Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
felesleg nímand oldalkocsi házastárs Magyar Péter

Magyar Péter az Értelmező Szótárban!!!

2025. szeptember 09. 10:40

Őrület, parádé!! Én megmondtam! AZ Örök Plusz 1 fő!

2025. szeptember 09. 10:40
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

plusz 1 fő ● hsz

1. Rendezvények, leggyakrabban koncertek konkrét meghívott vendégeinek illendőségből felajánlott biankó belépési lehetősége rendszerint teljesen ismeretlen, jelentéktelen személyek részére. Leginkább házastárs, rokon, más esetben szerető vagy a szomszéd utolsó pillanatos beugrását jelentheti.

◇ szinonímák: tartozék, oldalkocsi, felesleg, nímand, hogyishívják.

MAGYAR PÉTER AZ ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRBAN!!!
\\\
Őrület, parádé!! Én megmondtam! AZ Örök Plusz 1 fő! 
Nevessük ki ezt a szánalomkupacot! 

Fotó: Lentulai Krisztián Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
maximalista
2025. szeptember 09. 12:18
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. szeptember 09. 11:28
Remek!
Válasz erre
1
0
google-2
2025. szeptember 09. 10:50
Elszaladtak mellette a szekerek, most nyelvét lógatva rohan ő is, hogy legalább a brüsszeliekére felkérezkedhessen, fizetni úgy is a mi pénzünkből szándékozik nekik ez a buzgó mócsing.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!