Kiegészítő nyugdíjemelés: mutatjuk mennyivel kapnak többet a nyugdíjasok még idén

Gulyás Gergely Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról: Az épelméjűség is kérdéses!
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
Gulyás Gergely szerdán bejelentette: 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár visszamenőleg az időseknek, ami átlagosan több mint 50 ezer forintos pluszt jelent.
Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón jelentette be, hogy döntés született a kiegészítő nyugdíjemelés végleges mértékéről.
A nyugdíjasinfláció mértéke 4,8 százalék, ebből következik, hogy 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg.
Forintra fordítva ez annyit tesz, hogy idén a kormány a nyugdíjasoknak átlagban 51 155 forinttal fizet többet.
Hozzátette, hogy ez az összeg már november, decemberben is folyósítva lesz.
Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI
***