Mindent? Tényleg?

2025. szeptember 01. 09:57

A választás után pontosan meg fogjuk mutatni ezeknek a szarházi gazembereknek, hogy pontosan mit is lehet.

2025. szeptember 01. 09:57
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Aztán majd a jövő évi választás után egészen pontosan meg fogjuk mutatni ezeknek a szarházi gazembereknek, hogy pontosan mit is lehet.
Például eltakarodni.”

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 10 komment

ekeke1
2025. szeptember 01. 12:05
Az ócska, hazug szar alak stb. lyuksógora vezette ÁSZ éppen az MNB előző vezetése ellen indított nemrég hadjáratot. Ami tény: Matolcsy junior és a klán éltek évekig mint valami arab sejk fiai, pisiltek demonstratívan a nézők láttán a trambulinról. Nem biztos hogy büntetőjogilag bármi is megállna ellenük, de erkölcsileg védhetetlen. A Fidesz elkövette az a hibát, hogy engedélyezte, törvényben hogy az MNB vagyonának egy részét alapítványokba kivihessék.2014-ben ez akkor jó ötletnek tűnt. Érdekesség, hogy az ÁSZ elnöke, Windisch László 2019-ig az MNB egyik alelnöke volt, de elmondása szerint neki akkoriban nem volt ráhatása a jegybanki alapítványok működésére, mivel az nem tartozott a feladatköréhez. Aztán most meg dugja a görény volt feleségét. "Egy brancs maguk, ne is tagadja"( A Tanú). Ez pont olyan mint Lázár hadjárata Novák Katalin ellen az elsőre megbukott kastélytörvény miatt. Ha a következő kötcsei találkozóra érkezettek közül legalább a felét ostorral elhajtják...akkor talán.
Válasz erre
0
0
ekeke1
2025. szeptember 01. 12:02
Mégis ezt ki tolta a képünkbe évekig? Hodler Alapkezelő Zrt., jogi igazgató (2022. április – 2024. március) – havi 3 millió Ft, Diákhitel Központ Zrt., vezérigazgató (2019. június – 2022. február) – havi 3,5 millió Ft, Diákhitel Központ Zrt., igazgatósági tag (2021. január – 2022. július) – havi 400 ezer Ft, Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2022. augusztus–december) – évi 1,875 millió Ft, Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2023. január–december) – évi 1,475 millió Ft, Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2024. január–február) – évi 1,794 millió Ft, Hiventures Zrt., befektetési bizottsági tag (2021–2024. február) – havi 400 ezer Ft, Volánbusz Zrt., igazgatósági tag (2023. április–december) – havi 1,1 millió Ft, MBH Bank Nyrt., felügyelőbizottság tag (2022. szeptember – 2024. február) – havi 1,5 millió Ft. Hörögni Ruszin milliárdos villája, zsírleszívásán. Soroljam, hány ezer van még ilyenekből MOST?
Válasz erre
0
0
ekeke1
2025. szeptember 01. 12:00
"„Aztán majd a jövő évi választás után egészen pontosan meg fogjuk mutatni ezeknek a szarházi gazembereknek, hogy pontosan mit is lehet." Hablaty és kaffogás. Még győzelem esetén is, elég megnézni mit mutattatok meg 15 és fél év és négy kétharmad alatt: hát nem dicsekednék. Konkrétan mintha még mindig az mszp-szdsz kormányozna.
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
2025. szeptember 01. 11:40
Tarr a minigyurcsány.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!