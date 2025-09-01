Teljesen elképedt Lázár János: csak most tudta meg, mit terveznek Magyar Péterék (VIDEÓ)
„Nem árad, hanem átb@sz a Tisza!” – fogalmazta meg a véleményét az építési és közlekedési miniszter.
A választás után pontosan meg fogjuk mutatni ezeknek a szarházi gazembereknek, hogy pontosan mit is lehet.
„Aztán majd a jövő évi választás után egészen pontosan meg fogjuk mutatni ezeknek a szarházi gazembereknek, hogy pontosan mit is lehet.
Például eltakarodni.”
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton