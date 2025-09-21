Magyar Péter teljesen elszabadult: „csinál a telex egy 100%-ban ellenzéki cikket, erre akinek az érdekében állna, az odajön, és beleszarik”
A Tisza Párt vezetője szombat délután óta aktívan kivan, igyekszik rendre utasítani az ellenzéki újságírókat.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter teljesen elszabadult a közösségi médiában. A Tisza Párt elnöke szombat délután óta aktívan jelen van az ellenzéki oldalak kommentszekciójában, és igyekszik „rendet tenni” az újságírók között.
A pártvezért úgy tűnik, nagyon felkavarta a Digitális Polgári Körök teltházas nagytalálkozója a Papp László Sportarénában. Vasárnap pedig azon háborodott fel, hogy a Telex szemlézte a Hotel Lentulai legfrissebb aádást, melynek Bayer Zsolt publicista volt a vendége.
A portál vonatkozó Facebook-bejegyzése alatt Magyar azt írta több nyelvtani hibát is ejtve:
a Telex többet hozza a gyűlölködő, uszító orbáni propagandát, mint az origo és a mandiner együtt. Nice”.
Mivel megszólítottak bennünket, ezért lapunk is megjelent a Telex Facebook-oldalán, ahol felajánlottuk segítségünket a portál munkatársainak.
Kedves Telex.hu ! Látva bántalmazó kapcsolatotokat Magyar Péterrel szeretnénk felajánlani segítségünket. Hívjatok/írjatok, ha kell valaki, akivel beszélgetnétek”
– szólt a felajánlás.
Magyar Péternek is szerettünk volna üzenni, de nem tudtunk, mivel letiltotta oldalunkat.
Ezt a megjegyzést Ceglédi Zoltán elemző is kiszúrta, aki Facebook-oldalán azt írta „már megint nem volt elég tiszás a Telex Magyar Péternek”.
Majd egy másik kommentben azt is hozzátette, hogy „micsoda dráma ez: csinál a telex egy 100%-ban ellenzéki cikket, igazi belemenős b@sztatást a Bayer-Lentulai páros ellen– erre akinek az érdekében állna, az odajön, és beleszarik. Nice”.
