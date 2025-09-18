Szentkirályi Alexandra a Mandiner Klubesten: Egyre inkább erőt merítünk abból, hogy az ellenfél is fent van a pályán

Újabb állomásához érkezett a Mandiner közéleti-kulturális fóruma, a Mandiner Klubest, amelyet immáron ötödik alkalommal rendeztek meg – ismét a Várkert Bazárban.

Mandiner Klubest: A kvíz után a Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese értékelte az aktuális budapesti és országos politikai helyzetet Szentkirályi Alexandrával, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjével.

Újabb telt ház, újabb Mandiner Klubest

A most is telt házas rendezvényen a műsorvezető Szabó András Csuti felvezetőjében elmondta, hogy már több, mint ötmillió forint gyűlt össze a Mandiner által indított adakozás során, a fiát az orosz-ukrán háborúban elvesztő 76 éves, beregszászi Rosinec Mária támogatására, aki egyedül neveli két unokáját. A műsorvezető a jelenlévőket is adakozásra buzdította. Szabó András Csuti felhívására ezután a közönség egyperces néma gyásszal adóztak a meggyilkolt amerikai konzervatív influenszer, Charlie Kirk emléke előtt.