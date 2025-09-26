Szegény Dobrev Klárának már azzal kell a figyelmet fenntartania külvárosi fórumán, hogy a köré gyűlt idős embereknek azt ígéri, ha megnyeri a választásokat megszünteti a Mathias Corvinus Collegiumot. Vélhetően az ott ülők közül csak azok ismerik a kollégiumot, akiknek unokájuk valamelyik MCC-s képzés jóvoltából részesülhet többlet oktatásban.

Eközben a Tisza Párt elnöke papírmasé Orbánnal vitatkozik fórumain, ami nagyon jó megoldás, én is minden vitát megnyernék a feleségemmel szemben, ha nem vele, hanem a fényképével vitatkoznék.

Olvasom, hogy Nagy Ervin szerint: »Ha nem a teljes hatalmi elitet cseréljük le, akkor nekünk reszeltek«, meglehet, de ez a közjó szempontjából üdvözítőnek tűnik. S akkor még a tántoríthatatlan rágalmazók ressentiment őrjöngéséről szó sem esett.

Az MCC-ben eközben már 8 ezer diák tanul, a papírmaséval hadakozó mielőtt a jelöltjeit megnevezné leépíti saját pártját, Debrecenben pedig ma elkezdték a jövőt gyártani – Neue Klasse BMW.

Egyre zimankósabb napok várnak az ellenzékre.