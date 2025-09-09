„A magyar közélet állapotának sajnálatos fokmérője, hogy annak a műfajnak, amit Móna Márk barátom és kollégám mesterfokon űz – a politikusvadászatnak válaszok reményében –, egyáltalán léteznie kell.

De ha már létezik és a magyar politikai kultúra része minden oldalon, akkor a politikusok tartoznak méltósággal elviselni. Vagy válaszolni – csak mondom: tud bullshitelni is az összes, ez a szakmájuk –, vagy némán sétálni és elviselni az ebből származó, meglehetősen idétlen benyomást keltő vágóképeket.

Ami tilos, az az, amit Ruszin-Szendi tábornok volt szíves elénk tárni: az újságíró fizikai erőszakkal való ártalmatlanítása, kidüllesztett mellel feszedezve, mint valami külvárosi iskolaudvaron. Ez már a Balkánon sem elfogadható színvonal. Mindig lesznek nem szimpatikus tulajdonosi struktúrájú médiumok, arcberendezésű vagy véleményű újságírók, benne van a politikusi fizuban, hogy őket is el kell viselni.