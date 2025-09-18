Időközi választásra készülnek Józsefvárosban – a kerület biztonsága a tét

Időközi választás lesz Budapesten, mutatjuk, miért!
A helyi Fidesz szerint itt a lehetőség, hogy a környéken élők értékeljék a baloldali polgármester városromboló tevékenységét.
A két független jelölt mellett a Kétfarkú Kutya Párt és a Fidesz–KDNP képviselője küzd majd meg vasárnap a képviselői posztért.
A Mandiner hónapokkal ezelőtt arról számolt be, hogy az Ítélőtábla döntése alapján Kecskeméti László független képviselő jogerősen méltatlanná vált a mandátumára,
ezért időközi választást kell tartani Józsefvárosban.
A voksolás napját szeptember 21-ére tűzték ki. A két független jelölt mellett a Kétfarkú Kutya Párt és a Fidesz–KDNP képviselője küzd majd meg vasárnap a képviselői posztért.
A helyi Fidesz közleményében akkor azt írta: itt a lehetőség, hogy a környéken élők értékeljék Pikó András polgármester városromboló tevékenységét és mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a polgármester elhallgatott a legutóbbi választás alkalmával, megtévesztve a józsefvárosi lakosokat.
A Fidesz kerületi szervezete ezek közzé sorolta
Ezt is ajánljuk a témában
A helyi Fidesz szerint itt a lehetőség, hogy a környéken élők értékeljék a baloldali polgármester városromboló tevékenységét.
Verekedésbe torkollott a Kutyapárt emberének bemutatkozója
Július végén mutatták be a Kálvária térre megszervezett rendezvényen a Pikó András ellenzéki polgármester által is támogatott Kétfarkú Kutyapárt emberét, Balázs Andrást, noha a Hírnyolc Extra beszámolója szerint már a bemutatkozó körben sem volt sok köszönet.
A kampány, mint várható volt az utolsó napokra pörgött fel, de mint a hirado.hu összeállításából kiderült, már jó ideje a kerületi droghelyzet körül forgott.
A Fidesz-KDNP színeiben Kozma Lajos indul, aki a hírportálnak kijelentette,
Józsefváros egésze droggal fertőzött terület, a szer mindenhol jelen van, „nemkívánatos része az életünknek”.
Kozma azt is megjegyezte: érzékeli ugyan a fokozott rendőri jelenlétet, azonban azt is látja, hogy a városvezetés ez ügyben nem partner. A kormánypártok jelöltje arra is felhívta a figyelmet, hogy
nem működik rendesen a térfigyelő kamerák rendszere, gyenge a kerületi polgárőrség, a közterület-felügyelet létszámát pedig a felére csökkentették.
A jelölt szerint az már „csak hab a tortán”, hogy a Pikó András vezette baloldali városvezetés újra visszahozta a Sára Botond korábbi, fideszes polgármester által megszüntetett tűcsereprogramot, amit most úgynevezett „belövőszobákkal” kívánnak kiegészíteni. Ez utóbbi szükségességét a baloldali városvezetés azzal indokolja, hogy ott majd úgymond biztonságos körülmények közt, steril tűkkel „lőhetik” be magukat a drogosok – ismertette a megdöbbentő tényeket Kozma Lajos.
A választás előtt néhány nappal robbant a hír, hogy a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje, Balázs András ellen a MOME-n egy rendkívül súlyos eset miatt indítottak etikai vizsgálatot. Az eset kapcsán Ferencz Orsolya fideszes országgyűlési képviselő is az egyetem rektorához fordult, de cikkünk írásakor (szeptember 18. 22:15) még nem kapott választ megkeresésére.
A Józsefvárosi Fidesz kapcsolódó közleményében ugyanakkor leszögezte:
a baloldal jelöltjének „nemhogy a városvezetésben, de a közéletben sincs helye!”
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László