Eperjes Károly elárulta: felkérték, hogy szerepeljen a Heti Hetesben, de olyan feltételt szabott, amit nem tudtak teljesíteni – Fábry Sándor neve is felmerült (VIDEÓ)

2025. szeptember 18. 14:47

A színművész a Hotel Lentulaiban elmesélte, mi volt a kikötése.

2025. szeptember 18. 14:47
„Felkértek, és azt mondtam: egyetlen feltétellel vállalom” – mesélte Eperjes Károly a Hotel Lentulaiban, utalva arra, hogy a Heti Hetes rendezője anno meghívta a műsorba. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész kikötése az volt, hogy a műsorvezető mellett három vállaltan baloldali és három vállaltan jobboldali szereplő kapjon helyet a műsorban.

Szamóca, rajtad kívül még ki? – kérdezték, s én mondtam: a Fábry, meg a Sándor Gyuri”

– fogalmazott Eperjes, majd megjegyezte: nem hívtak vissza.

Nyitókép: Földházi Árpád

 

Összesen 14 komment

vezekere
2025. szeptember 18. 15:49
Fábry meg a Sándor Gyuri. :D Ne haragudjatok, én röhögök, de nem biztos, hog azon, amin ti.
pugacsov-0
2025. szeptember 18. 15:40
Szerintem Fábry nyugdíjba ment lelépett, megsértődött. Már a megújult Kabarét sem viszi. Vajon szerepel e benne. Bár meg kell mondjam megújulni már nem tudott.
Töki
2025. szeptember 18. 15:40
Nem skodálkozom, hogy nem ment!!!
altercat1
2025. szeptember 18. 15:27
Fábry egyszer volt ott, de az idióta bajor és gálvölgyi belepofáztak a mondandójába állandóan. Hiába szólt nekik, hogy várjatok már, poénban vagyok... Többször nem ment.
