Kedves Telex.hu! Látva bántalmazó kapcsolatotokat Magyar Péterrel, szeretnénk felajánlani segítségünket

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter teljesen elszabadult a közösségi médiában. A Tisza Párt elnöke szombat délután óta aktívan jelen van az ellenzéki oldalak kommentszekciójában, és igyekszik „rendet tenni” az újságírók között.

A pártvezért úgy tűnik, nagyon felkavarta a Digitális Polgári Körök teltházas nagytalálkozója a Papp László Sportarénában. Vasárnap pedig azon háborodott fel, hogy a Telex szemlézte a Hotel Lentulai legfrissebb aádást, melynek Bayer Zsolt publicista volt a vendége.

A portál vonatkozó Facebook-bejegyzése alatt Magyar azt írta több nyelvtani hibát is ejtve:

a Telex többet hozza a gyűlölködő, uszító orbáni propagandát, mint az origo és a mandiner együtt. Nice”.

Felajánlottuk segítségünket