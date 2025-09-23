Ft
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
DK Kocsis Máté pedofil

Elárulom az én tippem, ki lehet az a Zsolti bácsi!

2025. szeptember 23. 17:29

Egészen undorító, hogy egy gagyi, aljas és hazug lejárató akció felkúszik a DK legfelsőbb szintjére.

2025. szeptember 23. 17:29
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Ötmillió forint nyomravezetői díjat ígér Dobrev Klára annak, aki megmondja, ki lehet az a »Zsolti bácsi«!

Egészen undorító, hogy egy gagyi, aljas és hazug lejárató akció felkúszik a DK legfelsőbb szintjére. Már ha ez szint. Ha igaz lenne, amit sunyin terjesztenek, akkor egyenesen kiállnának, és üvöltenék. De ők csak gyáván kérdeznek, célozgatnak és nyomravezetői díjat ajánlanak fel.

Vajon miért nem mondják ki?

Nyilván azért, mert ők tudják a legjobban, hogy csak primitív rágalom, és félnek. Marad a jól ismert komcsi sejtetés mások besározására.
Arról nem is beszélve, hogy a mocskos pedofil bűnözők áldozatait is gátlástalanul felhasználják ehhez a hamis politikai támadáshoz.
Azt meg különösen »szeretem«, hogy most azok a képviselők pofáznak, akik négy éve a parlamentben NEM szavazták meg az általam benyújtott pedofilellenes törvény egyetlen részét sem, inkább a propagandistáikkal mentegették a pedofíliát a Népszava nevű kommunista szennylap hasábjain.

Nem túl hiteles, csak hogy finoman fogalmazzak.

Mostanság a DK annyira küzd a túlélésért, hogy még a levitézlett és közröhejnek számító Lengyel Lászlót is előkaparták, és mellette a minap épp rágalmazásért elítélt, drogos bűnöző Juhász Pétert is bevetették a történet felépítéséhez. Tettükért, a sunyi sugalmazásokért bíróságon fognak felelni, minden szavukért helyt kell majd állniuk!

Ahogy már azok is büntetőeljárás előtt állnak, akik részt vettek a lejárató akció végrehajtásában, megszervezésében.

Az aljas személyeskedésük egy komoly bűnügyben csak annyira komolyan vehető, hogy ehelyütt elárulom az én tippem, ki lehet az a Zsolti bácsi!

Kérem, hogy a pénzt Dobrev asszony egy pedofilok áldozatait segítő szervezetnek utalja!”

Fotó: Kocsis Máté Facebook-oldala

 

bispora
2025. szeptember 23. 18:20
Csak éppen azt nem írtátok ki , ki Kocsis Máté tippje a Zsóti bácsira! Gréczy, lövöm is le a poént...
Válasz erre
0
0
nogradi
•••
2025. szeptember 23. 18:16 Szerkesztve
Ne terelj Márti. Semjénnek ki se mondták a nevét mégis egy papírra írt szöveget olvasva próbált eszét vesztve védekezni. Végetek van kullancs szektások.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. szeptember 23. 17:54
Ennek a Zsótinak is van kastélya?
Válasz erre
1
0
Vata Aripeit
2025. szeptember 23. 17:52
Nos akkor mindenkit , lilukát, dobrevet, molánráront, tarjányit. Etc...mindenkit több százmillió forintra perelni, a lebegtető médiumokat milliárdokra..mert ez nem karaktergyilkosság, ez összhangolt támadás, egy ember megsemísítése. A kormány kezében talán van eszköz is. Pl a lakatosfélékkel leszámolni, a füsyangélát, ámbrahámrobit támogatni, akár titkosszolgálati eszközökkel is felgönygyölíteni ezt az évtizedes mocskot. Semjén tudtommal minelnökhelyettes. Nem tudom mi ez a lapítás? Ha semjént lerántják , vele bukik orbán, a fidesz, az elmúlt 15 év..a tét nem kicsi. Kéretik ezt qrva komolyan venni, és nem vihorászni .
Válasz erre
1
0
