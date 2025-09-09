„A kilencvenes évek posványos magyar labdarúgásának hírhedt focistája jelent meg Magyar Péter hétfői vecsési fórumán. Váczi Zoltán a Békéscsaba, a Vasas és pár mérkőzés erejéig a Fradi játékosa is volt, de elfecsérelte a tehetségét.

Közismert alkoholizmusa és nikotinfüggősége megakadályozta abban, hogy számottevő karriert csináljon. Így csak egy futottak még focista lett, akire legfőképpen a piával kapcsolatos anekdotái miatt emlékezhetünk.

Az egykori labdarúgó saját maga is vallott alkoholizmusáról. Elmesélte például, hogy volt olyan meccse, amikor bejelentette, hogy nem fog játszani, és a társak a helyi vendéglátó egységből imádkozták a pályára.

Váczi köztudottan baloldali beállítottságú, az LMP-vel volt is kapcsolata, de végül nem lett belőle semmi. Most úgy tűnik, elvonási tünetei vannak, vagy csak Magyar Péter küzd káderhiánnyal, ezért ismét feltűnt a színen, és borízű, szétdohányzott hangján kritizálta a kormányt és osztott észt a Tisza-fórumon. Magyar Péter nagy szeretettel üdvözölte Váczit és figyelmesen meghallgatta...”