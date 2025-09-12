„Hithű keresztény, férj és édesapa – most pedig már csak emlék. Charlie Kirk bűne mindössze annyi volt, hogy civilizált módon elmondta a véleményét – amely történetesen egyezett Trumpéval – és nagy tömegek előtt képviselte.

Ide vezet az, ha a közéletet leuralja a gyűlöletkeltés, a hergelés és az uszítás. Aki mást képvisel, mint a globalista, liberális elit, azt garantáltan megbüntetik. Charlie Kirknek nem volt szerencséje, fényes nappal, ezrek szeme láttára lőtték agyon.

Maga Donald Trump is több merényletkísérletet élt túl a legutóbbi elnökválasztási kampányban, az egyiknél golyót is kapott. De nem kell a tengerentúlra utazni, ha az uszítás és hergelés következményeit szeretnénk látni. Nem is történt olyan régen, csupán néhány napja, hogy Andrej Babis volt cseh kormányfő kórházba került, miután egy kampányeseményen megtámadták.