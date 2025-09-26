Ft
09. 26.
péntek
Tisza Párt ősz Magyar Péter ellenzék figyelem fórum Dobrev Klára

Esős ellenzéki hétköznapok

2025. szeptember 26. 20:56

A Tisza Párt elnöke papírmasé Orbánnal vitatkozik fórumain. S akkor még a tántoríthatatlan rágalmazók ressentiment őrjöngéséről szó sem esett.

2025. szeptember 26. 20:56
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám
Mandiner

Szegény Dobrev Klárának már azzal kell a figyelmet fenntartania külvárosi fórumán, hogy a köré gyűlt idős embereknek azt ígéri, ha megnyeri a választásokat megszünteti a Mathias Corvinus Collegiumot. Vélhetően az ott ülők közül csak azok ismerik a kollégiumot, akiknek unokájuk valamelyik MCC-s képzés jóvoltából részesülhet többlet oktatásban.

Eközben a Tisza Párt elnöke papírmasé Orbánnal vitatkozik fórumain, ami nagyon jó megoldás, én is minden vitát megnyernék a feleségemmel szemben, ha nem vele, hanem a fényképével vitatkoznék. 

Olvasom, hogy Nagy Ervin szerint: »Ha nem a teljes hatalmi elitet cseréljük le, akkor nekünk reszeltek«, meglehet, de ez a közjó szempontjából üdvözítőnek tűnik. S akkor még a tántoríthatatlan rágalmazók ressentiment őrjöngéséről szó sem esett.

Az MCC-ben eközben már 8 ezer diák tanul, a papírmaséval hadakozó mielőtt a jelöltjeit megnevezné leépíti saját pártját, Debrecenben pedig ma elkezdték a jövőt gyártani – Neue Klasse BMW.

Egyre zimankósabb napok várnak az ellenzékre.

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Szomszéd
2025. szeptember 26. 21:11
Köszi, ezt jól esett olvasni :-) Én is úgy látom, hogy lejtmenetbe kerültek. A hangadók már tudják, hogy veszteni fognak, csak a híveik reménykednek még. Most kezdik majd felvenni az áldozati pózt.
