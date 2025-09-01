Tisza-csomag: négymillió ember járna rosszul Magyar Péterék adóemelésével

Egyelőre tűzoltásnak tűnik, amit a Tisza Párt művel az elmúlt napokban, mióta kiderült, hogy milyen adócsomagot terveznek, ha hatalomra kerülnek. A többkulcsos adórendszer miatt akár négymillió ember is kevesebbet keresne, mint most, a megszűnő kedvezmények pedig még többeket érinthetnének. Összefoglalónk.