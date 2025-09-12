Ft
09. 12.
péntek
charlie kirk gyilkosság erőszak Krúbi Majka

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

2025. szeptember 12. 09:14

Uraim, ha nem tudják felfogni, hogy minél híresebb valaki, annál nagyobb felelőssége van, akkor tessenek inkább szögre akasztani a mikrofont, talán akkor senki sem hal meg!

2025. szeptember 12. 09:14
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Hithű keresztény, férj és édesapa – most pedig már csak emlék. Charlie Kirk bűne mindössze annyi volt, hogy civilizált módon elmondta a véleményét – amely történetesen egyezett Trumpéval – és nagy tömegek előtt képviselte.

Ide vezet az, ha a közéletet leuralja a gyűlöletkeltés, a hergelés és az uszítás. Aki mást képvisel, mint a globalista, liberális elit, azt garantáltan megbüntetik. Charlie Kirknek nem volt szerencséje, fényes nappal, ezrek szeme láttára lőtték agyon.

Maga Donald Trump is több merényletkísérletet élt túl a legutóbbi elnökválasztási kampányban, az egyiknél golyót is kapott. De nem kell a tengerentúlra utazni, ha az uszítás és hergelés következményeit szeretnénk látni. Nem is történt olyan régen, csupán néhány napja, hogy Andrej Babis volt cseh kormányfő kórházba került, miután egy kampányeseményen megtámadták.

Az egyik legnépszerűbb cseh politikus még egész olcsón megúszta, ha azt nézzük, hogy Robert Fico néhány centiméterről kapott több golyót egy hivatalos eseményen, a szlovák miniszterelnök életéért hosszú órákon keresztül küzdöttek. Tino Chrupallát, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét szintén egy kampányeseményen brutálisan megverték, ő is az intenzívre került.

Magyarországon a Tisza Párt licitált rá a nemzetközi balliberális felfogásra, Magyar Péter és bandája mindenkire ráuszítja a híveit, akik nem értenek egyet vele, vagy akár csak kritizálni merik őt. Attól sem rettennek vissza, hogy a sajtó munkatársait vegzálják és akasztással fenyegessék, lökdössék, de még egy kisgyermekét a karjában tartó anyára is simán rátámadnak.

A fentieket elnézve mindenki mélyen magába nézhet, aki szerint teljesen rendben van, hogy könnyűzenei előadók százezres nagyságrendű követőtáboruk előtt a miniszterelnök lelövését, esetleg a felakasztását vagy egyéb módon történő meggyilkolását imitálják. Majka és Krúbi is nyugodtan mélyen magába nézhet, és példaként szolgálhatna az, ami az utóbbi időszakban történt közéleti szereplőkkel."

Nyitókép: Facebook/Nagy Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

evpus
•••
2025. szeptember 12. 11:31
Sötét ballibsik! Ha mélyen magukba néznek, sötét lyukat látnak. A pénz az istenük, ezért elég, ha nem engednik szinpadra őket! Az RTL borzalmas műsoraiban szerepelhetnek, ott egész nap a kormányt szidják!
baronet
2025. szeptember 12. 11:29
Leszarják, ebből élnek. És megtehetik, h leszarják. Ez a baj. A nagyondemokratikus Angliában egy fenyegetőzős fészbuk-posztért elvisznek a rendőrök. Itt meg...
k
2025. szeptember 12. 10:58
Például egy "Majkanak és Krúbinak" nem kellene megúsznia a morbid hergelést , a törvénynek reagálnia kellene.
billysparks
2025. szeptember 12. 10:48
A libsi sosem néz magába. A libsi mindig másokban keresi a hibát. A libsi fejében létező tökéletes világ sosem valósulhat meg, mert vannak akik másképpen gondolkodnak a világról. Ezért a libsi ezeket gyűlöli és ez a gyűlölet érik erőszakká.19, 45, 56, 90, 2006,....amíg létezik libsi, addig lesz politikai erőszak.
