Így kerül rá minden levélre a magyar űrtörténelem (VIDEÓ)

Orbán Viktort is megihlette Szoboszlai csodagólja, így reagált a mesés találatra
„Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!” – írta bejegyzésében a kormányfő.
A Magyar Posta szeptember 3-ától külön tiszteleg az űrhajósok munkája előtt.
A HUNOR Magyar Űrhajós Program arról számolt be Facebook-oldalán, hogy a Magyar Posta szeptember 3-ától bélyeget bocsát ki, mellyel
az űrhajósok munkája előtt kíván tisztelegni.
Ez minden korra fejhajtás a kiemelkedő teljesítményük előtt – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Kapu Tibor, hazánk második kutatóűrhajósa az eseményen azt mondta, hogy „a bélyeg és a boríték apró, könnyű tárgyak, de hatalmas erőt hordoznak. Lenyomatot hagynak, értéket képviselnek, reprezentálnak, tartalommal teltek, de ami számomra a legfontosabb, összekötnek”.
Azzal folytatta, „összekötik azokat, akik távol vannak egymástól, összekötnek tértől, időtől és meggyőződéstől függetlenül”. Kapu azt is kiemelte, hogy
a HUNOR-program nemzetegyesítő ereje az, amit a bélyeg és a boríték igazán képvisel.
Számomra ez a bélyeg egy emlék és igazolás arról, hogy a jó úton járunk” – szögezte le.
Végül a kutatóűrhajós minden munkatársának megköszönte a fáradtságos munkát, hiszen az ő történetük van bezárva ebbe a borítékba.
