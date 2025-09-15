Majtényi László és Németh Péter a jelek szerint átverné a magyarokat – gondolkodás nélkül

Azt mondja Majtényi László, a bukott köztársaságielnök-jelölt, akit az ellenzék anno „ha ló nincs, jó a szamár is” alapon jelölt erre a tisztségre, egyetért a Hírklikk-en futó Mélyvíz műsorvezetőjének felvetésével, miszerint a készülő nemzeti konzultáció választási csalás. Egyetértek! – bólintott határozottan.

Nos, nem is lehetett mást várni két komcsi gyökerű embertől, mint hogy választási csalást emlegessen, hergelve Orbán Viktor ellen. „A csalók a bűnözés arisztokratái” – mondja David W. Maurer amerikai nyelvész.

Esetünkben kik is a csalók? Majtényi azt mondja, hogy Orbán, aki azt akarja megszavaztatni közpénzen, hogy akarnak-e több adót fizetni a magyarok, ha netán Magyar kerül kormányra. Nyilván nem. Ki akar többet fizetni a jelenleginél? Még azt is nehezen. A Tisza alelnöke viszont Etyeken elszólta magát erről.

Tarr Zoltán, a párt alelnöke a 444-nek elmondta: súlyos hibát követett el az etyeki fórumon, amikor