😝❗
Válasz erre
0
0
XTRO
2025. szeptember 25. 08:10
Elképesztő , hihetetlen lendülettel idehánytak az elvtársak nagyon okosnak tűnő hozzászólásokat arról, hogy minden hazugság csak az nem amit ők mondanak. Nincs határa az ostobaságnak és vagy az aljasságnak…
Válasz erre
0
0
