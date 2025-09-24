Front szeli ketté Magyarországot: teljesen eltér egymástól az ország két fele

Az ország észak-nyugati részével ellentétben azonban a keleti, dél-keleti országrész. Békésben vagy Csongrádban 32 fokot mutattak a hőmérők.

Itt hullámzik fölöttünk egy front, egy elég hosszú front, amelyik a két évszakot elválasztja”

– magyarázta a helyzetet a meteorológus. Hozzátette, hogy péntekre ez a front valószínűleg elvonul, aminek köszönhetően az ország időjárása is normalizálódik majd.

Elmondta azt is, hogy az ország nyugati, észak-nyugati, északi vidékein lehet majd számítani esőzésekre is, másutt azonban nem nagyon kell előkészítenünk az esernyőket.

Nyitókép: Facebook / Németh Lajos