„Ezt nem láttuk jönni!

Miután Karácsony Gergely, Vitézy Dávid, Magyar Péter és az ellenzéki média (részben) azért állt bele a rákosrendezői fejlesztési tervekbe, egy évtizedek óta lepusztult rozsdaövezet gigászi rekultivációs és újrahasznosítási projektjébe, mert a kormány által bevont befektető az Egyesült Arab Emírségekből érkezett (volna), s ment a »mecsetet építenének Budapestre«, meg a »nem kellenek magasházak« és az „arabokat zúdítana Magyarországra a Fidesz«, a Főváros pedig még gyatra anyagi helyzete dacára is kivásárolta az államtól a területet – na kivel tárgyal a főpolgármester a témában!? Na kivel!?

Hát persze, hogy az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével!

Ebből nyilván nem következik semmi. Vagy mégis!?”

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala