Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
probléma árnyék Tisza Párt Chat Gpt manipuláció Magyar Péter légtérzár média drón

Manipulált képpel hazudik a balos média

2025. szeptember 07. 19:12

A „tömeg” valójában nem emberekből áll, hanem digitálisan manipulált, ismétlődő mintázat.

2025. szeptember 07. 19:12
null
Borbély Beáta
Facebook

„MANIPULÁLT KÉPPEL HAZUDIK A BALOS MÉDIA

A csatolt képet osztják a baloldali médiában. Állításuk szerint a kép Magyar Péter beszéde közben készült Kötcsén.

Van itt pár probléma: 
1. Magyar Péter maga mondta, hogy légtérzár miatt nem engedték fel a drónjaikat.
2. A másik, hogy maga a kép is manipuláltnak tűnik.

A Chat Gpt válasza:
»Jó kérdés – első ránézésre tényleg megtévesztő ez a kép. Olyan, mintha az egész falu utcái zsúfolásig tele lennének emberekkel.
Közelebbről nézve:

A ‘tömeg’ valójában nem emberekből áll, hanem digitálisan manipulált, ismétlődő mintázat.

A textúra mindenhol ugyanolyan, nincsenek árnyékok, színbeli változatosság, sem emberi alakok.

Ezért tűnik inkább homogén ‘szőnyegnek’ az emberek helyett.

Tehát igen, ez manipulált kép, nem egy valós eseményről készült légi fotó.«”

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Pietrosz 3.1
2025. szeptember 07. 21:17
Nem meglepő.A nap süt,a szél fúj,a selyemmajom és szektája hazudik.
Válasz erre
0
0
othetvenhat
2025. szeptember 07. 21:17
Az eredeti képen kb 500 száz ember van . A házak mellett parkoló autók 42 darab .A manipulált képen amire oda klónozták a többieket egyetlen autó sincs tehát a fotoshoppos betanított munkás rá klónozta a parkoló autókra az embereket. Az eredeti képen a házak udvarán munkagépek is sorakoznak a manipulált képen nincs egy darab sem mert a betanított munkás kollega arra is rá klónozta az embereket . Dilettáns hazudozók szektája !!!!!A világ szégyenei vagytok !!!!! Csöves bohócok irány a Fővárosi Nagycirkusz !!!! #mentekalevesbe# #mocskoshazaarulok# #fostosmagyarpeter#
Válasz erre
1
0
Kanmacska
2025. szeptember 07. 21:09
Erről beszéltem délután.
Válasz erre
1
0
Dermedve
2025. szeptember 07. 20:59
Ezek azok akik tévedésből Köcskre mentek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!