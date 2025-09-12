A tiszások már akasztanának: hol a határ? – Móna Márk és Császár Attila a REAKCIÓBAN

Móna Márk és Császár Attila tereptapasztalataiból kiderül: a kamerák túloldalán nem csak szavak röpködnek. Lökdösés, köpködés, nyílt fenyegetés – és a Ruszin-Szendi Romulusz nevével fémjelzett incidens, amely új határvonalat húzott a politikai erőtérben.

A „Charlie Kirk-ügy” nyomán az is felmerül: átgyűrűzik-e a nyílt erőszak Magyarországra?

A második felvonásban Deák Dániel elemzői szempontból veszi górcső alá a jelenséget: a Tisza Párt körüli radikalizálódás valóban a növekvő támogatottság jele – vagy inkább annak pótléka? Mennyire hihető az adópolitikai „nincs emelés” narratíva, ha közben a szakmai háttérben más hangok szűrődnek ki? És mit jelent mindez az előttünk álló, zajosnak ígérkező őszi kampány szempontjából, ahol naponta cserélődhet a politikai napirend?

Az adás nem csupán esettanulmány és nem is puszta „sztorizás” a frontvonalról. Arra kérdez rá, mi a politikai felelősség a félelemkeltés korában, és hol húzódik a vörös vonal a közéletben – újságírók, politikusok és választók között.

Ha tudni akarja, mi történik a terepen, és mi mozgatja a háttérben a kampánygépezetet, nézze meg a Reakciót – most egy videóban a tereptapasztalat és az elemzés.