09. 08.
hétfő
Megpróbálta elmesélni az elmesélhetetlent a Telex: már a címben is ferdítésen kapták a médiumot

2025. szeptember 08. 13:17

Nehezen tudták megmagyarázni a Kötcsén történteket.

2025. szeptember 08. 13:17
null

A Telex meglehetősen érdekes címmel próbálta eladni a vasárnap legfontosabb eseményeit, méghozzá a következő módon: „Politikai nyertese nincs a kötcsei üvöltőversenynek, de így a választásig biztosan belefulladunk a tartalomba”.

Rögtön leírta Kötter Tamás röviden, mi nem stimmel ezzel a címmel. „Bocs kedves Telex, de üvöltöző kakadu Kötcsény csak egy volt: azt pedig úgy hívják, hogy Magyar Péter.

A másik oldalon egy megfontolásra, vitára érdemes nemzetközi és hazai helyzetelemzést előadó államférfi állt.

Őt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Világos?” – tette fel a költői kérdést az író a Facebook-oldalán.

Nyitókép: Facebook

