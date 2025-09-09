Ft
Tisza Párt Csépányi Balázs Váczi Zoltán

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

2025. szeptember 09. 15:06

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

2025. szeptember 09. 15:06
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A kilencvenes évek posványos magyar labdarúgásának hírhedt focistája jelent meg Magyar Péter hétfői vecsési fórumán. Váczi Zoltán a Békéscsaba, a Vasas és pár mérkőzés erejéig a Fradi játékosa is volt, de elfecsérelte a tehetségét.

Közismert alkoholizmusa és nikotinfüggősége megakadályozta abban, hogy számottevő karriert csináljon. Így csak egy futottak még focista lett, akire legfőképpen a piával kapcsolatos anekdotái miatt emlékezhetünk.

Az egykori labdarúgó saját maga is vallott alkoholizmusáról. Elmesélte például, hogy volt olyan meccse, amikor bejelentette, hogy nem fog játszani, és a társak a helyi vendéglátó egységből imádkozták a pályára.

Váczi köztudottan baloldali beállítottságú, az LMP-vel volt is kapcsolata, de végül nem lett belőle semmi. Most úgy tűnik, elvonási tünetei vannak, vagy csak Magyar Péter küzd káderhiánnyal, ezért ismét feltűnt a színen, és borízű, szétdohányzott hangján kritizálta a kormányt és osztott észt a Tisza-fórumon. Magyar Péter nagy szeretettel üdvözölte Váczit és figyelmesen meghallgatta...”

Nyitókép: Vasas FC/Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 21 komment

gullwing
2025. szeptember 09. 16:57
Ez is egy frusztrált szardarab, mint a többi tiszaszar. A szurkolók közül kevesen ismerik ezt is a focitudása alapján...
Töki
2025. szeptember 09. 16:08
Óriási tehetség volt Váczi! De mivel bal oldali értékrendje volt, az is maradt!!!
Majdmegmondom
2025. szeptember 09. 16:01
Miért kell mindenkit bántani, aki a másik akolba megy bégetni? Váczi Zolit mindenhol szerette a közönség és hiába dohányzott a kispadon meg a szünetben, hatalmas gólokat lőtt...
Búvár Kund
2025. szeptember 09. 16:00
Váczi Zoli itt Békéscsabán egy legenda! Inkább nem mondok semmit. Mi szurkolók akkoriban megőrültünk a cseleiért, a lazaságáért. Egyszer egy éjjszakai horgászás meg piálás után jött a fradi elleni bajnokira. Azon a meccsen "szétfutották" Szarvas Janival a Fradi védelmét, amelyik abban az évben bajnok lett, és a BL-be jutott. 4-2-re vertük őket! Ezt a meccset a mai napig emlegetik Csabán 💜🤍💜🤍
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!