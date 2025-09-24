Front szeli ketté Magyarországot: teljesen eltér egymástól az ország két fele

Hadházyék viselkedésére nincs mentség – ez már tényleg pokoli szint
Mintha két teljesen különböző évszak uralkodna Magyarországon: míg nyugaton hűvös őszi idő van, keleten tombol a kánikula.
„Nagyon érdekesen alakul az időjárásunk” – mondta szerda reggel a Mokka című műsorban Németh Lajos.
A meteorológus szavai szerint jelenleg egy októberire hajazó őszi időjárás tapasztalható hazánkban. Ezt bizonyítja, hogy Sopronban, Mosonmagyaróváron és Szentgotthárdon 16-17 fokos hőmérséklet volt tapasztalható.
Ősz. Igazi, sőt, októberi ősz”
– fogalmazott Németh Lajos.
Az ország észak-nyugati részével ellentétben azonban a keleti, dél-keleti országrész. Békésben vagy Csongrádban 32 fokot mutattak a hőmérők.
Itt hullámzik fölöttünk egy front, egy elég hosszú front, amelyik a két évszakot elválasztja”
– magyarázta a helyzetet a meteorológus. Hozzátette, hogy péntekre ez a front valószínűleg elvonul, aminek köszönhetően az ország időjárása is normalizálódik majd.
Elmondta azt is, hogy az ország nyugati, észak-nyugati, északi vidékein lehet majd számítani esőzésekre is, másutt azonban nem nagyon kell előkészítenünk az esernyőket.
Nyitókép: Facebook / Németh Lajos
