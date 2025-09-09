Megválaszolta Orbán Viktor: nekik szólt a rejtélyes kötcsei üzenet (VIDEÓ)

Orbán Viktor beszéde Kötcsén – kövesse velünk a Mandiner YouTube-csatornáján!
Vasárnap következik a miniszterelnök várva várt, hagyományos felszólalása, amit idén először élőben követhet a Mandineren!
„Semmi sem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve” – üzente a miniszterelnök Kötcsén. Most kiderült, kiknek szólt az üzenet.
A Balczac riporterének kérdésére válaszolva árulta el Orbán Viktor, mit értett az alatt, amikor Kötcsén azt mondta: „Semmi sem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve.”
Három ismérvet sorolt fel.
Orbán Viktor épp a Hont Andrásnak adott, hamarosan megjelenő interjúja után indult az autójához, amikor a riporter két kérdéssel „elkapta”.
Azt mondtam, hogy a következő hét hónapban mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek”
– fogalmazott a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy pontosan kiknek is szólt a rejtélyes üzenet.
„Ez azoknak szólt, akik ezt nem akarták” – tette hozzá.
Orbán Viktor Szijjártó Péter pekingi látogatásáról is megosztott néhány gondolatot. Viccesen megjegyezte „Azért ő (Szijjártó Péter) volt ott, hogy ne nekem kelljen elmennem.” A riporter felvetésére, miszerint több diktátor is részt vett a kínai katonai felvonuláson, a miniszterelnök szellemesen így reagált:
Ez egy, a második világháború megnyerését ünneplő díszszemle volt. Mivel Magyarország elvesztette, ezért én nem mehettem el.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI
