09. 17.
szerda
09. 17.
szerda
Kiegészítő nyugdíjemelés: mutatjuk mennyivel kapnak többet a nyugdíjasok még idén

2025. szeptember 17. 16:40

Gulyás Gergely szerdán bejelentette: 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár visszamenőleg az időseknek, ami átlagosan több mint 50 ezer forintos pluszt jelent.

2025. szeptember 17. 16:40
Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón jelentette be, hogy döntés született a kiegészítő nyugdíjemelés végleges mértékéről.

A nyugdíjasinfláció mértéke 4,8 százalék, ebből következik, hogy 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg. 

Forintra fordítva ez annyit tesz, hogy idén a kormány a nyugdíjasoknak átlagban 51 155 forinttal fizet többet. 

Hozzátette, hogy ez az összeg már november, decemberben is folyósítva lesz.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

Kanmacska
2025. szeptember 17. 18:55
Késöbb, ha a gazdaság növekedése lehetővé teszi, nyilván korrigálni kell majd a nyugdíjakat, mert valóban nagyon lemaradnak az átlagbérekhez viszonyítva. 240 ezer forint körül van az átlagnyugdíj. Ez nagyon kevésnek tűnik.
Caruso
2025. szeptember 17. 18:23
Ez maga a szégyen 1,6% ismét óriási a nyugdíjak lemaradása az átlagbérekhez. Ez a 2011-ben végrehajtott fideszes döntés, hogy a svájci indexálás számítást eltörölték a nyugdíjaknál egy erkölcsi és morális veszteség Orbánnak, persze ez 15 éven keresztül lepergett róla. Szintén akkor taszítottáj a fogyatékos halmozottan fogyatékos embereket a nyomorba, állapot romlásukat lenullázták onnantól kezdve megszüntetve. Megbocsájthatatlan bűntett!!!
Chekke-Faint
2025. szeptember 17. 17:09
Legyen majd elvenni a Tiszának....DDD Persze, ha engedjük.
