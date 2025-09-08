Ft
09. 08.
hétfő
Egyesült Arab Emirátus Rákosrendező Karácsony Gergely

Na kivel tárgyalt a főpolgármester Rákosrendezőről?

2025. szeptember 08. 21:38

Ebből nyilván nem következik semmi. Vagy mégis!?

2025. szeptember 08. 21:38
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Ezt nem láttuk jönni!

Miután Karácsony Gergely, Vitézy Dávid, Magyar Péter és az ellenzéki média (részben) azért állt bele a rákosrendezői fejlesztési tervekbe, egy évtizedek óta lepusztult rozsdaövezet gigászi rekultivációs és újrahasznosítási projektjébe, mert a kormány által bevont befektető az Egyesült Arab Emírségekből érkezett (volna), s ment a »mecsetet építenének Budapestre«, meg a »nem kellenek magasházak« és az „arabokat zúdítana Magyarországra a Fidesz«, a Főváros pedig még gyatra anyagi helyzete dacára is kivásárolta az államtól a területet – na kivel tárgyal a főpolgármester a témában!? Na kivel!?

Hát persze, hogy az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével!

Ebből nyilván nem következik semmi. Vagy mégis!?”

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

 

 

salátás
2025. szeptember 08. 22:42
csodák csodájára éppppp feljött a facebookon , nem lep meg egyáltalán amit leművelnek a birkácskái :DDD természetesen ezek most becsületes arab üzletemberek, akik szigorú feltételek mellett jönnek üzletelni :DDD
salátás
2025. szeptember 08. 22:31
a szavazói most jól össze lehetnek zavarodva most akkor utálni kell az arabokat, vagy éljenezni? reméljük kimentek már a sorvezetők a fészbúkhadtestnek is
Obsitos Technikus
•••
2025. szeptember 08. 22:29 Szerkesztve
Halljuk, fölsikolt-e Vitézy Dávid? Mert bár az ő térképén a Rákos-patak párhuzamosan folyt a Dunával, de a rémlátomásában oda épül Mekka.
indaniso
2025. szeptember 08. 22:17
Most kell leállítani minden Rákosrendezőre irányuló állami fejlesztést.
