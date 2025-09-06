Ft
Ft
Ft
Ft
09. 06.
szombat
gyűlöletbeszéd Magyarország bűncselekmény Krúbi Orbán Viktor Balsai István

Ügyvéd a Mandinernek: Magyarországon nem bűncselekmény a miniszterelnök kivégzését vizionálni

2025. szeptember 06. 15:10

Ifjabb Balsai István ügyvédet kérdeztük Krúbi legutóbbi botrányos megnyilvánulása kapcsán.

2025. szeptember 06. 15:10
Krúbi

Amint a Mandiner is beszámolt róla, Krúbi pénteken, a Budapest Parkban tartott fellépésén Orbán Viktor miniszterelnök felakasztását vizionálta. A rapper pontosan úgy fogalmazott a miniszterelnökről: „amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit”.

Ezt is ajánljuk a témában

A felháborító – bár sajnos már egyáltalán nem meglepő – kijelentés kapcsán megkérdeztük ifjabb Balsai István ügyvédet, hogy a mai Magyarországon lehet-e bármi jogi következménye annak, ha valaki tömeg előtt a kormányfő kivégzését vetíti elő, és hasonló gyűlöletkeltő kifejezésekkel dobálózik.

Az ügyvéd elmondta, hogy ez a fajta a gyűlöletbeszéd nem minősül Magyarországon bűncselekménynek, ezért egy ilyen kijelentés miatt önmagában a ma hatályos törvények szerint nem ítélnek el senkit.

„A magyar Alkotmánybíróság 1990-es években kialakított gyakorlata szerint – ami a mai napig él – az ilyen, egyértelműen gyűlöletbeszédnek nevezhető megnyilvánulásokat is védi a szólásszabadság” 

– emlékeztetett Balsai, ugyanakkor hangsúlyozta, bizonyos körülmények között az ehhez hasonló kijelentések minősülhetnek emberölés előkészületének, felbujtásnak, vagy akár lehet beszélni terrorcselekmény előkészületéről is. Hozzátette, ezeket az eseteket mindig a megfelelő komolysággal kell kezelni.

„Mindig a szándék komolyságát kell mérlegelni, ami egy ilyen helyzetben azért többnyire megkérdőjelezhető. Önmagában ez, hogy valaki egy koncerten – ki tudja, esetleg tudatmódosító szerek hatása alatt – nagyon bátornak hiszi magát, még nyilván nem bűncselekmény. Ezért szerintem nem lehet úgy értékelni a körülményeket, hogy bűncselekmény történt volna” – foglalta össze.

Az ügyvéd szerint ugyanakkor aggodalomra adhat okot, hogy 

az utóbbi időszakban egyre szélsőségesebb verbális megnyilvánulásokat tapasztalhatunk, amik akár polgárháborús lincshangulat szítására is alkalmasak, amire már volt is példa Magyarország történelmében.

Kitért arra is, hogy amennyiben valaki Krúbi előadását hallgatva tettlegességhez folyamodik, akkor meg kell vizsgálni a helyzetet, hogy ez a felhívás mennyire függött össze az elkövetett bűncselekménnyel, és adott esetben akár az előadót is felelősségre lehet vonni, de ehhez több tényezőnek is együtt kellene állnia.

Összességében tehát a mai magyar demokráciában nincs jogi következménye annak, ha valaki a miniszterelnök haláláról fantáziál, és ezt meg is osztja a követőivel, de a gyűlöletbeszéd továbbgyűrűzése olyan társadalmi helyzeteket alakíthat ki, ami senkinek sem szolgálná a javát.

Nyitókép: Facebook

oberennsinnen49
•••
2025. szeptember 06. 15:41 Szerkesztve
Rendben, de ha valaki megkísérli a kilövést, és arra hivatkozik, hogy Krubi uszította rá az idegrendszerét, a gondolkodásmechanizmusát a gyilkosságra, ERRE MIT MOND A BÍRÓSÁG? Ő is fel lesz mentve a bűncselekmény hiányában, mert neki Krubi vizionálta?
Válasz erre
2
0
august
2025. szeptember 06. 15:33
Szerintem nagyon furcsa módon szerkesztették meg azt a jogot. ezek szerint mások élete, becsülete alá van rendelve a szólás szabadságának. Mások becsületébe gázolhatnak, a szólásszabadság álcája alatt.
Válasz erre
4
0
bodosoldier-2
2025. szeptember 06. 15:32
Ezek már polgárháborút szeretnének.abból,pedig szarul jönnének ki.Nagyrészt a belpesti fotelhuszárok a vidéki emberek ellen.Hát nincs kétségem az eredményen. Persze nem minden városi és vidéki egyforma,de azért a városi nagy része libsi,mig a vidék inkább jobboldali.
Válasz erre
3
0
mihint
2025. szeptember 06. 15:31
Nagyszerű törvény. Magyarul, erdőben járva szabad égő gyufákat hajigálni, és ha véletlenül erdőtűz lesz, mert a rohadt avar tüzet fog, akkor nem a gyufahaigálót vonjuk felelősségre, hanem az avart. A gyufahajigálót esetleg, de csak ha bizonyos körülmények együttállnak, például a Nap, a Hold, a Mars és a Vénusz. Csinál valamit a törvényhozás, vagy csak vakarózik? '90-es törvény, mi? az 1080-as törvényeket miért nem(Szent László törvényei)? Az is régen volt.
Válasz erre
1
0
