09. 19.
péntek
józsefvárosi fidesz Kozma Lajos Pikó András közlemény Kétfarkú Kutyapárt Fidesz jelölt hírek

Időközi választásra készülnek Józsefvárosban – a kerület biztonsága a tét

2025. szeptember 18. 22:51

A két független jelölt mellett a Kétfarkú Kutya Párt és a Fidesz–KDNP képviselője küzd majd meg vasárnap a képviselői posztért.

2025. szeptember 18. 22:51
A Mandiner hónapokkal ezelőtt arról számolt be, hogy az Ítélőtábla döntése alapján Kecskeméti László független képviselő jogerősen méltatlanná vált a mandátumára, 

ezért időközi választást kell tartani Józsefvárosban. 

A voksolás napját szeptember 21-ére tűzték ki. A két független jelölt mellett a Kétfarkú Kutya Párt és a Fidesz–KDNP képviselője küzd majd meg vasárnap a képviselői posztért.

Sárgalapot mutathatnak a lakók Pikóéknak

A helyi Fidesz közleményében akkor azt írta: itt a lehetőség, hogy a környéken élők értékeljék Pikó András polgármester városromboló tevékenységét és mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a polgármester elhallgatott a legutóbbi választás alkalmával, megtévesztve a józsefvárosi lakosokat.

A Fidesz kerületi szervezete ezek közzé sorolta

  •  a brutális lakbéremelést, 
  • a folyamatosan romló droghelyzetet,
  • „a katasztrofális parkolási helyzet”, ami semmit sem javult a drasztikus parkolási díj bevezetése ellenére,
  • valamint a „rohamosan romló közbiztonságot”.

Fókuszban a kerületi droghelyzet

A kampány, mint várható volt az utolsó napokra pörgött fel, de mint a hirado.hu összeállításából kiderült, már jó ideje a kerületi droghelyzet körül forgott.

A Fidesz-KDNP színeiben Kozma Lajos indul, aki a hírportálnak kijelentette, 

Józsefváros egésze droggal fertőzött terület, a szer mindenhol jelen van, „nemkívánatos része az életünknek”.

Kozma azt is megjegyezte: érzékeli ugyan a fokozott rendőri jelenlétet, azonban azt is látja, hogy a városvezetés ez ügyben nem partner. A kormánypártok jelöltje arra is felhívta a figyelmet, hogy

nem működik rendesen a térfigyelő kamerák rendszere, gyenge a kerületi polgárőrség, a közterület-felügyelet létszámát pedig a felére csökkentették. 

A jelölt szerint az már „csak hab a tortán”, hogy a Pikó András vezette baloldali városvezetés újra visszahozta a Sára Botond korábbi, fideszes polgármester által megszüntetett tűcsereprogramot, amit most úgynevezett „belövőszobákkal” kívánnak kiegészíteni. Ez utóbbi szükségességét a baloldali városvezetés azzal indokolja, hogy ott majd úgymond biztonságos körülmények közt, steril tűkkel „lőhetik” be magukat a drogosok – ismertette a megdöbbentő tényeket Kozma Lajos.

Megdöbbentő botrányba keveredett a baloldal jelöltje

A választás előtt néhány nappal robbant a hír, hogy a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje, Balázs András ellen a MOME-n egy rendkívül súlyos eset miatt indítottak etikai vizsgálatot. Az eset kapcsán Ferencz Orsolya fideszes országgyűlési képviselő is az egyetem rektorához fordult, de cikkünk írásakor (szeptember 18. 22:15) még nem kapott választ megkeresésére.

A Józsefvárosi Fidesz kapcsolódó közleményében ugyanakkor leszögezte:

a baloldal jelöltjének „nemhogy a városvezetésben, de a közéletben sincs helye!”

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

