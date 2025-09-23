Elemző a mentelmi ügyről: Magyar Pétert az EP bizottsága mentette meg – Dobrev és az antifa támadó is ennek köszönhetően úszták meg

Kiszelly szerint ha Magyar Péter mentelmi jogát megvédi a bizottság, de a másik kettő politikusét nem, akkor nem lehetett volna azzal érvelni, hogy a Magyarországgal szembeni jogállamisági kifogásaik miatt szavaztak nemmel.
Magyar Péter kiszolgáltatottabb, mint Márki-Zay volt
A politológus felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Pétert mentelmi jogával a saját pártcsaládja továbbra is zsarolni tudja, és nyomást tud rá helyezni, hogy olyan politikát képviseljen Magyarországon, amely Brüsszel szája íze szerint való.
„Annak idején Márki-Zay Péternek miniszterelnök-jelöltként gurult a dollár külföldről, de ez nem bizonyult elég hatékonynak, mert neki voltak saját ötleti, még ha azok Magyarországon sem voltka túl népszerűek.
Magyar Péter viszont Márki-Zaynál is kiszolgáltatottabb, hiszen adott esetben nemcsak pénzzel, »guruló eurókkal«, de a mentelmi jogán keresztül is fogni tudják”