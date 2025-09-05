Magyar Péter pánik-üzemmódba kapcsolt a kiszivárgott adóemelési tervük miatt: küldte is a kommentet a Telex cikkére

Már a Telex is kénytelen beismerni: Magyar Pétert megroppantotta a kiszivárgott Tisza-adó
Már a Tisza Pártot szervilisen kiszolgáló Telex is kénytelen volt beismerni: Magyar Péteréket megroppantotta a kiszivárgott Tisza-adó.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, már a Telex is kénytelen volt beismerni, hogy Magyar Péteréket megroppantotta a kiszivárgott Tisza-adó.
Az összeállításban többek között rámutattak, hogy
nem jött jól a Tisza Pártnak, hogy egyik fontos politikusuk „komoly politikai hibába” szaladt bele.
Idézték a lapunk által leközölt videót is, amiben Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője az etyeki tiszás fórumon azt mondja, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, ilyen például az adókérdés is, de majd ha megnyerik a választás, akkor mindent lehet.
Cikkükben arra is kitértek, hogy az is jelzi, hogy ez a kampány mennyire „mélyre vágott”, hogy Magyar Péter azonnal megpróbálta visszaszerezni a kezdeményezést, és ellentámadásba ment át. Utóbbi igaz lett a portál Facebook-oldalának kommentszekciójában is, ahol már-már menetrendszerűen megjelent a Tisza-vezér, és azt írta
A fideszes Facebook oldalakon is 10-szer annyian nevetik ki ezt a hazugságot, mint ahányan lájkolják”.
Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy míg Magyar azt állítja, hogy kiröhögik a Tisza-adót, a pártelnök és stábja minden erővel azon van, hogy elterelje a figyelmet a kiszivárgott tiszás adópolitikai fordulatról, amely igencsak negatívan érintené a magyar lakosság jelentős részét.
Napokkal a feljegyzés kiszivárgása után előkerült Magyarnál a régi lemez:
hamisítványokról és mesterséges intelligencia által generált tartalmakról beszélt.
Majd befutott egy újabb, vélhetően megrendelt közvélemény-kutatás is, amely jelentős előnyt mutatott a Tisza Pártnak.
De az is jól mutatja, hogy Magyar Péter ismét magához kívánja ragadni az irányítást, hogy provokációra készül a hétvégén a Kötcsei pikniken, amely több mint két évtizede már a Fidesz őszi politikai évadnyitó rendezvénye.
Mindent megtesznek, hogy ne a Tisza Párt adóemelési terveiről beszéljenek az emberek.
A hozzászólások között több Tisza-szimpatizáns is feltűnt, akik támadni kezdték a Telexet azét, mert újabb hírt adott a Tisza-adóról.
Egyikük azt írta, „az úgynevezett független sajtó sokkal nagyobb hírverést csinál a fideszes hazugságoknak mint a fidesz felé fordított imazsámolyok”. Míg egy másik kommentelő szerint pedig „az egy bites birkáknak még biztosan jó lehet ez a »jön a Tisza-adó« duma, de igazából nekik úgy is mindegy”.
