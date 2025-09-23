Csúnyán lebukott Magyar Péter: kiderült, kik írhatják a megszorító csomagját
„Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat” – fogalmazott Kocsis Máté.
Egészen undorító, hogy egy gagyi, aljas és hazug lejárató akció felkúszik a DK legfelsőbb szintjére.
„Ötmillió forint nyomravezetői díjat ígér Dobrev Klára annak, aki megmondja, ki lehet az a »Zsolti bácsi«!
Egészen undorító, hogy egy gagyi, aljas és hazug lejárató akció felkúszik a DK legfelsőbb szintjére. Már ha ez szint. Ha igaz lenne, amit sunyin terjesztenek, akkor egyenesen kiállnának, és üvöltenék. De ők csak gyáván kérdeznek, célozgatnak és nyomravezetői díjat ajánlanak fel.
Vajon miért nem mondják ki?
Nyilván azért, mert ők tudják a legjobban, hogy csak primitív rágalom, és félnek. Marad a jól ismert komcsi sejtetés mások besározására.
Arról nem is beszélve, hogy a mocskos pedofil bűnözők áldozatait is gátlástalanul felhasználják ehhez a hamis politikai támadáshoz.
Azt meg különösen »szeretem«, hogy most azok a képviselők pofáznak, akik négy éve a parlamentben NEM szavazták meg az általam benyújtott pedofilellenes törvény egyetlen részét sem, inkább a propagandistáikkal mentegették a pedofíliát a Népszava nevű kommunista szennylap hasábjain.
Nem túl hiteles, csak hogy finoman fogalmazzak.
Mostanság a DK annyira küzd a túlélésért, hogy még a levitézlett és közröhejnek számító Lengyel Lászlót is előkaparták, és mellette a minap épp rágalmazásért elítélt, drogos bűnöző Juhász Pétert is bevetették a történet felépítéséhez. Tettükért, a sunyi sugalmazásokért bíróságon fognak felelni, minden szavukért helyt kell majd állniuk!
Ahogy már azok is büntetőeljárás előtt állnak, akik részt vettek a lejárató akció végrehajtásában, megszervezésében.
Az aljas személyeskedésük egy komoly bűnügyben csak annyira komolyan vehető, hogy ehelyütt elárulom az én tippem, ki lehet az a Zsolti bácsi!
Kérem, hogy a pénzt Dobrev asszony egy pedofilok áldozatait segítő szervezetnek utalja!”
Fotó: Kocsis Máté Facebook-oldala