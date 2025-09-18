Eperjes Károly elárulta: felkérték, hogy szerepeljen a Heti Hetesben, de olyan feltételt szabott, amit nem tudtak teljesíteni – Fábry Sándor neve is felmerült (VIDEÓ)

„Felkértek, és azt mondtam: egyetlen feltétellel vállalom” – mesélte Eperjes Károly a Hotel Lentulaiban, utalva arra, hogy a Heti Hetes rendezője anno meghívta a műsorba. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész kikötése az volt, hogy a műsorvezető mellett három vállaltan baloldali és három vállaltan jobboldali szereplő kapjon helyet a műsorban.

Szamóca, rajtad kívül még ki? – kérdezték, s én mondtam: a Fábry, meg a Sándor Gyuri”

– fogalmazott Eperjes, majd megjegyezte: nem hívtak vissza.

Nyitókép: Földházi Árpád