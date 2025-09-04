Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság infláció Magyarország Magyar Nemzeti Bank konjunktúra GKI

Felköthetik a gatyájukat a „mindenszaristák”: még az ellenzéki GKI szerint is javul a gazdasági hangulat

2025. szeptember 04. 13:00

Feltehetőleg Magyar Péter nem örül, mindenki más meg igen.

2025. szeptember 04. 13:00
null

Augusztusban négyhavi csúcsra kapaszkodtak vissza a bizalmi indexek Magyarországon – derült ki az ellenzéki GKI és a Magyar Nemzeti Bank friss jelentéséből. Mint írta a GKI, a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban. 

Az intézet konjunktúra indexe bő 2 ponttal emelkedett, a cégek foglalkoztatási hajlandósága érezhetően erősödött.

Még ők sem tagadhatták le, hogy a gazdálkodási környezet is kiszámíthatóbbá vált, öthavi csúcsra jutott. Az árak terén pedig megjegyezték, a következő három hónapban a cégek 17 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százalék készül. 

Mérséklődő infláció, megtakarítás, fogyasztás

A Magyar Nemzeti Bank második negyedéves jelentése szerint a háztartások derűlátóbban tekintenek a saját pénzügyi helyzetükre, 2024 szeptembere óta pedig először mérséklődtek az inflációs várakozások. A megtakarítási kedv is erős, viszont a családi adókedvezményt kapók kétharmada úgy tervezi, hogy a pluszpénzt fogyasztásra fordítja. 

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jostothu
2025. szeptember 04. 13:28
Ezt a borostás, felzselézett hajú, teveszájú, gagyi női napszemüvegben pózoló, mélynövésű pojácát mikor takarítják már el a közéletből? Ez többet ártott már, mint a covid és brüsszel együttvéve! Ettől a hazug gerinctelen szélhámostól mit remélnek a biboldók és a lumpen prolik? Őket is át fogja vágni!
Válasz erre
0
0
UgyeletesFoApolo
2025. szeptember 04. 13:10
Na, erre a kiábrándult balfasz, a faszápoló győző, meg a kimirszutyok mit fog itt vergődni? Idemernek majd jönni? 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
dzsini75
2025. szeptember 04. 13:07
Az én hangulatom is egyre jobb……😁 Tisza↘️🚽
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!