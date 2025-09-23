Ft
09. 23.
kedd
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kiszelly Zoltán Márki-Zay Péter Ilaria Salis mentelmi jog Magyar Péter

Elemző a mentelmi ügyről: Magyar Pétert az EP bizottsága mentette meg – Dobrev és az antifa támadó is ennek köszönhetően úszták meg

2025. szeptember 23. 20:44

Kiszelly Zoltán a Mandinernek elmondta: az EP bizottsága egyértelműen politikai döntést hozott Magyar Péter érdekében. A politológus a Mandinernek nyilatkozva rámutatott, a Tisza elnökének mentelmi ügye miatt még kiszolgáltatottabb, mint a „guruló dollárokból” kampányoló Márki-Zay Péteré volt.

2025. szeptember 23. 20:44
null

„Ez egy politikai döntés, nem arról van szó, hogy egy bíróság megállapította, nem lenne jogszerű kiadni Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát” – húzta alá Kiszelly Zoltán politológus a Mandinernek nyilatkozva a JURI bizottság mai döntéséről.

Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) kedd délelőtt szavazott öt képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, köztük két magyar igazságszolgáltatási kérelemről. A bizottság többsége úgy határozott, hogy sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis esetében nem indokolt a mentelmi jog megvonása. 

Az elemző rámutatott, a JURI az Európai Parlament bizottsága, tehát politikai szerv, tagjai pedig titkos szavazással döntöttek, ami még erősebben alátámasztja, hogy politikai döntés született.

Kiszelly Zoltán rámutatott, 

a három személyről szóló döntést nem lehet elválasztani egymástól és minden valószínűség szerint Magyar Pétert igyekeztek megvédeni, ennek pedig végül az az Ilaria Salis is örülhetett, 

aki a gyanú szerint 2023-ban részt vett azokban az antifasiszták által szervezett budapesti akcióban, melynek keretében több járókelőt is súlyosan bántalmaztak a szélsőbalos aktivisták.

„Salis mentelmi jogát még lehet, hogy kiadták volna, ott ugyanis elég erős bizonyítékok, például videók is vannak. Csakhogy meg akarták védeni Magyar Pétert, ezért Salis és Dobrev mentelmi jogát sem adhatták ki” 

– vélekedett Kiszelly Zoltán.

A politológus mindezt azzal magyarázta, hogy 

a baloldali és néppárti képviselők bizonyára azzal fogják magyarázni döntésüket, hogy Magyarország ellen jogállamiságinak mondott okokból megindították a 7-es cikk szerinti eljárást.

Mint rámutatott, korábban volt is olyan javaslat hogy mérlegelés nélkül elutasítják az olyan tagállamokból érkező mentelmi jog felfüggesztésére irányuló hatósági megkereséseket, amely országok ellen a politikai zsarolás jegyében 7. cikkelyes eljárást indítottak. 

Ezt a javaslatot annak idején Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő „Lex Magyarnak” nevezte, arra célozva, hogy a Tisza Párt elnökének érdekében hoznának ilyen szabályt.

Egyelőre azonban ilyen szabály nincsen érvényben, így a 7-es cikkely szerinti eljárást és a jogállamisági kifogásokat még mindig átlátszó politikai érvként lehet csupán bevetni.

Kiszelly szerint ha Magyar Péter mentelmi jogát megvédi a bizottság, de a másik kettő politikusét nem, akkor nem lehetett volna azzal érvelni, hogy a Magyarországgal szembeni jogállamisági kifogásaik miatt szavaztak nemmel.

Magyar Péter kiszolgáltatottabb, mint Márki-Zay volt

A politológus felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Pétert mentelmi jogával a saját pártcsaládja továbbra is zsarolni tudja, és nyomást tud rá helyezni, hogy olyan politikát képviseljen Magyarországon, amely Brüsszel szája íze szerint való.

„Annak idején Márki-Zay Péternek miniszterelnök-jelöltként gurult a dollár külföldről, de ez nem bizonyult elég hatékonynak, mert neki voltak saját ötleti, még ha azok Magyarországon sem voltka túl népszerűek. 

Magyar Péter viszont Márki-Zaynál is kiszolgáltatottabb, hiszen adott esetben nemcsak pénzzel, »guruló eurókkal«, de a mentelmi jogán keresztül is fogni tudják” 

– magyarázta Kiszelly Zoltán.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
 

Lilyana2
2025. szeptember 23. 20:57
Most akkor kiderült, hogy a vascsővel verés az elfogadott norma meg a lopás? Jó, akkor kezdjük el mindjárt weberrel és ursula asszonnyal a vascsővel való félholtra verést, miközben szabadítsuk meg őket a segítségükre szolgáló mobiltelefonjaiktól is! Csak, hogy végre akkor példásan jogállamiak legyünk!
Pandaka pygmaea
•••
2025. szeptember 23. 20:51 Szerkesztve
Ez történt valójában: "... 2. BEVÁRTÁK, HOGY EGYBEN DÖNTHESSENEK: Magyar Péter ügyét addig halasztották, hogy azzal egyidőben Dobrev Klára és Ilaria Salis, az olasz antifa mentelmi jogáról is szavazni kelljen, így a balliberális pártcsaládok között létrejöhetnek a kölcsönös előnyöket nyújtó paktumok. 3. DOBREV KLÁRA ÉS MAGYAR PÉTER ÖSSZEFOGOTT: Mivel egyidőben döntenek mindkettejük mentelmi jogáról, Dobrev Klára FELSZÓLÍTOTTA a saját, szocialista pártcsaládját, hogy NE támogassák Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését; cserébe az Európai Néppárt sem fogja Dobrev Kláráét, létrejön ismét a balliberális nagykoalíció. Azzal a hazug magyarázattal indokolják mindezt, hogy szerintük a magyar bíróságok nem függetlenek."
