09. 05.
péntek
Telex Tisza-adó pártelnök Magyar Péter stáb komment hírek szimpatizáns

Magyar Péter pánik-üzemmódba kapcsolt a kiszivárgott adóemelési tervük miatt: küldte is a kommentet a Telex cikkére

2025. szeptember 05. 12:57

Már a Tisza Pártot szervilisen kiszolgáló Telex is kénytelen volt beismerni: Magyar Péteréket megroppantotta a kiszivárgott Tisza-adó.

2025. szeptember 05. 12:57
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, már a Telex is kénytelen volt beismerni, hogy Magyar Péteréket megroppantotta a kiszivárgott Tisza-adó.

Az összeállításban többek között rámutattak, hogy 

nem jött jól a Tisza Pártnak, hogy egyik fontos politikusuk „komoly politikai hibába” szaladt bele.

Idézték a lapunk által leközölt videót is, amiben Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője az etyeki tiszás fórumon azt mondja, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, ilyen például az adókérdés is, de majd ha megnyerik a választás, akkor mindent lehet.

Ellentámadásba lendült Magyar Péter

Cikkükben arra is kitértek, hogy az is jelzi, hogy ez a kampány mennyire „mélyre vágott”, hogy Magyar Péter azonnal megpróbálta visszaszerezni a kezdeményezést, és ellentámadásba ment át. Utóbbi igaz lett a portál Facebook-oldalának kommentszekciójában is, ahol már-már menetrendszerűen megjelent a Tisza-vezér, és azt írta

A fideszes Facebook oldalakon is 10-szer annyian nevetik ki ezt a hazugságot, mint ahányan lájkolják”.

Forrás: Facebook

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy míg Magyar azt állítja, hogy kiröhögik a Tisza-adót, a pártelnök és stábja minden erővel azon van, hogy elterelje a figyelmet a kiszivárgott tiszás adópolitikai fordulatról, amely igencsak negatívan érintené a magyar lakosság jelentős részét. 

Napokkal a feljegyzés kiszivárgása után előkerült Magyarnál a régi lemez:

hamisítványokról és mesterséges intelligencia által generált tartalmakról beszélt.

Majd befutott egy újabb, vélhetően megrendelt közvélemény-kutatás is, amely jelentős előnyt mutatott a Tisza Pártnak.

De az is jól mutatja, hogy Magyar Péter ismét magához kívánja ragadni az irányítást, hogy provokációra készül a hétvégén a Kötcsei pikniken, amely több mint két évtizede már a Fidesz őszi politikai évadnyitó rendezvénye. 

Beálltak a Tisza-szimpatizánsok Magyar Péter mögé

A hozzászólások között több Tisza-szimpatizáns is feltűnt, akik támadni kezdték a Telexet azét, mert újabb hírt adott a Tisza-adóról. 

Egyikük azt írta, „az úgynevezett független sajtó sokkal nagyobb hírverést csinál a fideszes hazugságoknak mint a fidesz felé fordított imazsámolyok”. Míg egy másik kommentelő szerint pedig „az egy bites birkáknak még biztosan jó lehet ez a »jön a Tisza-adó« duma, de igazából nekik úgy is mindegy”. 

Nyitókép: Facebook

pankotaidili-2
2025. szeptember 05. 13:45
Nincs is szebb annál amikor a birka birkáz másokat..
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 05. 13:43
Sok pénze van a Tóninak, amit azzal spórolt meg, hogy nem menekült el repülővel,------ ebből fizeti Tarrt. Tarrt is Tóni fizeti.
Sándor
2025. szeptember 05. 13:36
az egész életét megélhetési parazitaként tengető poloskás telefontolvaj azt csinálja amit a brüsszeli új gazdáitól parancsba kap. Ha nem azt, akkor vége a mentelmi jognak is meg a ~10milliós kamuállásnak is!!!
Sándor
2025. szeptember 05. 13:32 Szerkesztve
… 2022-ben is volt kormányváltás, az 5-ik Orbánkormány váltotta 4-ik Orbánkormányt 4edjére 2/3-al😂
