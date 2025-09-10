Kiderült a döbbenetes igazság: Hadházy Ákost is Orbán Viktor tartja el (VIDEÓ)
„Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje” – fogalmazott a miniszterelnök.
Minden igaz, amit a PS ír ezekről a gyáva, szemét patkányokról, kivéve egy dolgot.
„Minden igaz, amit a PS ír ezekről a gyáva, szemét patkányokról, kivéve egy dolgot: azt, hogy nem kell ezeket feljelenteni.
Kapcsolódó vélemény
A választás után pontosan meg fogjuk mutatni ezeknek a szarházi gazembereknek, hogy pontosan mit is lehet.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton