Eperjes Károly elárulta: felkérték, hogy szerepeljen a Heti Hetesben, de olyan feltételt szabott, amit nem tudtak teljesíteni – Fábry Sándor neve is felmerült (VIDEÓ)

Küzdelem a szakmaiságért – Lentner Csaba a kötcsei pikniken
A kötcsei pikniken Lentner Csaba közgazdász a TISZA Párt és a kormány adópolitikájának szembenállásáról, valamint a tudományos élet politizálódásának veszélyeiről beszélt.
A színművész a Hotel Lentulaiban elmesélte, mi volt a kikötése.
„Felkértek, és azt mondtam: egyetlen feltétellel vállalom” – mesélte Eperjes Károly a Hotel Lentulaiban, utalva arra, hogy a Heti Hetes rendezője anno meghívta a műsorba. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész kikötése az volt, hogy a műsorvezető mellett három vállaltan baloldali és három vállaltan jobboldali szereplő kapjon helyet a műsorban.
Szamóca, rajtad kívül még ki? – kérdezték, s én mondtam: a Fábry, meg a Sándor Gyuri”
– fogalmazott Eperjes, majd megjegyezte: nem hívtak vissza.
Nyitókép: Földházi Árpád