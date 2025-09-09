Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gondolat díszszemle Szijjártó Péter Orbán Viktor Kötcse

Megválaszolta Orbán Viktor: nekik szólt a rejtélyes kötcsei üzenet (VIDEÓ)

2025. szeptember 09. 23:34

„Semmi sem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve” – üzente a miniszterelnök Kötcsén. Most kiderült, kiknek szólt az üzenet.

2025. szeptember 09. 23:34
null

A Balczac riporterének kérdésére válaszolva árulta el Orbán Viktor, mit értett az alatt, amikor Kötcsén azt mondta: „Semmi sem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor épp a Hont Andrásnak adott, hamarosan megjelenő interjúja után indult az autójához, amikor a riporter két kérdéssel „elkapta”.

Azt mondtam, hogy a következő hét hónapban mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek”

– fogalmazott a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy pontosan kiknek is szólt a rejtélyes üzenet.

„Ez azoknak szólt, akik ezt nem akarták” – tette hozzá.

Orbán Viktor Szijjártó Péter pekingi látogatásáról is megosztott néhány gondolatot. Viccesen megjegyezte „Azért ő (Szijjártó Péter) volt ott, hogy ne nekem kelljen elmennem.” A riporter felvetésére, miszerint több diktátor is részt vett a kínai katonai felvonuláson, a miniszterelnök szellemesen így reagált: 

Ez egy, a második világháború megnyerését ünneplő díszszemle volt. Mivel Magyarország elvesztette, ezért én nem mehettem el.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. szeptember 10. 00:28
HOPPÁCSKA:. klubradio.hu/hirek/csak-a-lengyelek-es-a-romanok-kertek-tobb-penzt-az-eu-tol-fegyverkezesre-mint-magyarorszag-155183
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
2025. szeptember 10. 00:20
Az Antant szerint görbelábú mongolok vagyunk. Szerintem már muszáj volt megkérdezzük, hogy mit szólnak ehhez a Közép és Távol-Keleten ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!