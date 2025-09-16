Hargitai Miklós hazugsággal vádolja a Fideszt – hogy segítse Pojáca Petit

Nagyon hálás vagyok Hargitai Miklósnak, a Népszava újságírójának, hogy derűs reggellel ajándékozott meg, eszembe juttatva Charlie Chaplin szállóigéjét, miszerint „Az a nap, amely nevetés nélkül telik el, elvesztegetett idő." Kedves Miklós, valóban az.

Várjuk, mit hazudnak című mai írásod nem engedte a napot nevetés nélkül elmúlni. Mert természetesen a Fideszre utalt ez a nem túl barátságos cím.

El is képzeltelek női ruhában, piros szoknyácskával, fehér blúzzal, igazi Kunhalmi Ágnesesre hajazó öltözékben, aki épp ilyen kedvesen tudta azt állítani tíz évvel ezelőtt, hogy a migráció álprobléma. Mondhattam volna azt, hogy hazudta, de nőről lévén szó, ne legyünk faragatlanok. Meg egyébként is, itt a másik MSZP-s sutka, amely a szintén baloldali, 444-es Uj Péter nevéhez kötődik: „Jó napot kívánok! – hazudta Kovács László, alighogy belépett.” S ha már baloldali mondja baloldaliról, hogy hazudik, akkor azt illik komolyan venni. És miután téged, kedves Miklós, a Népszabadságnál anno szakszervezeti titkárnak választottak, szintén ebbe a sorba kapcsolódsz; a párt és a szakszervezet ugyanis tejtestvérek. Ezért próbálod nyögvenyelősen bizonygatni, hogy a Fidesz hazudik, de a felsorolt példáidnak mindig az ellenkezője az igaz.

Most, hogy a röszkei támadás 10. évfordulójára emlékezünk, jól látszik, mekkora „álprobléma” a migráció.