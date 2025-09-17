Kiegészítő nyugdíjemelés: mutatjuk mennyivel kapnak többet a nyugdíjasok még idén

A nyugdíjasinfláció mértéke 4,8 százalék, ebből következik, hogy 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg.

Forintra fordítva ez annyit tesz, hogy idén a kormány a nyugdíjasoknak átlagban 51 155 forinttal fizet többet.

Hozzátette, hogy ez az összeg már november, decemberben is folyósítva lesz.