Megválaszolta Orbán Viktor: nekik szólt a rejtélyes kötcsei üzenet (VIDEÓ)

– fogalmazott a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy pontosan kiknek is szólt a rejtélyes üzenet.

„Ez azoknak szólt, akik ezt nem akarták” – tette hozzá.

Orbán Viktor Szijjártó Péter pekingi látogatásáról is megosztott néhány gondolatot. Viccesen megjegyezte „Azért ő (Szijjártó Péter) volt ott, hogy ne nekem kelljen elmennem.” A riporter felvetésére, miszerint több diktátor is részt vett a kínai katonai felvonuláson, a miniszterelnök szellemesen így reagált: