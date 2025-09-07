Képes voltál elmenni nyaralni? – 5+1 játék, amiről lemaradtál közben

Jó, azért nincs itt akkora szigor, mint amennyire a bevezetőben sulykoltam. Főleg, hogy gamer szemszögből a nyári szezon mindig jóval unalmasabb, mint az adott év tavasza vagy ősze, 2025-ben pedig ez halmozottan igaz volt. Ha gamer vagy, akkor nincs mit szépíteni, dögunalmas volt a nyár nagy része. Egymást érték a gagyi játékok, míg az igazán nagy dobásokkal inkább vártak és várnak még a kiadók (lehet, hogy ők is a Balatonon álltak sorba a hekkért).

Na, nem kell azért pánikolva az utcára vonulni, elvétve, de akadt azért néhány olyan játék, amik nagyot szóltak a nyáron. Íme most 5+1 olyan friss játék, amikről könnyedén lemaradhattál a nyaralások közepette, pedig ezeket kár lenne kihagynod!

PEAK

Kezdjük is a listát a nyár talán legnagyobb meglepetésével. A PEAK végig a radar alatt repült, nem figyelt rá senki, de hála a Twitchnek, a streamereknek, na meg persze a játék szórakoztató faktorának, a 2025-ös nyár egyik legjobb játékát tisztelhetjük benne. A recept rendkívül egyszerű: a haverjaiddal együtt egy lakatlan szigeten találjátok magatokat, az egyetlen út a meneküléshez pedig felfelé vezet. Különböző biomokon kell keresztül másznotok, hogy végül elérjétek a mentőhelikoptert.

A játék ott válik zseniálissá, hogy bár a cél felé vezető úton egymást kellene segítenetek, valójában akkor a legjobb, ha egymást szívatjátok. Nem lehet visszaadni a hangulatát írásban, de higgyétek el nekem, ennél viccesebb játékkal még aligha találkoztatok.

A PEAK ráadásul nem is drága! Steamen 7,49 euróért (kb. 3000 forint) vásárolható meg, a fejlesztők pedig szinte minden héten új tartalmat visznek a szerverekre, így jó darabig megunhatatlan lesz még.

Mafia: The Old Country

A PEAK jelentette felhőtlen szórakozást gyorsan magunk mögött is hagyjuk, és seggest ugrunk a komolyabb játékok tengerébe. Néhány napja jelent meg például a Mafia: The Old Country, amitől előzetesen nagyon féltünk, de végül kiderült, hogy nem volt mitől. Senkit nem bántok meg, ha azt mondom, hogy a The Old Country nem lesz akkora legendás játék, mint amekkora a széria első része, de tisztességesen helyt áll a többi rész között, a förtelmes 3. felvonást pedig magasan túl is szárnyalja.

Egy esélyt mindenképp megérdemel az új Mafia, amiről részletesebben a PC Guru mesél videótesztjében:

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Napsütés, skate-park vagy csak az utca, Green Day, Sum41, rongyosra hordott Vans cipők. Nem mondom, hogy annyira beszívott anno a deszkás kultúra, hogy minden nyaram így telt, de azért volt egy-kettő, amik igen. Elvégre, ha tudtam PS2-n is deszkázni, akkor minek törjem össze magam az utcán, nem?

Ma már sajnos jóval kevesebb keresnivalója van a Tony Hawk’s Pro Skater szériához hasonló játékoknak a piacon, mint volt anno. Megváltozott a közönség, megváltoztak az igények, mindenki CoD-ban meg Fortnite-ban öltözik szivárványos unikornisnak, ami… hagyjuk is.

Örüljünk inkább annak, hogy idén megkaptuk a Tony Hawk’s Pro Skater 3. és 4. részének felújított kiadását, ami pont olyan őrült és élvezetes, mint volt anno, de stílusából adódóan most sem tud óriási tömegeket elérni, holott sokkal inkább megérdemelné a figyelmet, mint mondjuk az a Call of Duty, amelyik Nicki Minaj- meg Seth Rogen-skinekkel akar menő lenni.

Death Stranding 2: On the Beach

Nem is tudom kell-e ragoznom ezt a játékot. Lehet, hogy elég, ha annyit írok, hogy: Kodzsima. A japán zseni újra bebizonyította, hogy tévedhetetlenül érti a minőségi videójáték készítés receptjét, és sokadjára is meg tudja mutatni, hogy igazán művészi szintre is lehet emelni a játékokat, mindezt úgy, hogy szórakoztatóak is maradnak azok.

Én személy szerint nem vagyok őrült rajongója Kodzsima játékainak, de ettől függetlenül elismerem szakmai erényeit programjainak. Felfoghatatlanul kevesebb lenne a gamervilág Kojima és játékai nélkül, ebben pedig immár jókora szerepe van a Death Stranding 2-nek is, amit ha kihagytál esetleg a nyáron… gyorsan cuppanj le a PS5 elé, mert ez muszáj bepótolnod!

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Hogy, hogy nem még mindig Kojimánál maradunk. Csalok persze egy kicsit, mert a felújított MGS3 megjelenéséig még van pár nap, de ha valamiről, akkor erről a játékról garantálható, hogy nagyot fog szólni. Sőt, egyszer már nagyot szólt! 2004-ben ez a játék már megnyerte magának a kritikusok és a játékosok szívét is, na meg persze számtalan szakmai díjat is.

Idén pedig alapos ráncfelvarrást kap a legendás játék. A 2004-es játék teljes remake verziója valószínűleg most is jókora eséllyel száll majd harcba az év végi szakmai elismerésekért. A Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 2025. augusztus 28-án érkezett PC-re, Xbox Series X/S-re és PS5-re, viszont a multiplayer módja csúszik egy picit.

+1 Battlefield 6

Egy picit még most is csalok, de csak egy picit. Nem tudtam lehagyni a listáról a Battlefield 6-ot és nem csak azért, mert imádom a szériát. Az idei nyár egy része tényleg a BF6-ról szólt, pontosabban annak bétájáról. Két hétvégén át lehetett nyüstölni a még félkész játékot, ami már így is 20 millió játékost vonzott és már most óriási pofonokat adott az új CoD-nak, a Black Ops 7-nek.

Picit várnunk kell még a Battlefield 6 megjelenésére, de higgyétek el nekem, hogy ez a rész óriásit fog szólni! Akkorát, hogy bármennyire is titkolják majd, de az bizony fájni fog az új Call of Duty-nak. A Battlefield 6 2025. október 10-én érkezik PC-re, Xbox Series X/S-re és PS5-re.