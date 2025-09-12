Ft
09. 12.
péntek
09. 12.
péntek
Tisza Párt Móna Márk Reakció Császár Attila

A tiszások már akasztanának: hol a határ? – Móna Márk és Császár Attila a REAKCIÓBAN

2025. szeptember 12. 18:57

A Reakció legújabb adásában két felvonásban mutatjuk be a nyers valóságot és a mélyebb okokat.

2025. szeptember 12. 18:57
null

Móna Márk és Császár Attila tereptapasztalataiból kiderül: a kamerák túloldalán nem csak szavak röpködnek. Lökdösés, köpködés, nyílt fenyegetés – és a Ruszin-Szendi Romulusz nevével fémjelzett incidens, amely új határvonalat húzott a politikai erőtérben.

 A „Charlie Kirk-ügy” nyomán az is felmerül: átgyűrűzik-e a nyílt erőszak Magyarországra?

A második felvonásban Deák Dániel elemzői szempontból veszi górcső alá a jelenséget: a Tisza Párt körüli radikalizálódás valóban a növekvő támogatottság jele – vagy inkább annak pótléka? Mennyire hihető az adópolitikai „nincs emelés” narratíva, ha közben a szakmai háttérben más hangok szűrődnek ki? És mit jelent mindez az előttünk álló, zajosnak ígérkező őszi kampány szempontjából, ahol naponta cserélődhet a politikai napirend?

Az adás nem csupán esettanulmány és nem is puszta „sztorizás” a frontvonalról. Arra kérdez rá, mi a politikai felelősség a félelemkeltés korában, és hol húzódik a vörös vonal a közéletben – újságírók, politikusok és választók között.

Ha tudni akarja, mi történik a terepen, és mi mozgatja a háttérben a kampánygépezetet, nézze meg a Reakciót – most egy videóban a tereptapasztalat és az elemzés.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
states-2
2025. szeptember 12. 19:26
A gyilkos kommunista csürhe itt van nálunk is, csak nálunk nehezebb fegyverhez jutni, ezért egyelőre csak virtuálisan gyilkolják nap mint nap Orbánt, meg a Fidesz-szavazókat. A kérdés csak az, hogy ebben az elképesztő diktatúrában, hogy tehetik ezt büntetlenül.
Válasz erre
1
0
22-es csapdája
2025. szeptember 12. 19:13
Ott a határ, ameddig a normálisok, meg az állam hagyja őket elmenni. Jelenleg ilyen határ nincs: ha nagy nehezen bíróság elé is áll egyik-másik viselt dolgaiért, azt a hatalom túlapásaként meg koncepciós eljáráskánt tálalja a deep-state sajtó hazai lerakata. Még a bűntudat sem alakul ki bennük, bűnhődésről, önkorrekcióról pedig szó sincs.
Válasz erre
1
0
