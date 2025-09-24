Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
októberi Magyarország ősz Németh Lajos meteorológus

Front szeli ketté Magyarországot: teljesen eltér egymástól az ország két fele

2025. szeptember 24. 17:30

Mintha két teljesen különböző évszak uralkodna Magyarországon: míg nyugaton hűvös őszi idő van, keleten tombol a kánikula.

2025. szeptember 24. 17:30
null

Nagyon érdekesen alakul az időjárásunk” – mondta szerda reggel a Mokka című műsorban Németh Lajos.

A meteorológus szavai szerint jelenleg egy októberire hajazó őszi időjárás tapasztalható hazánkban. Ezt bizonyítja, hogy Sopronban, Mosonmagyaróváron és Szentgotthárdon 16-17 fokos hőmérséklet volt tapasztalható.

Ezt is ajánljuk a témában

Ősz. Igazi, sőt, októberi ősz”

– fogalmazott Németh Lajos.

Az ország észak-nyugati részével ellentétben azonban a keleti, dél-keleti országrész. Békésben vagy Csongrádban 32 fokot mutattak a hőmérők.

Itt hullámzik fölöttünk egy front, egy elég hosszú front, amelyik a két évszakot elválasztja”

– magyarázta a helyzetet a meteorológus. Hozzátette, hogy péntekre ez a front valószínűleg elvonul, aminek köszönhetően az ország időjárása is normalizálódik majd.

Elmondta azt is, hogy az ország nyugati, észak-nyugati, északi vidékein lehet majd számítani esőzésekre is, másutt azonban nem nagyon kell előkészítenünk az esernyőket.

Nyitókép: Facebook / Németh Lajos

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szarvasbika
2025. szeptember 24. 18:22
Szép ez a kép. Az ősz gyönyörű.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!