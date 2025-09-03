Így kerül rá minden levélre a magyar űrtörténelem (VIDEÓ)

A HUNOR Magyar Űrhajós Program arról számolt be Facebook-oldalán, hogy a Magyar Posta szeptember 3-ától bélyeget bocsát ki, mellyel

az űrhajósok munkája előtt kíván tisztelegni.

Ez minden korra fejhajtás a kiemelkedő teljesítményük előtt – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Kapu Tibor, hazánk második kutatóűrhajósa az eseményen azt mondta, hogy „a bélyeg és a boríték apró, könnyű tárgyak, de hatalmas erőt hordoznak. Lenyomatot hagynak, értéket képviselnek, reprezentálnak, tartalommal teltek, de ami számomra a legfontosabb, összekötnek”.

Azzal folytatta, „összekötik azokat, akik távol vannak egymástól, összekötnek tértől, időtől és meggyőződéstől függetlenül”. Kapu azt is kiemelte, hogy

a HUNOR-program nemzetegyesítő ereje az, amit a bélyeg és a boríték igazán képvisel.

Számomra ez a bélyeg egy emlék és igazolás arról, hogy a jó úton járunk” – szögezte le.

Végül a kutatóűrhajós minden munkatársának megköszönte a fáradtságos munkát, hiszen az ő történetük van bezárva ebbe a borítékba.

Nyitókép: HUNOR Facebook-oldala