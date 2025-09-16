Egyre szorul a hurok Magyar Péter emberének nyaka körül: a MÚOSZ is reagált Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyére

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A Szövetség elnöke, Kocsi Ilona közölte: elítélik az erőszak minden formáját, és bíznak a hatóságokban.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott.
A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.
Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy
viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.
A napvilágra került felvétel kapcsán kérdésekkel fordultunk a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) felé. Az iránti érdeklődésünkre, hogy
Kocsi Ilona a MÚOSZ elnöke azt válaszolta, hogy
a MÚOSZ, a legnagyobb újságírói szakmai szervezet az erőszakot minden formájában határozottan elítéli.
Majd azzal folytatta, hogy a jelzett fórumon tapasztaltak/sejtések kezelése teljesen egyértelműen a rendészet feladata. Minden résztvevő – így az újságírók – megvédése is az állami szervek feladata – olvasható a Szövetség válaszában.
A Mandiner a Honvédelmi Minisztériumtól megtudta, Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen.
A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt – tették hozzá.
A tárca válaszából az is kiderült, hogy Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett.
A sajtó osztály azt is kiemelte, hogy a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles.
