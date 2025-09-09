Kiállt a színpadra Magyar Péter, majd gyorsan le is leplezte magát – ezer sebből vérzik a hantája
A Digitális Polgári Körök rövidebb idő alatt több tagot vonzottak, mint a Tisza Szigetek.
Őrület, parádé!! Én megmondtam! AZ Örök Plusz 1 fő!
plusz 1 fő ● hsz
1. Rendezvények, leggyakrabban koncertek konkrét meghívott vendégeinek illendőségből felajánlott biankó belépési lehetősége rendszerint teljesen ismeretlen, jelentéktelen személyek részére. Leginkább házastárs, rokon, más esetben szerető vagy a szomszéd utolsó pillanatos beugrását jelentheti.
◇ szinonímák: tartozék, oldalkocsi, felesleg, nímand, hogyishívják.
MAGYAR PÉTER AZ ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRBAN!!!
Nevessük ki ezt a szánalomkupacot!
Fotó: Lentulai Krisztián Facebook-oldala