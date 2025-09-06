Ügyvéd a Mandinernek: Magyarországon nem bűncselekmény a miniszterelnök kivégzését vizionálni

A felháborító – bár sajnos már egyáltalán nem meglepő – kijelentés kapcsán megkérdeztük ifjabb Balsai István ügyvédet, hogy a mai Magyarországon lehet-e bármi jogi következménye annak, ha valaki tömeg előtt a kormányfő kivégzését vetíti elő, és hasonló gyűlöletkeltő kifejezésekkel dobálózik.

Az ügyvéd elmondta, hogy ez a fajta a gyűlöletbeszéd nem minősül Magyarországon bűncselekménynek, ezért egy ilyen kijelentés miatt önmagában a ma hatályos törvények szerint nem ítélnek el senkit.

„A magyar Alkotmánybíróság 1990-es években kialakított gyakorlata szerint – ami a mai napig él – az ilyen, egyértelműen gyűlöletbeszédnek nevezhető megnyilvánulásokat is védi a szólásszabadság”

– emlékeztetett Balsai, ugyanakkor hangsúlyozta, bizonyos körülmények között az ehhez hasonló kijelentések minősülhetnek emberölés előkészületének, felbujtásnak, vagy akár lehet beszélni terrorcselekmény előkészületéről is. Hozzátette, ezeket az eseteket mindig a megfelelő komolysággal kell kezelni.

„Mindig a szándék komolyságát kell mérlegelni, ami egy ilyen helyzetben azért többnyire megkérdőjelezhető. Önmagában ez, hogy valaki egy koncerten – ki tudja, esetleg tudatmódosító szerek hatása alatt – nagyon bátornak hiszi magát, még nyilván nem bűncselekmény. Ezért szerintem nem lehet úgy értékelni a körülményeket, hogy bűncselekmény történt volna” – foglalta össze.

Az ügyvéd szerint ugyanakkor aggodalomra adhat okot, hogy

az utóbbi időszakban egyre szélsőségesebb verbális megnyilvánulásokat tapasztalhatunk, amik akár polgárháborús lincshangulat szítására is alkalmasak, amire már volt is példa Magyarország történelmében.

Kitért arra is, hogy amennyiben valaki Krúbi előadását hallgatva tettlegességhez folyamodik, akkor meg kell vizsgálni a helyzetet, hogy ez a felhívás mennyire függött össze az elkövetett bűncselekménnyel, és adott esetben akár az előadót is felelősségre lehet vonni, de ehhez több tényezőnek is együtt kellene állnia.

Összességében tehát a mai magyar demokráciában nincs jogi következménye annak, ha valaki a miniszterelnök haláláról fantáziál, és ezt meg is osztja a követőivel, de a gyűlöletbeszéd továbbgyűrűzése olyan társadalmi helyzeteket alakíthat ki, ami senkinek sem szolgálná a javát.

Nyitókép: Facebook