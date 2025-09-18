Ft
Ruszin-Szendi Romulusz rendőrség Tisza Magyar Péter

Ez lenne a Tisza „szeretetországa”? Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás…?!

2025. szeptember 18. 12:42

A rendőrség ma intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert fegyverrel ment az emberek közé!

2025. szeptember 18. 12:42
null
Rétvári Bence
Rétvári Bence
Facebook

„A rendőrség ma intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert fegyverrel ment az emberek közé! A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte.

A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult. Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel? Közben rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy »viszket a tenyere« – és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá.

Ez lenne a Tisza »szeretetországa«? Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás…?!”

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

csulak
2025. szeptember 18. 13:38
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
machet
2025. szeptember 18. 12:46
Valami ukrán gének működhetnek ebben a baromban.
