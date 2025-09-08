Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Ügyvéd a Mandinernek: Magyarországon nem bűncselekmény a miniszterelnök kivégzését vizionálni
Ifjabb Balsai István ügyvédet kérdeztük Krúbi legutóbbi botrányos megnyilvánulása kapcsán.
A rapper Orbán Viktor meggyilkolásáról „verselt“.
Emberölésre irányuló előkészület gyanújával tettek feljelentést Krúbi pénteki koncertje után, ahol a rapper Orbán Viktor meggyilkolásáról „verselt” – tudta meg a Magyar Nemzet. A közönség egy része mindezt nagy ovációval fogadta.
„A nap újra felragyog , a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, és felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat: a Feri végre elment” – először Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását figurázta ki a rapper, majd rátért Orbán Viktorra. Krúbi a miniszterelnököt „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” jellemezte, majd a kormányfő felakasztásáról beszélt.
Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” – zárta sorait Krúbi.
Mindezek miatt Tényi István emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) tett feljelentést.
Nyitókép forrása: Facebook