„A 444.hu szeptember 13-án megjelent cikke azt állította, hogy a HírTV Komment című műsorában »simán lement«, miszerint a jobboldalon sokan nem lennének szomorúak, ha Gulyás Márton vagy Puzsér Róbert meghalna. Az ügyet Magyar Péter Facebook-posztja robbantotta ki, amelyben a politikus Jeszenszky Zsolt azonnali távozását követelte, a Hír TV vezetőit pedig szégyellnivaló magatartással vádolta.

A 444.hu kritikátlanul vette át az üzenetet, ám arra már nem fordított energiát, hogy megnézze a teljes adást, amelyben a valóban durva kijelentést a műsorvezető és a többi vendég azonnal vitatta.

Így a portál címadása és keretezése azt a látszatot keltette, mintha a kijelentés konszenzusosan, ellenvetés nélkül hangzott volna el, holott a kontextus jóval árnyaltabb képet mutat.

A közéleti vitákban gyakran fordul elő, hogy egy-egy kiragadott mondat vagy szófordulat teljesen más értelmet kap, ha kontextusából elvonatkoztatva jeleníti azt meg a média. Pontosan ez történt a 444 cikkében, amely szerint a HírTV Komment műsorában »simán lement«, hogy a jobboldalon sokan nem lennének szomorúak, ha Gulyás Márton vagy Puzsér Róbert meghalna. Az állítás első ránézésre súlyos erkölcsi ítéletet sugall a műsor hangneméről, ám ha megnézzük a konkrét adást, világossá válik: