Figyelembe veszem az érzéseiteket, és arra fogok törekedni, hogy minél jobban fájjon nektek

2025. szeptember 10. 07:29

Akkor sem biztos, hogy költözni fogok.

2025. szeptember 10. 07:29
Pottyondy Edina
Pottyondy Edina
„A tegnapi YouTube videó alatt is megjelentek a digitális honpusztítók, azzal cseszegetve, hogy mikor húzok már el az országból, »ahogy megígértem«. Kedves harcosok! El kell, hogy keserítselek benneteket: soha ilyet nem ígértem.

Fussatok neki még egyszer, hogy mit írtam a nagytakarítási törvénytervezet kapcsán, és ezúttal lassan, tagoltan olvassátok: »Nem tudom, hogy mennyire eszik forrón a kását, mennyire gondolják komolyan ennek az abszurd jogszabálynak a végrehajtását, de amennyiben nagyon, akkor az én magyarországi létezésem ellehetetlenül. És nagyjából két választásom marad: Az egyik az, hogy a videózást végleg abbahagyom, külföldre nem megyek fellépni, a Donably felületet bezárom, könyvet nem adok ki, és reménykedem abban, hogy stand-uposként is meg tudok élni, mert legalább a fellépéseimet nem nyírják ki. A másik lehetőség, hogy egy közeli (vagy távoli) országba költözöm, a magyarországi cégemet bezárom, és pl. Szlovákiából youtuberkedek, onnan szervezem a magyarországi előadásaimat, és ott adom ki a könyvem. Ez két okból lenne nehéz váltás: egyrészt azért, mert ragaszkodom az otthonomhoz, a barátaimhoz, másrészt azért, mert nevelek egy kislányt, akit nem akarok kirángatni az életéből, a rutinjaiból és elszakítani azoktól, akiknek fontos.«

Tehát a költözés MAJD akkor merülHET fel, ha olyan formában fogadja el a nagytakarítási törvényt az országgyűlés, ami után itthonról nem tudok videózni. És még akkor sem biztos, hogy költözni fogok. Majd eldöntöm. De ígérem, figyelembe veszem az érzéseiteket, és arra fogok törekedni, hogy minél jobban fájjon nektek.”

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Pottyondy Edina bedöntötte Magyar Péter ördögi tervét, borult minden

Ez a kétségbeesett kapkodás nagyon átlátszó volt. Péter nem fog neki örülni.

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

