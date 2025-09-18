Ft
klubest mandiner Fidesz-KDNP Főváros Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra a Mandiner Klubesten: Egyre inkább erőt merítünk abból, hogy az ellenfél is fent van a pályán

2025. szeptember 18. 20:19

A Fidesz fővárosi elnöke szerint Karácsony Gergely a képesség hiányát palástolja azzal, hogy mindenből egy főváros-kormány ellentétet kreál. A politikus mindenkit arra buzdított a Mandiner Klubest csütörtöki alkalmán, hogy vegye ki a részét a harcból.

2025. szeptember 18. 20:19
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Újabb állomásához érkezett a Mandiner közéleti-kulturális fóruma, a Mandiner Klubest, amelyet immáron ötödik alkalommal rendeztek meg – ismét a Várkert Bazárban.

Mandiner Klubest, Szentkirályi Alexandra
Mandiner Klubest: A kvíz után a Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese értékelte az aktuális budapesti és országos politikai helyzetet Szentkirályi Alexandrával, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjével. 

Újabb telt ház, újabb Mandiner Klubest

A most is telt házas rendezvényen a műsorvezető Szabó András Csuti felvezetőjében elmondta, hogy már több, mint ötmillió forint gyűlt össze a Mandiner által indított adakozás során, a fiát az orosz-ukrán háborúban elvesztő 76 éves, beregszászi Rosinec Mária támogatására, aki egyedül neveli két unokáját. A műsorvezető a jelenlévőket is adakozásra buzdította. Szabó András Csuti felhívására ezután a közönség egyperces néma gyásszal adóztak a meggyilkolt amerikai konzervatív influenszer, Charlie Kirk emléke előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek után vette kezdetét a hagyományos kvízverseny, amelynek során a közönség tagjainak különböző történelmi, kulturális és közéleti kérdésekre kellett helyesen tippelniük.

A kvíz után a Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese értékelte az aktuális budapesti és országos politikai helyzetet Szentkirályi Alexandrával, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjével. 

Az első téma az aktuális Tisza-botrány, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési esete volt, amelyre Szentkirályi Alexandra azt mondta, hogy számára ez nőként és anyukaként is nagyon ijesztő. „ Magyar Péter brutális, agresszív szóhasználatával egy új mélységet hozott el a magyar közéletbe. Ami azonban rendkívül ijesztő, hogy ezek már nem csak szavak.”  

Mit mutat meg egy kormányra készülő ember mentális állapotról, hogy fegyverrel megy be egy gyűlésre?

 – tette fel a kérdést. 

Mert ha valahol ott van egy fegyver, az elsülhet – hangsúlyozta Szentkirályi, hozzátéve, hogy ha Magyar Péter tudott erről, akkor az a baj, ha nem, akkor pedig az. 

Rátérve a fővárosi témákra, Szentkirályi azt mondta, hogy nehéz értékelni a Tisza frakciójának munkáját, amely abban merül ki, hogy támogatják Karácsony Gergelyt, zárt ajtók mögött megkötött megállapodások alapján. Szerinte nagyon nehéz a fővárosi tiszásokkal kommunikálni, folyton együtt mozognak, kézen fogva, mint az óvodások. Láthatóan nem értik, mi folyik a közgyűlés ülésein, nincsenek önálló hozzászólásaik. 

A Tisza adóemelési tervéről Szentkirályi leszögezte: 

eszük ágában nem lett volna bevallani a tervüket, de egyszerűen lebuktak. 

Szentkirályi inkább sodródást és nem vezetés lát a főváros élén. Karácsonyék az egész városvezetést a napirendre feltölt akcióként képzelik el. „A főpolgármester a képesség hiányát palástolja azzal, hogy mindenből egy főváros kormány ellentétet kreál” – mondta a frakcióvezető.

„Karácsony olyan pasasnak tűnik, aki mindig úgy megy haza, hogy sosincs meg a fizetése, mert történt útközben vele valami” – jellemezte a főpolgármestert Szentkirályi Alexandra. 

Kígyót melengedtünk a keblünkön Vitézy Dáviddal – mondta az erre vonatkozó kérdésre Szentkirályi, aki szerint egyértelműen látszik, hogy a politikus a Tiszával kooperál. 

Arra a kérdésre, hogy miért lángolnak a budapesti buszok, azt mondta, hogy rendkívül ijesztőek ezek az esetek és kiderült, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem végezte el a karbantartási munkákat. A kormányhivatal vizsgálata alapján a buszok 22 százalékát nem lehetett kiengedni az utcára és több, mint hatvan százaléka hibás – hangsúlyozta a Fidesz fővárosi elnöke. 

Mit mondott volna Karácsony Gergely, ha történt volna egy valódi baleset? 

– tette fel a kérdést. 

A magyar jobboldal állapotáról elmondta: ez nem egy felszínes, hanem egy határozott értékekkel rendelkező közösség, amely többek között értékeli

  • a biztonságot,
  • a normalitást,
  • a kultúránkat.

Amit leginkább ezek kapcsán nem ért a Tiszában, hogy mi tartja őket össze? 

Egyre inkább erőt merítünk abból, hogy az ellenfél is fent van a pályán – hangsúlyozta Szentkirályi. Soha nem látott agresszióval támadtak és ez valóban okozott elsőre egy ijedelmet, de most már ezen túljutott a jobboldal. 

Az agresszív üresség és károkozás áll velünk szemben 

– szögezte le.

Szerinte egyre inkább fel fog bátorodni a jobboldal, és ezt egy termékeny, egymást bátorító energiává alakítja majd. Ha pedig így lesz, akkor jövőre ott megint sírás lesz itt pedig nevetés, aztán munka – fogalmazott. 

Szerinte a jobboldali közösségnek méltósággal, higgadtsággal, de ha kell, csípős nyelvvel kell felvállalni a harcot- Ebben pedig mindenkinek van helye és feladata. 

Hangsúlyozta, hogy az online térben is jelen kell lenni, mert áttevődött oda a politika hangsúlya. Ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy a közösségi médiában is kommenteljenek, legyenek aktívak. 

A Mandiner ötödik klubestjét Zoltán Erika koncertje zárta. 

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

 

ThunderDan
2025. szeptember 18. 21:28
Komáromi zsola, te idióta! Várjuk a nagyinterjút Ordas Eszterrel!
Válasz erre
1
0
vamonos-4
2025. szeptember 18. 20:26
Ez a fidesz fovarosi elnoke ? Senki se dolgozik ebben a csaladban se ?
Válasz erre
0
2
nogradi
2025. szeptember 18. 20:23
Nyugi, Toroczkai most nyeri meg. Tiszának a választást.
Válasz erre
0
2
