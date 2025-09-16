Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügy erőszak elnök atrocitás újságíró hatóság Kocsi Ilona MÚOSZ

Egyre szorul a hurok Magyar Péter emberének nyaka körül: a MÚOSZ is reagált Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyére

2025. szeptember 16. 15:13

A Szövetség elnöke, Kocsi Ilona közölte: elítélik az erőszak minden formáját, és bíznak a hatóságokban.

2025. szeptember 16. 15:13
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott.

A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy 

viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.

Az állami szervek feladata az újságírók megvédése

A napvilágra került felvétel kapcsán kérdésekkel fordultunk a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) felé. Az iránti érdeklődésünkre, hogy

  • a Szövetség elfogadhatónak tartja-e, hogy egy politikusjelölt így járjon olyan párteseményekre, ahol jelen lehetnek a sajtó képviselői is,
  • illetve hogy kell-e attól tartani, hogy a lökdösődésnél durvább atrocitások érhetik a jövőben az újságírókat.

A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

Kocsi Ilona a MÚOSZ elnöke azt válaszolta, hogy 

a MÚOSZ, a legnagyobb újságírói szakmai szervezet az erőszakot minden formájában határozottan elítéli. 

Majd azzal folytatta, hogy a jelzett fórumon tapasztaltak/sejtések kezelése teljesen egyértelműen a rendészet feladata. Minden résztvevő – így az újságírók – megvédése is az állami szervek feladata – olvasható a Szövetség válaszában.

Kiderült: nincs jogalapja annak, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljen

A Mandiner a Honvédelmi Minisztériumtól megtudta, Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen.

A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt – tették hozzá.

A tárca válaszából az is kiderült, hogy Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett. 

A sajtó osztály azt is kiemelte, hogy a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles. 

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Arisztokrata
2025. szeptember 16. 17:57
Kocsi Ilona: III/II? Ilyesmi. A régi erőszakállampárt beépített embere. Ennyit ezekről. A Ruszin meg tűnjön el.
Válasz erre
0
0
rizotto
2025. szeptember 16. 16:45
"Minden résztvevő – így az újságírók – megvédése is az állami szervek feladata – olvasható a Szövetség válaszában." Egy Tiszar rendezvényen? Nem a szervezők felelőssége? Miért is vannak ott a "nem testőr" izomagyúak? Ja, hogy ők csak a gorillák testével védve bátor, szájhős "The Man"-t védik? Az rendben van, hogy ha törvénysértést tapasztalnak, akkor a rendőröknek közbe kell lépni. De az egészért a rendezvényszervezők a felelősek és a jogsértést elkövető személyek!
Válasz erre
0
0
mango5
2025. szeptember 16. 16:44
"viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”. Ez milyennbeteg riszas szoveg.... a tiszaba mindenki elmebeteg... jo kis valogatott banda :) :)
Válasz erre
2
0
Burdisgarage
2025. szeptember 16. 15:55
A látszatra sem adnak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!