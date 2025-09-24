Ft
Tisza Párt ellenzéki sajtó Ceglédi Zoltán Semjén Zsolt vélemény

Egyszerűen nem értem, mit művel egy napja az ellenzéki sajtó, a tiszás elemzők és influenszerek

2025. szeptember 24. 10:19

Hogy ki se mondták Semjén nevét, csak ő húzta magára?!

2025. szeptember 24. 10:19
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Egyszerűen nem értem, mit művel egy napja az ellenzéki sajtó, a tiszás elemzők és influenszerek. Hogy ki se mondták Semjén nevét, csak ő húzta magára?! No de itt a videó, kimondták. Hogy minek válaszolt, hiszen nem is kérdezték?! De itt a videó, szó szerint azzal, hogy válaszoljon.

Emberek, én nem tudom, kicsoda Zsolti bácsi, és szégyene-bűne az a Semjénnel felálló kormánynak, hogy ez zajlik a gyermekvédelmi intézményekben. De az egy teljesen másik dolog, hogy egy teljes napja egy teljes nyilvánosság mondja a pirosra azt, hogy kék, az elhangzottakra, hogy nem hangzottak el, mert majd biztos ezzel váltjuk le Orbán velejéig rothadt rezsimjét.

De ez így miben más?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

llnnhegyi
2025. szeptember 24. 11:23
Jelen,DK, MSZP, TISZA Brutális libcsikomcsi támadás az MJK ® többmilliós tábora ellen!
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 24. 11:19 Szerkesztve
Nem érted Zolikám, hogy mit művelnek?!?!? Egyem a szívedet. Hát hergelnek. Ezt csinálják 15 éve, pénzért. És megsértődnek ha hazaárulónak mondják őket. ,,Önélzetesek a kis latolok,,
statiszta
2025. szeptember 24. 11:10
Szégyene-bűne az az ellenzéknek, hogy náluk soha semminek sincs következménye.
cutcopy
2025. szeptember 24. 10:49 Szerkesztve
"szégyene-bűne az a Semjénnel felálló kormánynak, hogy ez zajlik a gyermekvédelmi intézményekben" A szégyen az lenne ha nem vonnák felelősségre vagy nem lehetne felelősségre vonni a bűnözőket, ezért kellett a törvény..
