Olyan fórumon is nekimentek Magyar Péternek, ahol eddig csak ajnározták

„Ez nagyon nem az a pont, amikor a repteret lehetne b*sztatni, mert tényleg nagy a kár ott (és szakszerűen gyorsan takarítanak” – vélekedik az egyik tiszás kommentelő. „Ez most mellément” – fogalmazott egy másik redditor, aki kifejezte abbéli reményét is, hogy „MP a következőkben azért elszámol tízig, mielőtt posztol valamit”. (Kommentjére válasz is érkezett, mely szerint „nem számolt el”.

Egy másik kommentelő egyenesen azt követeli, hogy „valaki vegye már el a telefonját”.

Olyan vélemény is van, mely szerint „azért olyan dologba, amit hozzáértő emberek csinálnak nem kéne ennyire beledumálni” (sic!).

Más kommentelők fundamentális kérdéseket boncolgatnak. „Ez lenne az a vezető, aki visszavisz minket Európába? Ezzel a kocsmai proli hőzöngéssel?” – teszi fel a kérdést, hozzátéve, hogy „nem hiszem el, a sok fanatikus már magyarázza, hogy csak viccelt, meg ironizált. Nulla önmérséklet, színtiszta fidesztempó”. Hasonló véleményen van az a felhasználó is, aki szerint „ilyen proli kommenteket Orbán is tud írni. Akkor most miért is legyen váltás? K*rvára félrement ez most, ja.” Ugyanezt osztja az a kommentelő is, aki szerint „Ez nagyon gáz. Pontosan azt csinálja, amit a másik oldalban rühellnek a szavazói. Nem jó az irány.”

Elmeállapotbeli kérdéseket feszegető kommentelő is akad.

„Nincs valaki a környezetében, aki bexanaxozná ezt a túlmozgásos posztológépet? Kellene mellé egy olyan valaki, mint márky mark mellett volt az atv-s nő” – fogalmaz a felhasználó,

Márki-Zay Péter 2022-es ellenzéki miniszterelnökére és sajtósára, Péterfi Juditra utalva.

Vannak azonban a redditen Magyar Péter posztjának defenzorai is: egy kommentelő kifejtette, hogy „szerintem nem ment mellé, mármint technikailag igen, de csak a kölcsönös szardobálás zajlik..és ahogy MP-t vádolják mindennel is, úgy ő is igyekszik lecsapni ahol lehet” (sic!).

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter