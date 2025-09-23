Elemző a mentelmi ügyről: Magyar Pétert az EP bizottsága mentette meg – Dobrev és az antifa támadó is ennek köszönhetően úszták meg

a három személyről szóló döntést nem lehet elválasztani egymástól és minden valószínűség szerint Magyar Pétert igyekeztek megvédeni, ennek pedig végül az az Ilaria Salis is örülhetett,

aki a gyanú szerint 2023-ban részt vett azokban az antifasiszták által szervezett budapesti akcióban, melynek keretében több járókelőt is súlyosan bántalmaztak a szélsőbalos aktivisták.

„Salis mentelmi jogát még lehet, hogy kiadták volna, ott ugyanis elég erős bizonyítékok, például videók is vannak. Csakhogy meg akarták védeni Magyar Pétert, ezért Salis és Dobrev mentelmi jogát sem adhatták ki”

– vélekedett Kiszelly Zoltán.

A politológus mindezt azzal magyarázta, hogy