Magyar Péter korábban bevallotta, alkalmatlan meteorológusnak, most pedig be is bizonyította (VIDEÓ)

Áprilisban a Tisza Párt elnöke maga tett közzé egy videót, amelyben bevallotta, hogy hiába akart meteorológus lenni, „hülye” volt hozzá. Hétfőn Magyar Péter ennek ellenére botcsinálta viharszakértőként bagatellizálta a veszélyeket, egyszerű „záport” emlegetve – írja a Magyar Nemzet. A következőket mondta:

Meteorológus akartam lenni. Csak hülye voltam a matematikához meg a fizikához, ez volt az egy probléma.

Ahogy a nap során beszámoltunk róla, az év eddigi legnagyobb vihara csapott le Magyarországra. A viharos szél és a jégeső a főváros térségét sem kímélte: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kifutóira törmeléket hordott fel a 120 km/órás szélvihar. Ezért a légiközlekedést az utasok biztonsága érdekében átmenetileg le kellett állítani néhány órára. A repülőtér lezárása miatt az érintett járatok várakoztak, vagy másik repülőtéren landoltak.

Magyar Péter a Hungaromet piros riasztására az egész országban óriási károkat okozó viharokra és az emiatt kialakult közlekedési fennakadásokra egy ízléstelen Facebook-bejegyzésben reagált: „A reptér az új MÁV. Volt egy zápor és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt. ui.: lehet, hogy Mávos János megkaparintotta a Liszt Ferenc Légikikötőt is? Természetesen a vasút is áll az egész országban. Kövessük figyelemmel a bukott batidai bakter jól időzített Lázárinfó extráját. Hátha kiderül,, hogy milyen összeomlás köthető még a TISZA-hoz.”

A Tisza Párt elnökének hozzászólását még saját követői sem tartották viccesnek, ráadásul a Budapest Airport a folyamatos utastájékoztatás mellett, röviddel a vihar elvonulása után már arról adott tájékoztatást, hogy mindkét kifutó használható.