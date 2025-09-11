Elemző: Amit Magyar Péterék most tettek, az „felér egy öntüdőlövéssel”

„Nagyon sok mindent lehet meg kellene… választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – ez volt azon mondatok egyike, amelyek alaposan felkavarták a magyar belpolitikai életet az utóbbi napokban. Aki pedig a kijelentést tette a Tisza etyeki fórumán kormányra készülő pártja adóügyi elképzeléseit ecsetelve, nem más, mint Tarr Zoltán, a szervezet alelnöke. Az európai parlamenti képviselő még meg is magyarázta szavait, miszerint „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Tarr mondatai azután kerültek nyilvánosságra, hogy kiszivárgott Magyar Péterék vaskos adóemeléseket előrevetítő terve a háromkulcsos, progresszív személyijövedelemadó-rendszer bevezetéséről. A pártelnök ezúttal is mindent tagad, elkezdődött a tűzoltás,

a tiszás vezetők és képviselők menekülnek a nyilvánosság elől,

a párt láthatóan újra lépéshátrányba került. Az általunk megkérdezett politikai elemzők mindegyike súlyos csapásként értékelte a Tiszára nézve a történteket, ami egyben számos kérdést is felvet a jövőre nézve.

Hasonló eset történt korábban a szintén európai parlamenti képviselő Kollár Kingával is, aki áprilisban az EP költségvetési ellenőrző bizottsága ülésén üdvözölte a hazánknak járó uniós források visszatartását, és azon örvendezett, hogy emiatt a magyar állam nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Kollárt az elsöprő felháborodás miatt rövid időn belül „le is kapta a tábláról” Magyar Péter, a képviselő pedig azóta bujkál a nyilvánosság elől.