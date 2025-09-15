Ft
09. 15.
hétfő
Pojáca Pet Orbán Majtényi László

Majtényi László és Németh Péter a jelek szerint átverné a magyarokat – gondolkodás nélkül

2025. szeptember 15. 19:43

Nos, nem is lehetett mást várni két komcsi gyökerű embertől, mint hogy választási csalást emlegessen, hergelve Orbán Viktor ellen.

2025. szeptember 15. 19:43
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Azt mondja Majtényi László, a bukott köztársaságielnök-jelölt, akit az ellenzék anno „ha ló nincs, jó a szamár is” alapon jelölt erre a tisztségre, egyetért a Hírklikk-en futó Mélyvíz műsorvezetőjének felvetésével, miszerint a készülő nemzeti konzultáció választási csalás. Egyetértek! – bólintott határozottan.

Nos, nem is lehetett mást várni két komcsi gyökerű embertől, mint hogy választási csalást emlegessen, hergelve Orbán Viktor ellen. „A csalók a bűnözés arisztokratái” – mondja David W. Maurer amerikai nyelvész. 

Esetünkben kik is a csalók? Majtényi azt mondja, hogy Orbán, aki azt akarja megszavaztatni közpénzen, hogy akarnak-e több adót fizetni a magyarok, ha netán Magyar kerül kormányra. Nyilván nem. Ki akar többet fizetni a jelenleginél? Még azt is nehezen. A Tisza alelnöke viszont Etyeken  elszólta magát erről. 

Tarr Zoltán, a párt alelnöke a 444-nek elmondta: súlyos hibát követett el az etyeki fórumon, amikor 

kifecsegte, hogy a Tisza Párt mindenkit durván érintő adóemelésre készül. Azzal védekezett, hogy a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, inkább „kussolni" kellett volna.

Értjük, aztán ha győznek, minden megszorítást be lehet vezetni, amit addig elhallgattak.

Orbán Viktor erre reagálva jelentette ki: „Valójában ez egy bizalmi kérdés, hogy most akkor úgy futunk neki egy választásnak, meg a következő négy évnek, hogy tudjuk, mi vár Magyarországra, vagy úgy futunk neki, hogy ezt eltitkolják előttünk, aztán majd jól meglepődünk, mint ahogy történt az MSZP-vel még a Gyurcsány vezetése alatt, hogy mondtak mindenféléket, aztán jött az őszödi beszéd, és kiderült, hogy mindennek az ellenkezője történik.” 

Emlékezhetünk, ott álltunk négy év után csődben, devizahitelekkel megterhelve, eladósodva, 12 százalékos munkanélküliséggel, mindenki rosszul járt ebben az országban, leszámítva a bankokat meg a multikat. Ide akarunk visszamenni? 

Erről kell beszélni! Ez egy bizalmi ügy, nem adószakmai kérdés” 

– jelentette ki a kormányfő. 

Vagyis itt elsősorban nem adóügyi kérdésről van szó. De a komcsik, Majtényi meg Németh Péter műsorvezető ezt úgy akarja beállítani, mintha az adóról lenne szó. Amit a Tisza nemhogy emelni, hanem – magyarázkodó verziójuk szerint – csökkenteni akarna, legfeljebb a milliárdosoknak vezetne be néhány százalékos vagyonadót...

Csakhogy mára a Tisza úgy leamortizálta a hitelességét, hogy azt sem hiszik el neki, amit kérdez. 

A bölcsesség szerint: „Bár az erdő zsugorodott, a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert a fejsze ravaszul meggyőzte a fákat, hogy mivel a nyele fából készült, ő is közülük való.” Itt most nyilván Pojáca Peti lehet a fejsze nyele, s azóta – hirtelen megvilágosodva – ő is azokkal van, akik adócsökkentést akarnak. 
Csakhogy ennek a valósághoz valószínűleg semmi köze.

Brüsszel ugyanis folyamatosan meg akarja adóztatni a magyar lakosságot, ez ténykérdés. Pojáca Peti pedig a zászlóvivőjük Magyarországon, akivel Orbánt akarják leváltani. A végeredmény ezért nem kérdéses: lenne brutális adóemlés az esetleges győzelmük esetén. 

Ha elgondolkodunk azon, hogy a nyilvánosságra került számok alapján ki mennyivel több adót fizetne, meglepődnénk kissé. Átlagjövedelem esetében ez 242 ezer forintot jelentene. Az ápolók évente 280 ezer, a rendőrök 154 ezer, a katonák 476 ezer, az orvosok évi 3 millió 172 ezerrel keresnének kevesebbet. 

Ezért van szükség nemzeti konzultációra. Derüljön ki, mit akarnak a magyarok.

Majtényinak persze ez nem fontos, inkább a könnyebb utat választja: csalásnak nevezi a szabad véleménynyilvánítást. A magyarokat pedig – Pojácával együtt – gondolkodás nélkül átverné. Mint a fejsze nyele az erdőt. 

***

(Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA) 

