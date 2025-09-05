Magyar Péter pánik-üzemmódba kapcsolt a kiszivárgott adóemelési tervük miatt: küldte is a kommentet a Telex cikkére

Mint arról a Mandiner is beszámolt, már a Telex is kénytelen volt beismerni, hogy Magyar Péteréket megroppantotta a kiszivárgott Tisza-adó.

Az összeállításban többek között rámutattak, hogy

nem jött jól a Tisza Pártnak, hogy egyik fontos politikusuk „komoly politikai hibába” szaladt bele.

Idézték a lapunk által leközölt videót is, amiben Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője az etyeki tiszás fórumon azt mondja, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, ilyen például az adókérdés is, de majd ha megnyerik a választás, akkor mindent lehet.