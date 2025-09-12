Az egyik legnépszerűbb cseh politikus még egész olcsón megúszta, ha azt nézzük, hogy Robert Fico néhány centiméterről kapott több golyót egy hivatalos eseményen, a szlovák miniszterelnök életéért hosszú órákon keresztül küzdöttek. Tino Chrupallát, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét szintén egy kampányeseményen brutálisan megverték, ő is az intenzívre került.
Magyarországon a Tisza Párt licitált rá a nemzetközi balliberális felfogásra, Magyar Péter és bandája mindenkire ráuszítja a híveit, akik nem értenek egyet vele, vagy akár csak kritizálni merik őt. Attól sem rettennek vissza, hogy a sajtó munkatársait vegzálják és akasztással fenyegessék, lökdössék, de még egy kisgyermekét a karjában tartó anyára is simán rátámadnak.
A fentieket elnézve mindenki mélyen magába nézhet, aki szerint teljesen rendben van, hogy könnyűzenei előadók százezres nagyságrendű követőtáboruk előtt a miniszterelnök lelövését, esetleg a felakasztását vagy egyéb módon történő meggyilkolását imitálják. Majka és Krúbi is nyugodtan mélyen magába nézhet, és példaként szolgálhatna az, ami az utóbbi időszakban történt közéleti szereplőkkel.”
