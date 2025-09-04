Felköthetik a gatyájukat a „mindenszaristák”: még az ellenzéki GKI szerint is javul a gazdasági hangulat

Augusztusban négyhavi csúcsra kapaszkodtak vissza a bizalmi indexek Magyarországon – derült ki az ellenzéki GKI és a Magyar Nemzeti Bank friss jelentéséből. Mint írta a GKI, a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.

Az intézet konjunktúra indexe bő 2 ponttal emelkedett, a cégek foglalkoztatási hajlandósága érezhetően erősödött.

Még ők sem tagadhatták le, hogy a gazdálkodási környezet is kiszámíthatóbbá vált, öthavi csúcsra jutott. Az árak terén pedig megjegyezték, a következő három hónapban a cégek 17 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százalék készül.

Mérséklődő infláció, megtakarítás, fogyasztás

A Magyar Nemzeti Bank második negyedéves jelentése szerint a háztartások derűlátóbban tekintenek a saját pénzügyi helyzetükre, 2024 szeptembere óta pedig először mérséklődtek az inflációs várakozások. A megtakarítási kedv is erős, viszont a családi adókedvezményt kapók kétharmada úgy tervezi, hogy a pluszpénzt fogyasztásra fordítja.

