Ruszin-Szendi Romulusz demokrácia Tisza Párt erőszak újságíró Kohán Mátyás

Tanuljanak szépen a tiszások demokráciát

2025. szeptember 09. 10:55

Ez már a Balkánon sem elfogadható színvonal.

2025. szeptember 09. 10:55
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
„A magyar közélet állapotának sajnálatos fokmérője, hogy annak a műfajnak, amit Móna Márk barátom és kollégám mesterfokon űz – a politikusvadászatnak válaszok reményében –, egyáltalán léteznie kell.

De ha már létezik és a magyar politikai kultúra része minden oldalon, akkor a politikusok tartoznak méltósággal elviselni. Vagy válaszolni – csak mondom: tud bullshitelni is az összes, ez a szakmájuk –, vagy némán sétálni és elviselni az ebből származó, meglehetősen idétlen benyomást keltő vágóképeket.

Ami tilos, az az, amit Ruszin-Szendi tábornok volt szíves elénk tárni: az újságíró fizikai erőszakkal való ártalmatlanítása, kidüllesztett mellel feszedezve, mint valami külvárosi iskolaudvaron. Ez már a Balkánon sem elfogadható színvonal. Mindig lesznek nem szimpatikus tulajdonosi struktúrájú médiumok, arcberendezésű vagy véleményű újságírók, benne van a politikusi fizuban, hogy őket is el kell viselni.

Nem lehet fizikai erővel választást nyerni, ez egy demokrácia. Vagy vannak válaszaid a körülötted lebegő politikai kérdésekre, vagy fel kell vállalnod, hogy egy kissé suta vagy. Demokraták között nincs erőszakos kiút a politikusi felelősségből.

Kiállok barátom és kollégám, Móna Márk, és minden megtámadott újságíró mellett. Tanuljanak szépen a tiszások demokráciát.”

zakar zoltán béla
2025. szeptember 09. 12:22
Az Andrássy út 60-ban tartson nekik osztályfőnöki órát Lendvai Ildikó vagy Dobrev Klára! Pyryo Chyryo
Kanmacska
2025. szeptember 09. 11:47
A tiszások nem tanulnak demokráciát! Ha nyernének, de nem fognak, olyan diktatúra lenne itt, hogy Hitler mosolyogva nézné a túlvilágról!
Obsitos Technikus
2025. szeptember 09. 11:39
Inkább takarodjanak a fenébe..
Ernest01
2025. szeptember 09. 11:34
Egyetértek, de tudom hogy reménytelen, ezek nem tanulnak semmiből.
4
