Beköszöntött az új korszak: fotókon a BMW debreceni gyára (GALÉRIA)
Az üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni.
A Tisza Párt elnöke papírmasé Orbánnal vitatkozik fórumain. S akkor még a tántoríthatatlan rágalmazók ressentiment őrjöngéséről szó sem esett.
Szegény Dobrev Klárának már azzal kell a figyelmet fenntartania külvárosi fórumán, hogy a köré gyűlt idős embereknek azt ígéri, ha megnyeri a választásokat megszünteti a Mathias Corvinus Collegiumot. Vélhetően az ott ülők közül csak azok ismerik a kollégiumot, akiknek unokájuk valamelyik MCC-s képzés jóvoltából részesülhet többlet oktatásban.
Eközben a Tisza Párt elnöke papírmasé Orbánnal vitatkozik fórumain, ami nagyon jó megoldás, én is minden vitát megnyernék a feleségemmel szemben, ha nem vele, hanem a fényképével vitatkoznék.
Olvasom, hogy Nagy Ervin szerint: »Ha nem a teljes hatalmi elitet cseréljük le, akkor nekünk reszeltek«, meglehet, de ez a közjó szempontjából üdvözítőnek tűnik. S akkor még a tántoríthatatlan rágalmazók ressentiment őrjöngéséről szó sem esett.
Az MCC-ben eközben már 8 ezer diák tanul, a papírmaséval hadakozó mielőtt a jelöltjeit megnevezné leépíti saját pártját, Debrecenben pedig ma elkezdték a jövőt gyártani – Neue Klasse BMW.
Egyre zimankósabb napok várnak az ellenzékre.
Bár a DK Gyurcsány Ferenc visszavonulása után a parlamenti küszöb alá süllyedt, ami a népszerűséget illeti, a pártelnök mégis „országépítésről” álmodozik.