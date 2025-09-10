„Azt, hogy mélyrepülésben van Magyar Péter és a Tisza Párt, az jelzi a legjobban, hogy az egyik leghangosabb támogatójuk, a mindig fröcsögő Pottyondy Edina még júliusban, amikor szintén elhangzott a mostani hétvégéhez hasonlóan két beszéd – akkor Orbán Tusnádon beszélt, Magyar pedig Székesfehérváron – még lelkesen a következőket írta a Facebook-oldalán:

»A Fidesz elkezdett visszafelé evezni, a Tisza meg előre. Tegnap először éreztem azt, hogy Magyar már nem kizárólag az Orbán eltakarítására és gyűlöletére koncentráló O1G-identitást szolgálja ki, illetve nem is a neres berögzültségei felől közelít, hanem elkezdett egy önálló politikai személyiséget növeszteni. Kiállt egy világos külpolitikai vízióval, ami egybeesik Magyarország ezeréves törekvésével és mindazok igényével, akik egy gyarapodó és biztonságos országban szeretnének élni.«

Mára már elillant a lelkesedés, az optimizmus és a gyalázkodás mellett mindössze Magyar Péter mentegetésére tellett tőle:

»Nem kell hozzá pszichológus- vagy politológusdiploma, mert az elmúlt hetek eseményei alapján is elég nyilvánvaló, hogy Orbán bármire képes a hatalomért. Nem számít a költségvetés, nem számít az infláció, nem számít, hogy sokszorosan cáfolt hazugságról indítanak nemzeti konzultációt. Nem számít se isten, se ember, se igazság, se valóság. Csak Putyin. Még azt is kinézem belőle, hogy a slim fit, avokádó lattés Messiásra válaszul botoxolásba kezdett. Mondom, bármire képes.«

Az internet vicsorgó démona ezzel a posztjával bedöntötte Magyar Péter ördögi tervét. Mivel a Tisza Párt elnöke érezte, hogy Tarr cimborája nagyon csúnyán elárulta a valódi céljaikat, hazugságnak, fapofával mesterséges intelligenciával készült trükknek próbálta meg beállítani a Tisza-adó napvilágra kerülésének a tényét. Pottyondy azonban kétségbeesésében lihegve sietett, hogy elmondja ő is, hogy ez az egész egy nagy hazugság, egy fideszes trükk, de ezzel az átlátszó dumájával csak annyit ért el, hogy így még nyilvánvalóbb az, hogy bizony Magyarék durván meg akarják sarcolni az embereket.