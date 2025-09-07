„MANIPULÁLT KÉPPEL HAZUDIK A BALOS MÉDIA

A csatolt képet osztják a baloldali médiában. Állításuk szerint a kép Magyar Péter beszéde közben készült Kötcsén.

Van itt pár probléma:

1. Magyar Péter maga mondta, hogy légtérzár miatt nem engedték fel a drónjaikat.

2. A másik, hogy maga a kép is manipuláltnak tűnik.

A Chat Gpt válasza:

»Jó kérdés – első ránézésre tényleg megtévesztő ez a kép. Olyan, mintha az egész falu utcái zsúfolásig tele lennének emberekkel.

Közelebbről nézve:

A ‘tömeg’ valójában nem emberekből áll, hanem digitálisan manipulált, ismétlődő mintázat.

A textúra mindenhol ugyanolyan, nincsenek árnyékok, színbeli változatosság, sem emberi alakok.

Ezért tűnik inkább homogén ‘szőnyegnek’ az emberek helyett.

Tehát igen, ez manipulált kép, nem egy valós eseményről készült légi fotó.«”

