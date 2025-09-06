Miközben Brüsszel egyre közelebb taszítja Európát a háborúhoz, létfontosságú, hogy Magyarországnak békepárti kormánya legyen – figyelmeztet a miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt Facebook-oldalán foglalta össze a legfrissebb és legfontosabb – minden magyar embert érintő – híreket, 218 nappal a választások előtt.

A kormányfő megemlékezett a tegnap elhunyt Kásler Miklósról, akinek „sok ezer ember köszönheti az életét”, mivel

„az EU előtt felismerte és elfogadtatta a kormánnyal, hogy a Covidból nagy baj lesz”.

A miniszterelnök továbbá felhívta a figyelmet az Otthon Start programra, aminek köszönhetően kétéves mélypontra értek az albérlet árak, tehát nem csak azok járnak jól, akik felveszik a hitelt, hanem azok is, akik továbbra is a bérlés mellett döntenek.

Orbán Viktor a bejegyzésben emlékeztetett, hogy vasárnap beszédet mond a kötcsei Polgári Pikniken,

ahol többek között arról is fog beszélni, „miért nem fog sikerülni” Brüsszelnek megtiltani Magyarország és Szlovákia számára, hogy orosz olajat és gázt vásároljanak. Hangsúlyozza, ez azzal a következménnyel járna, hogy

1000 forintra emelkednének a benzinárak, a rezsiszámlák pedig 3,5-ször nagyobbak lennének.

Hozzáteszi, miközben Magyarországot „zargatják”, a nyugatiak Ázsián keresztül továbbra is nagy tételben vásárolják az orosz olajat és gázt.

Végezetül megosztotta, hogy Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak, amelyen eldöntötték, hogy katonákat küldenek Ukrajnába, ahogy azt korábban Magyarország is megjósolta.

„A nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat” – figyelmeztetett, és hangsúlyozta, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból.

„A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll”

– emlékeztetett, és hozzátette – „Magyarországnak békepárti kormány kell!”

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán