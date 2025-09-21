Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Telex Tisza Párt Bayer Zsolt Magyar Péter segítség kapcsolat mandiner.hu közösségi média

Kedves Telex.hu! Látva bántalmazó kapcsolatotokat Magyar Péterrel, szeretnénk felajánlani segítségünket

2025. szeptember 21. 17:50

Hívjatok/írjatok, ha kell valaki, akivel beszélgetnétek.

2025. szeptember 21. 17:50
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter teljesen elszabadult a közösségi médiában. A Tisza Párt elnöke szombat délután óta aktívan jelen van az ellenzéki oldalak kommentszekciójában, és igyekszik „rendet tenni” az újságírók között. 

A pártvezért úgy tűnik, nagyon felkavarta a Digitális Polgári Körök teltházas nagytalálkozója a Papp László Sportarénában. Vasárnap pedig azon háborodott fel, hogy a Telex szemlézte a Hotel Lentulai legfrissebb aádást, melynek Bayer Zsolt publicista volt a vendége. 

A portál vonatkozó Facebook-bejegyzése alatt Magyar azt írta több nyelvtani hibát is ejtve:

a Telex többet hozza a gyűlölködő, uszító orbáni propagandát, mint az origo és a mandiner együtt. Nice”.

Felajánlottuk segítségünket

Mivel megszólítottak bennünket, ezért lapunk is megjelent a Telex Facebook-oldalán, ahol felajánlottuk segítségünket a portál munkatársainak. 

Kedves Telex.hu ! Látva bántalmazó kapcsolatotokat Magyar Péterrel szeretnénk felajánlani segítségünket. Hívjatok/írjatok, ha kell valaki, akivel beszélgetnétek”

 – szólt a felajánlás.

Magyar Péternek is szerettünk volna üzenni, de nem tudtunk, mivel letiltotta oldalunkat. 

„Nem volt elég tiszás a Telex”

Ezt a megjegyzést Ceglédi Zoltán elemző is kiszúrta, aki Facebook-oldalán azt írta „már megint nem volt elég tiszás a Telex Magyar Péternek”.

Majd egy másik kommentben azt is hozzátette, hogy „micsoda dráma ez: csinál a telex egy 100%-ban ellenzéki cikket, igazi belemenős b@sztatást a Bayer-Lentulai páros ellen– erre akinek az érdekében állna, az odajön, és beleszarik. Nice”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2025. szeptember 21. 19:20
Magyarnak egy a lényeg, forogjon a neve. A kontextus mindegy is neki. Most. A következményekkel majd azért ő is szembesülni fog.
Válasz erre
1
0
Unknown
2025. szeptember 21. 19:14
A telexen miért nem lehet kommentelni? Nem szabad a szabadság? Amit leírtok az szent és sérthetetlen, aki olvassa ne gondolkozzon, ez van és kész?! 🤣😂
Válasz erre
3
0
grrrgo
2025. szeptember 21. 19:11
Fidesz, Have a nice day! Avagy Nice, Nice Baby by Vanilla NIce (Na jó, inkább alszok egyet.)
Válasz erre
0
0
titi77
2025. szeptember 21. 19:10
miért nem újít be a "vezír" egy másik platformot? mondjuk: Go agyhalottak! néven?! vagy Hajrá büdös szájúak! estleg a Fotóshop generáció elnevezéssel.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!