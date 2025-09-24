Ft
09. 24.
szerda
Ifj Lomnici Zoltán Charlie Kirk Kontextus

Nehéz örökséget kapott Kirk özvegye – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 17:05

Charlie Kirk konzervatív aktivista élete és halála szimbolikus jelentőségű – emeli ki podcast-sorozatának legújabb részében ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász elemzi az iszlám európai terjedésének problémakörét is, majd kifejti, hogyan próbálja Magyar Péter és pártja kivívni Brüsszel elégedettségét a tervezett adóemelésekkel.

2025. szeptember 24. 17:05
null

Legendává, szimbolikus történetté emelkedett Charlie Kirk tragédiája – emeli ki a Lomnici Válaszol legújabb részében, a Kontextuson ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász hosszan elemzi, hogyan vált politikai eseménnyé a konzervatív aktivista gyászszertartása és hogy 

milyen indíttatásból mondhatta Kirk felesége, hogy megbocsát a gyilkosnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Lomnici Zoltán – nézői kérdésre válaszolva – beszél az iszlám európai terjedéséről, arról, hogy egyes kutatások szerint

 2050-re az iszlám vallásúak kerülnek többségbe Németországban. 

Ez az év most távolinak tűnik – emeli ki –, de a valóságban pillanatokon belül elérkezik majd. 

A jogász műsorában feltárja az Antifa-mozgalommal kapcsolatos világméretű problémákat és elmondja, milyen valószínűséggel minősíthetik azt – az Egyesült Államok után – hazánkban is terrorszervezetté, és kitér arra, hogyan próbál Magyar Péter és pártja megfelelni a brüsszeli elvárásoknak azzal, hogy jelentős adóemelést tervez végrehajtani a vállalkozások körében.

A Lomnici Válaszol friss része a Kontextus-csatornán, itt érhető el:

