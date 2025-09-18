Időközi választásra készülnek Józsefvárosban – a kerület biztonsága a tét

A Mandiner hónapokkal ezelőtt arról számolt be, hogy az Ítélőtábla döntése alapján Kecskeméti László független képviselő jogerősen méltatlanná vált a mandátumára,

ezért időközi választást kell tartani Józsefvárosban.

A voksolás napját szeptember 21-ére tűzték ki. A két független jelölt mellett a Kétfarkú Kutya Párt és a Fidesz–KDNP képviselője küzd majd meg vasárnap a képviselői posztért.

Sárgalapot mutathatnak a lakók Pikóéknak

A helyi Fidesz közleményében akkor azt írta: itt a lehetőség, hogy a környéken élők értékeljék Pikó András polgármester városromboló tevékenységét és mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a polgármester elhallgatott a legutóbbi választás alkalmával, megtévesztve a józsefvárosi lakosokat.