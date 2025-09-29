Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hann Endre Hadházy Ákos közvélemény-kutatás Medián

Ez maga a tréfa: Hadházy megrendelte, Hann megmérte, ő a legnépszerűbb politikus

2025. szeptember 29. 05:43

Nemrég 18 százalékon állt Hadházy, most 32-n. Mitől ez a nagy előretörés?

2025. szeptember 29. 05:43
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Retteg Hadházy Ákos is, ezért sebtében megrendelt a Mediántól egy zuglói közvélemény-kutatást, amit annak rendje és módja szerint meg is nyert. Hann Endre természetesen szemrebbenés nélkül kihozta Hadházyt az első helyre.

Hann az utóbbi időben fura dolgokat mond, összevissza beszél, még a saját méréseit is megkérdőjelezi. Például az ATV stúdiójában saját magát buktatta le.

»Mekkorák a szavazótáborok? Mit mérnek?« – ezt a nem túl nehéz, rávezető jellegű kérdést kapta a 78 éves Hann Endre a műsorban. A balliberális oldal régi tanácsadója mintha nem lett volna felkészülve arra, hogy a nyilvánossággal közölt adatait megismételje.

Próbáljuk szó szerint idézni a válaszát: »Hát kiegy… ööö… aaa…ugye hát a, hogyha a teljes népességet nézzük, akkor 37 százalékon áll a Fide, aaa. a Fidesz, Tisza Párt, és 30 százalékon a Fidesz«.

Mindeközben a Medián vezetője folyamatosan a papírjait nézegette, és így állított előbb kétszer is fideszes vezetést, majd korrigálta magát.

A Medián mostani mérése is sántít egy kicsit, hiszen júliusban még egy hasonló mérésben 18 százalékon állt Hadházy, most pedig már 32-n áll.

Mitől ez a nagy előretörés?

Hiszen a baloldali politikus erőszakos nyomulásával azóta már sok embert maga ellen fordított. Legutóbb egy papot inzultáltak, mert zavarta őket a harangozás. Úgy tűnik a piac midet felül ír, olykor még a valóságot is. Aki rendeli a zenét, annak a nótáját húzza a zenekar. A szakmaiság pedig mehet a fenébe.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kötter Tamás

Facebook

Idézőjel

Hadházy és a csőcselék ki akarta oktatni kereszténységből a ferences atyát

Mindeközben pedofilpapoznak és mocskosfideszeznek.

Nyitókép: MTI/MTVA

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!