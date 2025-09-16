Hargitai Miklós hazugsággal vádolja a Fideszt – hogy segítse Pojáca Petit

A gyerek ne szánkózzon a városszéli réten, mert az „fáj a fűnek” – a behemót urbánus vaddisznó viszont hadd semmisítse meg a virágoskertet, olyan édi!
Megnehezített élet, drága sör – mindennapok a Kutyapárt kerületében. Francesca Rivafinoli írása.
Természetesen a jövőt illetően is hazugsággal vádaskodsz, miközben eddig négyszer nyert a Fidesz kétharmaddal.
Nagyon hálás vagyok Hargitai Miklósnak, a Népszava újságírójának, hogy derűs reggellel ajándékozott meg, eszembe juttatva Charlie Chaplin szállóigéjét, miszerint „Az a nap, amely nevetés nélkül telik el, elvesztegetett idő." Kedves Miklós, valóban az.
Várjuk, mit hazudnak című mai írásod nem engedte a napot nevetés nélkül elmúlni. Mert természetesen a Fideszre utalt ez a nem túl barátságos cím.
El is képzeltelek női ruhában, piros szoknyácskával, fehér blúzzal, igazi Kunhalmi Ágnesesre hajazó öltözékben, aki épp ilyen kedvesen tudta azt állítani tíz évvel ezelőtt, hogy a migráció álprobléma. Mondhattam volna azt, hogy hazudta, de nőről lévén szó, ne legyünk faragatlanok. Meg egyébként is, itt a másik MSZP-s sutka, amely a szintén baloldali, 444-es Uj Péter nevéhez kötődik: „Jó napot kívánok! – hazudta Kovács László, alighogy belépett.” S ha már baloldali mondja baloldaliról, hogy hazudik, akkor azt illik komolyan venni. És miután téged, kedves Miklós, a Népszabadságnál anno szakszervezeti titkárnak választottak, szintén ebbe a sorba kapcsolódsz; a párt és a szakszervezet ugyanis tejtestvérek. Ezért próbálod nyögvenyelősen bizonygatni, hogy a Fidesz hazudik, de a felsorolt példáidnak mindig az ellenkezője az igaz.
Most, hogy a röszkei támadás 10. évfordulójára emlékezünk, jól látszik, mekkora „álprobléma” a migráció.
Még most is képes vagy ez ügyben hazugsággal vádolni a Fideszt, miközben már Ursula von der Leyen is megdicsérte a lengyel kerítést, ám bennünket még mindig napi egymillió euróra büntet Brüsszel azért, mert megvédjük a magyar és a schengeni határokat.
Te meg azzal érvelsz, hogy a migránsok három napnál többet nem tartózkodnak például magyar területen. De milyen alapon engedjük be őket, ha nincs érvényes útiokmányuk, amit minden más földi halandótól megkövetelünk. Te meg felrovod a kormánynak, hogy nem engedi be a migránsokat; hogy kvázi törvényesen jár el.
És szerinted mi a garancia arra, hogy a hazánkon átvonuló migránsok menet közben nem erőszakolnak meg magyar lányokat és asszonyokat, ne adj isten nem vágják el valakinek, valakiknek a torkát. Akkor annak megtörténtét lehazudjuk, mint Nyugaton csinálják, ahol már rendszeresek a tüntetések a felbolydult társadalmak migránsok okozta tűrhetetlensége ellen? Hogy az izraeli válogatott nemzetközi focimeccseit inkább Magyarországon játszák, mert ez a legbiztonságosabb hely számukra. Nem Franciaország vagy Németország, ahol a kormány által nem ajánlott a zsidóknak kipában kimenni az utcára, mert a fejlett Nyugat nem képes szavatolni a biztonságukat.
Amit te – Ágikával egyetemben – képes vagy még mindig álproblémaként bagatellizálni, csak azért, hogy hergelj a kormány ellen? Csak azért, hogy segítsd Pojáca Petit hatalomra jutni, hogy ő szélesre tárja a kapukat a migráció előtt, amint Weber parancsba adta neki?
Vagy beszélsz a rezsicsökkentésről mint ordas fideszes hazugságról és hablatyolsz arról, hogy Orbán átvágja ezzel a magyarokat és ő keres rajta, s nem az embereknek jó, hogy az Unióban a legolcsóbb energiaszámlákat fizetik. Ha nem volna rezsicsökkentés, akkor én például a szeptemberben 35 ezer forint helyett 139 ezer forintot fizettem volna. Rajta van a számláján mindenkinek, neked is, de te inkább a Fideszre mutogatsz, hogy hazudik, és megint csak hergelsz a Fidesz ellen, hogy megbukjon jövőre, ahelyett, hogy a számládat megnéznéd.
S bár a saját szemeddel láthatod a valóságot, te mégis inkább ideológiai megfontolásból átvered az olvasókat, ahelyett, hogy teljesítenéd a kötelességedet és hírlapíróként a valóságról tájékoztatnád.
És természetesen a jövőt illetően is hazugsággal vádaskodsz, miközben eddig négyszer nyert a Fidesz kétharmaddal és egyszer sem csapta be a választóit. Egyszer sem mondta azt, hogy nem mondom meg, mit tervezek, mert abba belebukhatok, ahogy a Tisza alelnök titkolódzik Pojáca adóügyi terveiről, ami szerinte adócsökkentés lesz, nem adóemelés. Amin már egy egész ország nevet.
Szóval Kovács Lászlók, Kunhalmi Ágnesek és ugye Hargitai Miklósok legfrissebb hazugságai Pojáca Petiére hajaznak. Lehet a Fideszre mutogatni, hogy hazudik, de mindenki tudja, hogy a baloldal teszi ezt. Azzal vádaskodik, amit maga szokott elkövetni.
Legalább Charlie Chaplinnek mindennap szereznek egy jó napot, hogy igazat üzent a bölcsességével. A magyaroknak mindenképpen, akik nagyon nem szeretik a nevetés nélkül elvesztegetett időt.
***
Kapcsolódó vélemény
Előre szólunk: tízből négy diplomás nem tudja majd értelmezni az itt következő szöveget.
(Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA)
Ezt is ajánljuk a témában
Megnehezített élet, drága sör – mindennapok a Kutyapárt kerületében. Francesca Rivafinoli írása.