„Ötmillió forint nyomravezetői díjat ígér Dobrev Klára annak, aki megmondja, ki lehet az a »Zsolti bácsi«!

Egészen undorító, hogy egy gagyi, aljas és hazug lejárató akció felkúszik a DK legfelsőbb szintjére. Már ha ez szint. Ha igaz lenne, amit sunyin terjesztenek, akkor egyenesen kiállnának, és üvöltenék. De ők csak gyáván kérdeznek, célozgatnak és nyomravezetői díjat ajánlanak fel.

Vajon miért nem mondják ki?

Nyilván azért, mert ők tudják a legjobban, hogy csak primitív rágalom, és félnek. Marad a jól ismert komcsi sejtetés mások besározására.

Arról nem is beszélve, hogy a mocskos pedofil bűnözők áldozatait is gátlástalanul felhasználják ehhez a hamis politikai támadáshoz.

Azt meg különösen »szeretem«, hogy most azok a képviselők pofáznak, akik négy éve a parlamentben NEM szavazták meg az általam benyújtott pedofilellenes törvény egyetlen részét sem, inkább a propagandistáikkal mentegették a pedofíliát a Népszava nevű kommunista szennylap hasábjain.

Nem túl hiteles, csak hogy finoman fogalmazzak.