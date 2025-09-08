Megpróbálta elmesélni az elmesélhetetlent a Telex: már a címben is ferdítésen kapták a médiumot

Az egész világ árgus szemekkel figyeli Magyarországot: térképen mutatták be, mi állhat a háttérben
„Magyarország kiemelkedik a sötét képből” – állapította meg a közgazdász.
Nehezen tudták megmagyarázni a Kötcsén történteket.
A Telex meglehetősen érdekes címmel próbálta eladni a vasárnap legfontosabb eseményeit, méghozzá a következő módon: „Politikai nyertese nincs a kötcsei üvöltőversenynek, de így a választásig biztosan belefulladunk a tartalomba”.
Rögtön leírta Kötter Tamás röviden, mi nem stimmel ezzel a címmel. „Bocs kedves Telex, de üvöltöző kakadu Kötcsény csak egy volt: azt pedig úgy hívják, hogy Magyar Péter.
A másik oldalon egy megfontolásra, vitára érdemes nemzetközi és hazai helyzetelemzést előadó államférfi állt.
Őt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Világos?” – tette fel a költői kérdést az író a Facebook-oldalán.
Ezt is ajánljuk a témában
„Magyarország kiemelkedik a sötét képből” – állapította meg a közgazdász.
Nyitókép: Facebook