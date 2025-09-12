Figyelmeztet a volt főpolgármester: visszafordíthatatlan folyamatok indulnának be a Tisza győzelme esetén

Terjedelmes interjút adott a hirado.hu-nak Tarlós István, Budapest egykori főpolgármestere, aki többek között arra is magyarázatot adott, hogy 2025 júniusában miért vonult vissza a miniszterelnöki főtanácsadói pozícióból. Mint fogalmazott, miniszterelnöki megbízott volt a hivatalos titulusa, és ehhez adták a miniszterelnöki főtanácsadó címet.

A feleségemmel közösen, egyetértésben hoztuk meg ezt a döntést, amely az életkorunkkal és a családi körülményeinkkel magyarázható.

53 év aktív munkaviszony van mögöttem, májusban betöltöttem a 77. életévemet, és kezdeményeztem miniszterelnök úrnál a megbízatásom megszüntetését, ami június 30-i hatállyal meg is történt” – válaszolta.

Nem tudni, ki vezeti a polgármesteri hivatalt, szétestek a közgyűlések

Ugyancsak kérdésre válaszolva véleményezte a Fővárosi Közgyűlés működését is. Mint mondta, sok minden leszivárog hozzá. „Nem mondható, hogy a koordinált együttműködés látszatát kelti a közgyűlés. Furcsa dolgok történnek. Innen kívülről meg a hozzám eljutó információk alapján azt nem nagyon lehet látni, hogy ki vezeti a polgármesteri hivatalt, és úgy tűnik, hogy a közgyűlések azért eléggé szétestek. Ezt a dezorganizált működést kommunikációs túlkapásokkal igyekeznek ellensúlyozni” – fejtette ki a véleményét Tarlós.