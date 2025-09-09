Ruszin-Szendi Romuluszon röhög az internet – a saját oldalán osztották ki keményen a „tokatábornokot”
Hont András egyetlen szóval alázta porig a tiszás politikust, majd jöttek a kommentelők.
Ez már a Balkánon sem elfogadható színvonal.
„A magyar közélet állapotának sajnálatos fokmérője, hogy annak a műfajnak, amit Móna Márk barátom és kollégám mesterfokon űz – a politikusvadászatnak válaszok reményében –, egyáltalán léteznie kell.
De ha már létezik és a magyar politikai kultúra része minden oldalon, akkor a politikusok tartoznak méltósággal elviselni. Vagy válaszolni – csak mondom: tud bullshitelni is az összes, ez a szakmájuk –, vagy némán sétálni és elviselni az ebből származó, meglehetősen idétlen benyomást keltő vágóképeket.
Ami tilos, az az, amit Ruszin-Szendi tábornok volt szíves elénk tárni: az újságíró fizikai erőszakkal való ártalmatlanítása, kidüllesztett mellel feszedezve, mint valami külvárosi iskolaudvaron. Ez már a Balkánon sem elfogadható színvonal. Mindig lesznek nem szimpatikus tulajdonosi struktúrájú médiumok, arcberendezésű vagy véleményű újságírók, benne van a politikusi fizuban, hogy őket is el kell viselni.
Nem lehet fizikai erővel választást nyerni, ez egy demokrácia. Vagy vannak válaszaid a körülötted lebegő politikai kérdésekre, vagy fel kell vállalnod, hogy egy kissé suta vagy. Demokraták között nincs erőszakos kiút a politikusi felelősségből.
Kiállok barátom és kollégám, Móna Márk, és minden megtámadott újságíró mellett. Tanuljanak szépen a tiszások demokráciát.”
